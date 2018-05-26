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Евгений Сокуров просит у Минкультуры 70 млн на фильм о Донбассе

26 мая 2018, 16:24  •  30 • Украина

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Режиссер Евгений Сокуров планирует снять фильм о событиях на Украине 2014 года "Свидетель", для реализации проекта он попросил у Министерства культуры 70 млн рублей. Свой проект режиссер представил в субботу в Минкультуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.

"История основана на реальном событии августа 2014 года, - отметил Сокуров. - Уже пятый год длится конфликт на востоке Украины, каждый день гибнут люди. Мы не рассматриваем этот военный конфликт как таковой, нам интересно рассмотреть судьбы и характеры наших персонажей, мотивацию людей, которые едут добровольцами участвовать в конфликте по обе стороны". Сокуров отметил, что у авторов было время проанализировать ситуацию для того, чтобы сделать фильм непредвзятым.

"Прототип нашего героя - соавтор сценария, который месяц провел в плену. Закрытый в железный ящик, он простоял на одной ноге под артиллерийским огнем, вторая нога была сломана", - рассказал Сокуров.

На главные роли в военной драме рассматриваются Юрий Горбенко, Роман Лункар, Максим Щёголев, Игорь Климов, а также актеры из Франции, Словакии и Грузии. Общий бюджет картины составит 105 млн рублей, в качестве господдержки авторы запрашивают 70 млн рублей.

В субботу в Минкультуры рассматривают будущее авторское и экспериментальное кино, а также сериалы. Всего будет представлено 68 картин в жанре экспериментального и авторского кино и шесть телесериалов. Какие ленты получат господдержку - станет известно позднее.

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