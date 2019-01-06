Евгений Бень: Косово – это Крым наоборот

• 86 • Аналитика

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Рамуш Харадинай утверждал, что только что введенный стопроцентный налог на все товары, ввозимые из Сербии, будет действовать, пока Белград не признает независимость Косово. Такое заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции, где назвал Сербию «мини-Россией на Балканах».

Приближается 20-летие начала натовских бомбардировок суверенной Югославии. Сторонники государственного самоопределения Косово, для которых неприемлемо воссоединение Крыма с Россией, не устают выдвигать ряд аргументов в пользу того, что ситуация с Косово была беспрецедентной в современной истории, и именно в силу исключительности обстоятельств этот край имеет право на суверенитет. Тогда как воссоединение Крыма с Россией, по их мнению, якобы «противозаконно».

Ниже предпринята попытка сравнения процессов, происходящих с Косово и Крымом. Начнем тем не менее с того немаловажного фактора, который современные глобалисты нарочито обходят стороной, — с исторического контекста.

Исторический контекст

Косово — это именно территория Косова Поля, а остальная земля исторически называлась Метохия, что в переводе с сербского — «монастырское угодье». Сербское название края — Косово и Метохия, сокращенно — Космет, который упоминается еще в XII веке как территория сербов, но под властью Византии. Это колыбель сербской культуры, место ряда православных святынь.

В крае в XX столетии насчитывалось около 1800 храмов и монастырей, 200 из них были древнее XV века. С XIV века и вплоть до 1767 года здесь в городе Печ находился престол сербского патриарха. Многие земли Метохии и Косово были подарены сербскими правителями большим монастырям, о чем свидетельствуют сохранившиеся грамоты. Имена людей и географические названия в источниках говорят, что выраженное большинство земледельческого населения края было сербским.

Под давлением Османской империи сербам приходилось отступать на север. На оставленные ими земли с конца XVII века началось постепенное переселение албанцев. К XVIII веку около половины албанцев приняли ислам, они активно привлекались на военную службу в турецкую армию, в органы госуправления.

Изменение этнического состава населения Косово привело к возникновению сербско-албанского противостояния. Но уже в 1838 году австрийский исследователь Йозеф Мюллер отмечал преимущественно славянское население этого региона. По всем международным актам, подписанным со дня независимости Сербии (1878), Косово и Метохия были ее землями.

После Второй мировой войны югославский лидер Иосип Броз Тито, надеясь на вхождение Албании в состав Югославии, поощрял переселение в Косово албанцев. Хотя Косово уступало другим регионам Югославии, уровень жизни там был существенно выше, чем в соседней Албании, что способствовало притоку оттуда беженцев. За время правления в Албании Энвера Ходжи от его режима в Косово и Метохию перебежало 400 тысяч человек. Так что резкое увеличение численности албанского населения Косово в XX веке носило искусственный характер.

Полуостров Крым стал российским с тех пор, как императрица Екатерина II в 1783 году подписала манифест о его присоединении к империи. В том же году был основан легендарный город-форпост русских моряков Севастополь и создан Черноморский флот Российской империи. С того времени и до наших дней Крым становился все более русским и по своей ментальной сути, и по весу присутствия на полуострове русскоязычных людей. Передача Крыма УССР, инициированная Никитой Хрущевым с резолюцией президиума Верховного Совета СССР, но не ратифицированная самим Верховным Советом, была неконституционной.

Сейчас с решением Верховной Рады о разрыве договора 1997 года о дружбе с Россией, принятом с легкой руки президента Украины Петра Порошенко, утрачена юридическая сила единственного совместного документа двух стран, называвшего Крым «украинской территорией».

Таким образом, исторически Косово веками было частью души сербского народа и Сербии, землей, не имеющей отношения к албанскому государству. Крым же, наоборот, исторически никогда не имел никакого отношения к Украине. Впрочем, на Западе просто привычно закрывают глаза на очевидный исторический контекст.

