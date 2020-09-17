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Евгений Марчук: Донбасс не вернуть, а война с РФ возможна

17 сентября 2020, 14:45  •  26 • Украина

Евгений Марчук, экс-секретарь СНБО времен Леонида Кучмы заявил, что допускает большую войну между Украиной и Россией.

«После того, что Россия совершила против Украины, в наших отношениях допускаю все, даже большую войну», - заявил он в интервью изданию «Факты», подконтрольному зятю бывшего президента, олигарху Пинчуку. Также Марчук сообщил, что помощи от НАТО, чьим «аспирантом» давно и безнадежно является Украина, ожидать не стоит – мол, Альянс сам в шоке от напористости РФ.

«Я много общался с сотрудниками НАТО. Те тоже не могли представить, что Альянс практически потеряет часть юго-восточного фланга, что Крым превратится в непотопляемый авианосец России, который теперь контролирует практически весь Черноморский бассейн», - рассказал генерал Марчук.

При этом он сравнил ситуацию в Украине с северо-ирландской. В Северной Ирландии 28 лет шла война. И хотя уже около 20 лет ее нет, там до сих пор много сложных проблем. В Белфасте (Северная Ирландия) в 2017 году мне говорили: «Мы живем рядом, но не вместе».

Бывший секретарь Совбеза считает, что сегодня у Украины нет ни малейших реальных возможностей для реинтеграции части Донбасса в Украину. По его словам, к такому не готова Россия и ЛДНР, а у Запада нет желания надавить на РФ. Ну, а Украина не имеет ни организационно-политической ни экономической возможности даже для поэтапной реинтеграции в ближайшее время.

Генерал Марчук предлагает начать разрабатывать несколько разных базовых комплексных вариантов возвращения Донбасса. Причем с калькулятором, по минутам и по сантиметрам. Главное — базироваться на реалиях, а не на красивых политических формулировках. Он считает, что нынешний режим тишины — хороший предвестник к началу нормализации, но при этом напоминает, что такая тишина закончилась большим «взрывом» осенью 2016-го.

Бывший секретарь СНБО также остудил горячие радикальные головы, пророчащие скорый крах «страны-бензоколонки».

«Уповать на то, что развалится Россия, не стоит. Она скоро не развалится. Путин и его команда уже 20 лет у власти. Ему, Бортникову, Лаврову, Шойгу, Патрушеву не надо часто проводить совещания. Они друг друга хорошо знают 30 лет и прекрасно понимают друг друга. Самый сложный план будет скоординирован за несколько часов. И ничего хорошего для Украины он нести не будет», - предупредил Марчук.

Он советует не воевать с Россией, а изучить военный и дипломатический опыт Израиля и примерить его на Украину.

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