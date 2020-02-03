Эвакуируют 130 соотечественников из Китая: Врачи рассказали о ситуации с коронавирусом в нашей стране

Эвакуация из Китая

Санитарные врачи рассказали, какая обстановка с новым типом коронавируса в России. По данным санврачей, к воскресенью, 2 февраля, новых случаев заболевания нет. Есть подозрение на "уханьский синдром" у жительницы города Мурино в Ленинградской области, которая недавно приехала из Китая. Врачи готовят анализы, чтобы быть уверенными в диагнозе женщины.

Пока в России зарегистрировано два случая заболевания - в Забайкальском крае и Тюменской области. Заболевшие - граждане Китая, недавно приехавшие в Россию. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, продолжается подготовка к эвакуации русских из охваченного эпидемией Китая. В провинции Хубэй 130 граждан России заявили, что готовы выехать домой.

"Мы установили связь с 202 гражданами России в провинции Хубэй, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию в рамках объявленной эвакуации. Продолжаем формирование списка, так как ещё не все соотечественники окончательно определились", - цитирует пресс-атташе посольства России в Китае Георгия Егорова RT в своем Telegram-канале.

Эвакуация должна начаться уже 3-4 февраля.

Доводы ученых

Напомним, что вспышка заболевания, вызываемого ранее не известным коронавирусом, произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. Ко 2 февраля число зараженных перевалило за 14 тысяч человек. Известно о более чем 300 погибших от новой болезни.

Кроме того, продолжается паника в соцсетях и интернете. Люди выдвигают странные версии происхождения заболевания и не хотят верить врачам. Появились даже предсказания, которые приписывают то Ванге, то Нострадамусу.

Заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов ответил на вбрасываемые регулярно слухи о том, что бушующий сейчас в Китае смертоносный коронавирус якобы могли создать искусственно. По мнению вирусолога, "китайцам повезло", что в Ухане "есть прекрасная лаборатория вирусологии" и учёным удалось быстро вычислить возбудитель заболевания.

"Искусственное происхождение нового коронавируса - фейк", - уверенно заявил заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.

Так он ответил на слухи о якобы искусственном создании 2019-nCoV. Такие выводы ряд СМИ сделали после того, как в 2018 году стало известно о проводимых в институте вирусологии в Ухане исследованиях, касающихся изучения иммунных механизмов летучих мышей, а не так давно было заявлено, что новый коронавирус схож с коронавирусом обитающей в провинции Чжэцзян летучей мыши на девяносто процентов.

Щелканов подтвердил, что в Ухане действительно "есть прекрасная лаборатория вирусологии". И, по его мнению, именно её наличие в этом городе, с которого и началась вспышка вирусной пневмонии, возбудителем которой стал 2019-nCoV, оказалось важным. Местные учёные смогли в короткие сроки обнаружить возбудитель заболевания, так что "китайцам повезло", отметил вирусолог в беседе с РИА Новости.

Другие заболевания

Востоковед и писатель Дмитрий Косырев предпологал, кому выгодно раздувать панику вокруг нового коронавируса. Он напомнил, что в мире есть и другие серьёзные болезни. Например, от эпидемии гриппа в США с октября 2019 года умерли уже около восьми тысяч человек. А заболели - около 15 миллионов. Однако никакой паники по этому поводу нет, а весь мир обсуждает только коронавирус. Косырев считает, что это может быть способом "устранить геополитического соперника".

Косырев считает, что панику нагнетают специально. Он напомнил, что в мире ещё свирепствует вирус Эбола. А от гриппа в Америке с осени 2019 года погибли больше восьми тысяч человек, а заразились им около 15 миллионов человек.

"Но никто по поводу американской заразы не устраивает из программ новостей по всему миру нескончаемого фильма ужасов с людьми в респираторах, как в "Звёздных войнах", - пишет Косырев в колонке на РИА Новости.

При этом востоковед уточнил, что болезнь и правда выглядит опасной и меры предосторожности "не могут быть лишними". Однако ситуацию можно использовать и для расшатывания политической ситуации, и даже для культивирования антикитайских страхов.