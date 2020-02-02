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Эвакуировать русских из Китая будут самолёты ВКС России. Песков уточнил, когда первый рейс

02 февраля 2020, 00:09  •  60 • Политика
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по приказу Владимира Путина для эвакуации граждан нашей страны из Китая привлекут и самолёты ВКС России. По уточнению представителя Кремля, первые рейсы будут выполнены уже сегодня.
На эвакуацию граждан нашей страны из "наиболее поражённых коронавирусом" районов Китая будут брошены самолёты ВКС России. Информацию о том, что президент РФ, верховный главнокомандующий, уже дал такой приказ, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"К эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России", - отметил представитель Кремля.
Он также уточнил, когда будут выполнены первые рейсы. По его словам, это случится уже сегодня.
Напомним, по последним данным, жертвами коронавируса, бушующего в Китае, стали свыше 250 человек. Счёт заболевшим приближается к 12 тысячам. Однако ранее в посольстве России в Китае уточнили, что граждан нашей страны среди этих заболевших нет.

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