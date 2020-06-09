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Евгений Герасимов: Я солидарен с Володей Машковым по поправке о территориальной целостности России!

09 июня 2020, 12:25  •  137 • В России

Народный артист России, полюбившийся зрителям за яркие роли в советских блокбастерах «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Возвращение резидента», сегодня возглавляет комиссию по культуре в Московской городской думе и Московский союз кинематографистов.

«КП» обратилась к Евгению Владимировичу с вопросом о том, собирается ли он голосовать за поправки в Конституцию - и какие из них считает наиболее важными.

- 1 июля в России будут решать, вносить ли изменения в основной закон страны...

- Я обязательно проголосую. И активно агитирую всех, кто доступен - чтобы они проголосовали обязательно.

- Почему — обязательно?

- Это наше будущее. Вопросы серьезные. Я на заседании Московской городской думы говорил, что поправки очень важны. Мое предложение, в принципе, озвучил наш коллега, замечательный актер, а теперь руководитель "Табакерки" Владимир Машков — оно касается территориальной целостности государства российского. Я, кстати, подобное предложение посылал для рассмотрения.

- Только его?

- Также поправку по отношению к русской культуре.

- Почему поправки - знаковые?

- А вы прочитайте — и поймете их актуальность. Голосовать за них нужно. Уверен, что мое окружение тоже пойдет - и проголосует И каждый человек, который понимает, в какой стране он живет и для чего это делается.

- Для чего?

- Не только для достижения стабильности. Но и для движения вперед, в том числе.

- Электронный формат голосования приемлете?

- Разные люди и разные ситуации. Потому пусть используется и электронное, и прямое голосование. Мы сейчас работаем с учетом коронавируса, на удалении. Раньше я вел три приема населения в разных местах. Приемная в думе, в округе, и в отделении партии. Да еще приемная в союзе кинематографистов - так как я председатель Московской организации союза кинематографистов. А сейчас веду прием по телефону и онлайн — так как мне присылают обращения граждан на электронную почту. Мы в онлайне ведем заседания председателей комиссий МГД. Ну что же - просто и такому надо научиться. И в этом есть своя логика. Если ты по каким то причинам где-то отсутствуешь и не можешь принять участие лично, то имеешь право получить возможность включиться в процесс благодаря технологиям.

Так что, кто как может — тот так пусть и участвует.

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