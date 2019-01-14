Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В США заявили о готовности "ослабить чрезмерные притязания России" в А...
Эксперты оценили возможность отставки российского правительства
Совет Европы начнет мониторить соцсети во время выборов президента на Украине
Трамп объявил старт вывода войск из Сирии и рассказал о выгодах России
Главная / В России

Евгений Никифоров: Требовать томос у РПЦ, как у Христа спрашивать— а ты кто такой?

14 января 2019, 15:39  •  94 • В России

- Порошенко требует у РПЦ «показать ее томос». Но, как выясняется, томоса нет и у самого Константинополя?

- Жаль, что мы вообще втягиваемся в эту клоунаду. В этот обмен смешными репликами. Но это ведь не комната смеха. Это Церковь Божия. Потому само по себе это - безумие совершеннейшее. Абсурд. Провокация политическая, на которую нельзя отвечать. Там преследуется одна цель — и понятно, какая. А требовать томос от русской церкви - это как требовать томос от апостола Павла или апостола Андрея. Или у Иисуса Христа спросить— а ты кто такой?

- Это не требует подтверждения, потому что так сложилось— на протяжении веков?

- Никем не отрицаемая - в течении тысячелетия - данность. Она не требует специального юридического подтверждения. А предъявляемые требования преследуют одну цель — внести разделение, смуту. Это приемчик для того, чтобы сбить с толку. Вогнать в оторопь человека. Задать абсурдный вопрос , на который ответа быть не может. Великий Инквизитор у Достоевского примерно так и ставит вопрос — а ты кто такой?

- Упоминание двух фактов - «Автокефальный и патриарший статус РПЦ был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией II, а в 1593 году это решение утвердил Всеправославный собор в Константинополе» - этого напоминания достаточно, чтобы снять любые вопросы у кого угодно?

- Да. Документов общецерковного порядка, в том числе касающихся Константинопольского патриархата, в России сохранилось гораздо больше, чем в Стамбуле, где не раз подвергалось разорению место, где был Константинопольский патриархат. Там вообще мало сохранилось оригинальных документов.

- То есть, томоса об автокефалии у Константинопольского патриархата нет?

- Я не архивист и не могу этого знать. Но такое вполне может быть — потому что это кровавая история как минимум 600-летняя, когда сжигали церкви, уничтожались документы и ценности. Все это было. В этом отношении русская церковь сумела сохранить архивы — у нее их гораздо больше, чем в Константинополе. Там с документами очень скверно. А на русское царство если кто-то и поднимал руку, то документы при этом сохранялись почти всегда.

- Какое значение имеет для политики, проводимой Константинопольским патриархатом, то, что они действуют в сердце пусть и светского государства, но все-таки исповедующего ислам, и при том входящего в НАТО?

- Это, безусловно, имеет громадное значение. Вся нелепица, все вопросы с этим и связаны. Константинополь - это Царь-град. Град, царствующий во вселенной того времени. В цивилизованной части Европы. И кафедра епископа Царствующего града имела свои преимущества, естественно. Сейчас Град остался - Царства нет. И все претензии абсолютно обнулены. Даже в решениях вселенских соборов всегда говорится не о Константинополе - о Царствующем Граде. Константинополь царствующим градом уже лет 500 не является! И все те привилегии, которые царствующая кафедра имела — они значения не имеют! Единственное, лишь титул, который мы все уважали из почтения к историческому значению.

Вот вы знаете, как Антиохийский патриарх именуется?

- Нет.

- Судия Вселенной. То есть - всего мира. Это же смешно сейчас употреблять всерьез. Считать его действующим функционалом. Речь лишь об именовании, о почетном титуле — и ни о чем другом больше. Ведь все документы составлялись по отношению к Царствующему граду — которого уже давно нет. Эти документы и силы не имеют. Лишь как предание церковное.

- Чем может закончиться обмен претензиями Киева и Москвы?

- Эта вакханалия будет продолжаться. И продолжаться так долго, насколько нужно будет Соединенным Штатам — для ослабления России. И дело тут не в строптивости Порошенко. Наглость людей, которые рулят миром — она беспредельна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
94
Источник
Похожие новости
14 января 2019, 02:39
Порошенко готов развязать религиозную войну, чтобы остаться у власти
13 января 2019, 20:09
Небратья — навек? Может ли Украина рассчитывать на светлое будущее без России
14 января 2019, 15:40
Дончанин Иван Кириченко: «Дожил до ста лет, доживу и до нашей Победы!»
Загрузка...
14 января 2019, 15:40
Танки Т-34 в Иркутске: эшелон с 30 боевыми машинами посетил столицу Восточной Сибири
13 января 2019, 16:54
Тревожный 19-й
14 января 2019, 15:39
Евгений Никифоров: Требовать томос у РПЦ, как у Христа спрашивать— а ты кто такой?
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
08 января 2019, 15:09
Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, заявили эксперты We Are The Mighty в США
11 января 2019, 04:54
На случай провала - "вторжение России": В Сети раскусили предвыборный "план Б" Порошенко
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
13 января 2019, 12:09
МиГ-41: Истребитель гиперзвуковых ракет и спутников
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.