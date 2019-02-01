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Евгений Бень: Коллективный Запад действует в Венесуэле по четко разработанному плану

01 февраля 2019, 17:39  •  91 • Аналитика

Европарламент признал 31 января в Брюсселе лидера венесуэльской оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо временным легитимным президентом Венесуэлы. Между тем резолюция Европарламента является лишь рекомендательным документом, необязательным для исполнения институтами Евросоюза.

Также Европарламент призвал все страны Евросоюза подготовить единую позицию в поддержке Гуайдо. Победу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах в мае 2018 года Европарламент охарактеризовал «узурпацией власти» из-за так называемых «нарушений международных демократических стандартов» на выборах.

Венесуэла находится и в центре внимания неформального саммита глав МИД Евросоюза, проходящего сейчас в Бухаресте. На нем также предполагается поддержка Гуайдо.

Специально для ВanksToday.net ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень:

«То, что спикера Нацассамблеи Венесуэлы удалил с этого поста даже Верховный суд самой Венесуэлы, не имеет ни малейшего значения для реализации четко разработанного плана по смещению легитимной власти в этой стране. Всё работает чрезвычайно отлаженно: вначале Вашингтон признает Гуйадо исполняющим обязанности президента, следом США четко дают понять, что готовы на оккупацию Венесуэлы. Параллельно Банк Англии закрывает доступ властей Мадуро к средствам в Великобритании, дальше ФРС США открывает доступ Гуайдо к венесуэльским счетам в США, потом Европарламент признает новый нелегитимный режим в Каракасе во главе с Гуайдо и передает эстафету саммиту министров иностранных дел стран Евросоюза по этому вопросу. В общем – картина маслом.

Собственно говоря, Госдеп четко демонстрирует, что, если ему нужно в любой точке земного шара сменить власть, то его ничто не остановит, кроме разве что конкурентоспособных мощных вооруженных сил. Венесуэльская проблематика подлила еще немало масла в и без того очень напряженную ситуацию в мире».

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Фото: European Parliament

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