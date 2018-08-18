Евгений Бень: Что меньшее из зол для Афганистана?

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Долгое американское военное присутствие в Афганистане обернулось выбором: ставка на «Талибан»*, экспансия ИГ** или межэтническая бойня

Очередное кровавое шоу присутствия продемонстрировали талибы, напав на город Газни, расположенный в 120 км к югу от Кабула. Правительство направило в город дополнительные силы, которым США оказали авиационную поддержку. В результате пятидневных сражений за город, как сообщает агентство AP, погибло около 100 афганских солдат и полицейских, ликвидированы 194 боевика. Правительственные силы, при поддержке США , в конечном итоге вытеснили «Талибан» из Газни. Однако боевики провели скоординированные атаки на правительственные посты в Азре в центральной провинции Логар и на военную базу на северо-западе Афганистана.

Обозреватели считают, что активизация военных действий «Талибана» связана с его попыткой оказать давление на Кабул и Вашингтон, чтобы укрепить свою позицию в переговорном процессе. Не секрет, что талибы пока отказываются разговаривать с правительством, но ведут прямые переговоры с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии, включая Афганистан, Элис Уэллс.

С одной стороны, американское присутствие с 2001 года не вывело Афганистан из состояния многовековой междоусобицы и не создало предпосылок для практической жизнедеятельности местной политической системы.

С другой же стороны, внешнее вмешательство поначалу все-таки в определенной степени сдержало Афганистан от его безоговорочной узурпации талибами, в то время возглавляемых воинственным муллой Омаром, по приказу которого были разрушены две гигантские статуи Будды в Афганистане. Это стало первой демонстративной акцией по уничтожению памятников в новом тысячелетии, и тем самым амир «Талибана» «вписал» свое имя в мировую историю.

По проявлению жестокости к противникам и к неверным талибов рубежа веков превзошло своими холодящими кровь постановочными казнями и истязаниями только ИГ.

Времена меняются, и теперь во главе «Талибана» вот уже два года стоит не лидер боевого крыла движения, каковыми были в первую очередь Омар и вслед за ним Мансур, а авторитетный среди радикально настроенных пуштунов богослов Хайбатулла Ахундзада, в прошлом - главный судья «Талибана». Ему удалось вновь обозначить влияние талибов в стране после серии их поражений, последовавших по мере проведения операций Международными силами содействия безопасности в Афганистане.

Во-первых, при Ахундзаде были, в общем, преодолены жесткие противоречия внутри талибов, не раз приводившие к кровавым столкновениям. Во-вторых, новый амир «Талибана» демонстрирует относительно большую, нежели его предшественники, межэтническую терпимость и не склонен к бессмысленным убийствам и демонстрации истязаний и пыток.

На фоне того, что на севере Афганистана теперь вовсю орудуют вытесненные из Ирака и Сирии радикалы ИГ, сеющие ужас среди значительной части местного населения, талибы к настоящему времени контролируют почти половину территории Афганистана, на которой проживает до 2/3 населения этой страны.

Важный момент: если в прошлом даже в свои самые агрессивные времена «Талибан» при наличии лагерей подготовки для выходцев с территории бывшего СССР не особенно ставил на экспансию в соседних странах, то главная задача ИГ - повсеместное международное расширение агрессии.

Общая же черта обоих радикальных суннитских движений - жесткое внедрение на взятых под контроль землях законов шариата.

Добровольцы из исламского мира, которых традиционно привлекал джихадизм талибов, несколько лет назад начали предпочитать еще более радикальный джихадизм ИГ. В последнее время в новых для себя условиях талибам приходится заново доказывать свое право на доминирование и заново утверждать монополию на исламский радикализм в Афганистане.

Изначально ИГ рассчитывало или на легкую капитуляцию «Талибана», или на быструю военную победу над ним, или на то, что игиловцам удастся раздробить инфраструктуру конкурента, воспользовавшись его внутренними противоречиями. Ни один из этих сценариев, как и множество замыслов в других странах, игиловцам реализовать не удалось.

Между тем ИГ все-таки, к опасению мирового сообщества, присутствует в вилаятах (областях) севера Афганистана и даже закрепилось в 9 регионах.

По оценкам российских специалистов, на афганской территории могут действовать около 6 тыс. террористов, не считая «спящих ячеек» и потенциальных сторонников ИГ.

В марте 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созывал в Ташкенте Международную конференцию по Афганистану. Помимо России (ее представлял глава МИД Сергей Лавров) в форуме приняли участие страны Центральной Азии, Пакистан, Индия, Турция, Иран, Китай, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ, некоторые страны ЕС и США. Участники приняли Ташкентскую декларацию, в которой единогласно поддержали скорейшее начало прямых переговоров между правительством Афганистана и оппозиционным движением «Талибан». Однако для этого талибы должны сложить оружие и отказаться от террористических методов борьбы. Еще несколько лет назад сама идея диалога с «Талибаном», который удерживает часть территории страны, казалась неприемлемой и для Кабула, и для мирового сообщества.

Сергей Лавров поддержал примирение в Афганистане. По словам министра, особую тревогу у России вызывает распространение боевиков «Исламского государства» в северных районах Афганистана, которые граничат с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией. При этом Москва оставляет Вашингтону двери для возобновления прерванного сотрудничества по Афганистану открытыми.

Движение «Талибан» хочет сначала провести переговоры с США о выводе войск из Афганистана, а затем уже договориться с правительством своей страны. Об этом в интервью «Коммерсанту» в июле этого года рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По словам Кабулова, Москва взаимодействует с правительством Афганистана и с талибами, подталкивая обе стороны к переговорам, а до конца лета 2018 года планируется очередная встреча в «московском формате», в котором, как ожидается, примут участие представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Предыдущий раунд таких консультаций состоялся в апреле 2017 года.

На сегодняшний день главная проблема заключается в том, считает спецпредставитель президента РФ, что талибы рассматривают нынешнее правительство Афганистана «как марионеточное, поставленное американцами и поэтому незаконное». Сам президент Афганистана Ашраф Гани в этом году в преддверии парламентских (20 октября 2018 г.) и президентских (20 апреля 2019 г.) выборов откровенно заявил, что без внешней помощи он не продержится и полугода.

Только что Комиссия по жалобам на злоупотребления при выборах исключила 35 человек из списка кандидатов в депутаты афганского парламента, сославшись на их связи с нелегальными группировками. Выборы будут проходить в условиях, когда в стране не проведены перепись и паспортизация населения, бессчетное множество партий с размытыми программами и одним и тем же эпитетом «исламская» в названии. А поэтому в известной мере афганские парламентские и президентские выборы вновь вынужденно будут граничить с имитацией.

В последние годы в стране опять обострились межэтнические противоречия, в том числе в «высших» эшелонах власти, о чем свидетельствует острый конфликт между президентом, принадлежащим к пуштунам, и вице-президентом-узбеком генералом Дустумом.

Когда военные из США покинут Афганистан?

Не за горами час, когда военные из США покинут Афганистан. Так что президенту Гани с его ближним окружением и единодушно настроенному по этому вопросу мировому сообществу (что само по себе - беспрецедентный факт) приходится предпочесть безудержной международной экспансии ИГ или новой межэтнической бойне в Афганистане меньшее из зол - поиск согласия с «Талибаном» в надежде на продолжение его самореформирования.

* Террористическая организация - запрещена в России. ** «Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России.

Евгений Бень

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