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Евгений Никифоров: Требовать томос у РПЦ, как у Христа спрашивать— а ты кто такой?
14 января 2019, 15:39 • 94 • В России
- Порошенко требует у РПЦ «показать ее томос». Но, как выясняется, томоса нет и у самого Константинополя?
- Жаль, что мы вообще втягиваемся в эту клоунаду. В этот обмен смешными репликами. Но это ведь не комната смеха. Это Церковь Божия. Потому само по себе это - безумие совершеннейшее. Абсурд. Провокация политическая, на которую нельзя отвечать. Там преследуется одна цель — и понятно, какая. А требовать томос от русской церкви - это как требовать томос от апостола Павла или апостола Андрея. Или у Иисуса Христа спросить— а ты кто такой?
- Это не требует подтверждения, потому что так сложилось— на протяжении веков?
- Никем не отрицаемая - в течении тысячелетия - данность. Она не требует специального юридического подтверждения. А предъявляемые требования преследуют одну цель — внести разделение, смуту. Это приемчик для того, чтобы сбить с толку. Вогнать в оторопь человека. Задать абсурдный вопрос , на который ответа быть не может. Великий Инквизитор у Достоевского примерно так и ставит вопрос — а ты кто такой?
- Упоминание двух фактов - «Автокефальный и патриарший статус РПЦ был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией II, а в 1593 году это решение утвердил Всеправославный собор в Константинополе» - этого напоминания достаточно, чтобы снять любые вопросы у кого угодно?
- Да. Документов общецерковного порядка, в том числе касающихся Константинопольского патриархата, в России сохранилось гораздо больше, чем в Стамбуле, где не раз подвергалось разорению место, где был Константинопольский патриархат. Там вообще мало сохранилось оригинальных документов.
- То есть, томоса об автокефалии у Константинопольского патриархата нет?
- Я не архивист и не могу этого знать. Но такое вполне может быть — потому что это кровавая история как минимум 600-летняя, когда сжигали церкви, уничтожались документы и ценности. Все это было. В этом отношении русская церковь сумела сохранить архивы — у нее их гораздо больше, чем в Константинополе. Там с документами очень скверно. А на русское царство если кто-то и поднимал руку, то документы при этом сохранялись почти всегда.
- Какое значение имеет для политики, проводимой Константинопольским патриархатом, то, что они действуют в сердце пусть и светского государства, но все-таки исповедующего ислам, и при том входящего в НАТО?
- Это, безусловно, имеет громадное значение. Вся нелепица, все вопросы с этим и связаны. Константинополь - это Царь-град. Град, царствующий во вселенной того времени. В цивилизованной части Европы. И кафедра епископа Царствующего града имела свои преимущества, естественно. Сейчас Град остался - Царства нет. И все претензии абсолютно обнулены. Даже в решениях вселенских соборов всегда говорится не о Константинополе - о Царствующем Граде. Константинополь царствующим градом уже лет 500 не является! И все те привилегии, которые царствующая кафедра имела — они значения не имеют! Единственное, лишь титул, который мы все уважали из почтения к историческому значению.
Вот вы знаете, как Антиохийский патриарх именуется?
- Нет.
- Судия Вселенной. То есть - всего мира. Это же смешно сейчас употреблять всерьез. Считать его действующим функционалом. Речь лишь об именовании, о почетном титуле — и ни о чем другом больше. Ведь все документы составлялись по отношению к Царствующему граду — которого уже давно нет. Эти документы и силы не имеют. Лишь как предание церковное.
- Чем может закончиться обмен претензиями Киева и Москвы?
- Эта вакханалия будет продолжаться. И продолжаться так долго, насколько нужно будет Соединенным Штатам — для ослабления России. И дело тут не в строптивости Порошенко. Наглость людей, которые рулят миром — она беспредельна.
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