Эвакуировать русских из Китая будут самолёты ВКС России. Песков уточнил, когда первый рейс

На эвакуацию граждан нашей страны из "наиболее поражённых коронавирусом" районов Китая будут брошены самолёты ВКС России. Информацию о том, что президент РФ, верховный главнокомандующий, уже дал такой приказ, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"К эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России", - отметил представитель Кремля.

Он также уточнил, когда будут выполнены первые рейсы. По его словам, это случится уже сегодня.

Напомним, по последним данным, жертвами коронавируса, бушующего в Китае, стали свыше 250 человек. Счёт заболевшим приближается к 12 тысячам. Однако ранее в посольстве России в Китае уточнили, что граждан нашей страны среди этих заболевших нет.