Мононациональность и автономия

Западные юристы видят различие между Косово и Крымом в этническом аспекте применения формулы «право наций на самоопределение». Если в Косово к самоопределению стремились косовары, то такой нации или народности, как «крымчане», якобы не существует, считают западные эксперты. По их мнению, крымскими событиями создан прецедент, по которому любой регион в мире, когда ему вздумается, может применить по отношению к себе «право наций на самоопределение».

Однако законом Украины от 21 сентября 1994 года за полуостровом был зафиксирован статус «Автономной Республики Крым», что в сущности означало признание даже в новейшее время украинскими властями наличия в Крыму определенной общности людей, по национальной самоидентификации отличной от материковой Украины. Между прочим, Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика еще с 1921 год входила в состав РСФСР, из которого в 1954 года была выведена незаконно, что и было в результате исправлено всенародным референдумом 2014 года в Крыму, прошедшим в мирной обстановке. Общеизвестно, что само понятие «автономная республика» подразумевает гипотетическое право данной территории на самоопределение.

Конституция Югославии 1974 года предоставила входящим в состав Сербии краям, включая Косово, фактический статус республик. По сербской же конституции 2006 года территория самопровозглашенной Республики Косово находится в составе Сербии как Автономный край Косово и Метохия. Референдум 1991 года о независимости Косово прошел только среди албанского населения края в условиях жестокой межнациональной розни. Государственный же суверенитет Косова был установлен местным парламентом лишь почти через 17 лет — в 2008 году, и это обернулось новыми кровопролитными столкновениями. Кстати, в своем признании «государства Косово» США и их партнеры руководствовались не референдумом 1991 года, а решением косовского парламента 2008 года.

Так что аргумент о преимуществе перед Крымом в праве на самоопределение у Косова в силу его мононационального состава более чем уязвим, так как Крым точно так же, как и Косово, исторически имел статус автономного республиканского образования. Однако отделение Крыма было цивилизованным и не сопровождалось уничтожением людей и тотальным геноцидом, как вырывание Косово из Сербии.

Геноцид

Массовый геноцид албанского населения в Косово — один из стандартных доводов Запада в пользу независимости косоваров от Сербии. Вообще гражданская война в Югославии была сопряжена с десятками тысяч жертв сторон, включая и Косово. Тем не менее посмотрим, что стало в этом крае итогом жестокого противостояния.

Статистика не нуждается в комментариях. В столице Косова Приштине в 2005 году проживали 160 сербов (сейчас там сербов вообще практически нет), а в 1999 году их здесь насчитывалось 40 тысяч. В Призрене из живших там 12 тысяч сербов — на 2005 год остались 60 человек, в основном стариков. В городе Печ сербов нет уже с 1999 года. Города Исток и Клина последние сербы покинули также в 1999 году, а Джяковицу — в 2004 году. В Ораховаце из шести тысяч сербов в 2005 году оставались 420 человек.

Всего же в Косово с 1998 года было полностью зачищено от сербского присутствия 430 сел и городов. Понятно, что к настоящему времени численность сербов стала еще меньше. При этом, например, лишь за один 1998 год по официальной статистике число албанских сел в Косово увеличилось с 703 до 793.

За десятилетия яростного противостояния в Косово было варварски уничтожено множество православных храмов и сербских исторических памятников всемирного значения. Оставшиеся на севере края сербы выживают за счет подсобных хозяйств; поликлиники и школы работают кое-как, поскольку в Косово осталось лишь мизерное число врачей и учителей сербского происхождения, а албанцы сербов не учат и не лечат.

На фоне того, что в таких обстоятельствах Косово оторвалось от Сербии, муссируемое на Западе представление о геноциде албанцев в этом регионе работает само против себя, потому что в конце концов выпирают именно факты геноцида косовских сербов.

Что же касается Крыма, то даже в самых смелых фантазиях разоблачителей его присоединения к России отсутствует понятие «геноцид».

Вмешательство извне

«Разоблачители» крымских событий и адепты косовской самостоятельности ссылаются на наличие в Косово, в отличие от Крыма, миротворцев ООН, которые из года в год предпринимали попытки предотвратить кровопролитие в крае. Когда же эти попытки оказались несостоятельными, ряд стран (США, Канада, государства ЕС, Турция) в виде «исключения» в 2008 году признали Косово государством.

