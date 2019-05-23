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Евгений Герасимов: Стивен Сигал, глядя на огни Москвы сказал мне: "Я помню про вашу победу!"

23 мая 2019, 21:39  •  31 • В России

- Евгений Владимирович, на реверсе той американской монеты флаги трех стран-победительниц в войне с Гитлером: США, Британии и Франции. Это что, пересмотр истории 20 века?

- В данной ситуации это не пересмотр истории — это их позиция. Монета же американская: что захотели, то и сделали. Тут не это главное. А главное — наше отношение ко всему к этому.

- И какое оно лично у вас?

- Мы относимся к этому негативно. У нас с американцами сегодня отношения конфликтные. Главное — чтобы наше и дети и внуки знали и помнили, кто на самом деле победил в Великой Отечественной войне.

- Что для этого нужно?

- Нам нужно заниматься патриотическим воспитанием детей и рассказывать им правду. А в результате правда эта дойдет и туда, за океан. Мы ведь не можем за них принимать решения — что они хотят разместить у себя на монетах, а что — нет .

Монета же американская: что захотели, то и сделали

- Это еще один демарш в нашу сторону или все-таки досадная случайность?

- Это очередное подчеркивание существующего между нашими государствами конфликта. Еще один шаг санкционный. Впрочем, нам это не страшно — их мнение. Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. И это должны знать все в нашей стране.

- Так что в этой ситуации важнее всего?

- Вот что важно — чтобы все это понимали, чтобы у людей была верная оценка этой ситуации. А она такая: случившееся - подло и низко. Не по-партнерски. Не так, как было во время Великой Отечественной. Ведь все- таки они были нашими союзниками. А мы то как раз это помним.

- Мы помним, а американцы забыли напрочь — все?

- В компании со мной в этом мае был звезда Голливуда Стивен Сигал. Мы с ним встречались после того, как он присутствовал на Параде победы на Красной площади 9 мая этого года. Мы с ним плавали на корабле по Москва-реке. Смотрели праздничный салют. Я ему одним из первых тостов сказал: «Знаешь, Стив, это наша общая победа! И мы не забыли, что и американцы принимали в этом участие, и англичане свою толику вложили. Но, к сожалению, на западе, и в Америке не все это помнят...»

Тогда Сигал внимательно посмотрел на меня, поднялся и сказал: «Я — помню!»

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