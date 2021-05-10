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Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
10 мая 2021, 06:05 • 23 • Политика
Политолог Евгений Сатановский высказался о бунте вокруг России и попытках всё сильнее зажать нашу страну со всех сторон.
В своём посте на страницах личного телеграм-канала "Армагеддоныч" Евгений Сатановский напомнил о просьбе Чехии к странам ЕС выслать в знак солидарности по одному русскому дипломату. Впрочем, Чехия говорит "хотя бы по одному". Просьбу Сатановский называет "глупой и унизительной", однако отмечает общий тренд:
"Предложение литовских властей оборудовать в подвалах домов бомбоубежища на случай "вторжения России" - вообще за гранью кретинизма. И кстати, шведские крики насчёт необходимости быть в полной боеготовности, поскольку "русские идут", - тоже".
Что должны понять мы в этой ситуации? Всё просто. Сатановский считает очевидным, что дружить с нами никто не хочет, да и не хотел. А значит, "отечественным сторонникам теории кота Леопольда" придётся это осознать и сделать выводы.
"Оставлять нас в покое никто не будет. А будут нас подгрызать со всех концов, пытаясь ослабить и развалить", - полагает Сатановский.
Не стоит искать логику в действиях так называемых партнёров. Может быть, действительно Госдеп США "воду мутит". А может, это просто "инстинкты времён Третьего рейха" в Европе заиграли. Важно не это, а то, что "эти края страной непуганых идиотов", как считает Сатановский, "самое время пугнуть":
"Сколько же можно их терпеть, в самом деле? Так что, похоже, что на самом деле война на носу. И тогда уж её по-любому выигрывать надо будет... " - резюмирует политолог.
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