На самом деле сербское правительство было вынуждено согласиться на переход Косово в 1999 году под управление ООН после того, как НАТО без санкций ООН подверг массированным бомбардировкам города и военные объекты на территории Сербии и в том числе Косово, чем Североатлантический альянс тогда «отпраздновал» свой 50-летний юбилей.

Противники присоединения Крыма постоянно пишут о якобы «российском военном вмешательстве» в 2014 году. Однако до и во время проведения референдума о статусе Крыма, а затем провозглашения независимой Республики Крым, следом подписавшей с Россией договор о единстве, на территории полуострова российских вооруженных сил не было. Они вошли в Крым уже после подписания этого договора. При этом при добровольном присоединении Крыма к РФ не было ни одного выстрела, а борьба за провозглашение государственного суверенитета Косово оказалась сопряжена с тысячами погибших и изувеченных, в том числе от беспощадных натовских бомбардировок.

Способность обеспечить жизнедеятельность

Об укреплении позиций Республики Косово в мировом сообществе, как считают сторонники ее независимости, свидетельствует то, что с 2009 года она является членом Международного валютного фонда и Всемирного банка, а в 2016 году даже стала членом ФИФА. В то же время Россия, по их мнению, терпит убытки от санкций после крымских событий. При этом пресс-служба брокерской компании Nord FX еще в 2014 году обращала внимание на многомиллиардные потери международных инвесторов, последовавшие за первой же волной санкций в отношении России.

Что же на самом деле происходит в самопровозглашенном государстве Косово? Косовары стали одними из самых бедных жителей Европы. Собственное производство практически отсутствует, хотя США, между прочим, обещают открыть там военное предприятие. Около трети населения Косова живет менее чем на полтора евро в день. Своих денег здесь нет, используется евро.

Половина трудоспособного населения — безработные, и многие предпочитают уезжать в поисках лучшей жизни. В 2008 году в Косово ввели свои паспорта, которые можно использовать для выезда за рубеж в те государства, которые признали независимость республики. Косовары пытаются найти хоть какую-то работу в Германии, Австрии, Венгрии и в странах Скандинавии. Счастливчики, которые смогли пристроиться в Евросоюзе, присылают деньги на родину — так люди в Косово выживают.

То есть на самом деле косовские власти и те, кто их поддерживает, не смогли обеспечить сносной жизни для жителей края. В то же время население Крыма живет сейчас примерно так же, как вся Россия. И уж во всяком случае, несмотря на известные трудности, несопоставимо лучше Косово или украинских регионов. Открытие в 2018 году сообщения с материковой Россией по Крымскому мосту через Керченский пролив объективно свидетельствует о перспективах полуострова.

Двойные стандарты

Как считают Bloomberg и «Биржевой лидер», в связи с вернувшимся в Россию Крымом представляется парадоксальным непризнание Кремлем независимости Косово. Если референдум в Крыму для Москвы стал свободным волеизъявлением, то, дескать, чем ситуация в Крыму отличается от Косово, государственность которого Россия не признает? Здесь, вероятно, должен напрашиваться вывод о якобы приверженности России двойным стандартам.

Напротив, исходя из приведенных выше фактов, позиция России как по Крыму, так и по Косово закономерна, логична и последовательна. Зато США, раскручивая маховик антироссийских санкций, параллельно продолжают давить на разные страны, требуя признания государственной независимости Косово, которое оказалось невозможно провести через ООН из-за позиции членов Совета безопасности — России и Китая.

Вашингтон погряз в сплошной политической конъюнктуре с вопросами о суверенитетах — в зависимости от американской сиюминутной выгоды: поддерживая независимость Косово, Южного Судана или Восточного Тимора, но в пику России отвергая право на самоопределение Крыма, Абхазии и Южной Осетии. Вот это как раз и есть двойные стандарты во всей красе.

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