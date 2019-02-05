«Эвакуированы почти 40 тысяч человек»: что известно о «минировании» порядка 160 объектов в Московском регионе

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах стали причиной проверок примерно 160 объектов в Москве и области. Согласно данным экстренных служб, «минирования» и последующая эвакуация затронули почти 40 тыс. человек. При этом была нарушена работа правительственных, медицинских, учебных и офисных учреждений. По информации СМИ, ложные сообщения поступали на электронную почту, в том числе с иностранных IP-адресов, включая украинские.

Во вторник, 5 февраля, оповещения о «минировании» порядка 160 объектов в Москве и области затронули почти 40 тыс. человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы. По его словам, уже проведены проверки более чем в 70 зданиях.

«Звонки с угрозами «минирования» приняты в 99 объектах в Москве, 61 объекте в Московской области и пяти субъектах Центрального федерального округа», — цитирует его РИА Новости.

Отметим, что в список «заминированных» объектов вошли образовательные и медицинские учреждения, торговые и бизнес-центры, здания управ и посольств. Среди них: комплекс «Город столиц» в Москва-Сити, БЦ «Саммит», здание правительства Московской области, ТЦ «Кантемировский» и «Водный», корпус Московского политеха, посольства Сомали и Гвинеи-Бисау, Российский государственный аграрный университет (РГАУ) им. К.А. Тимирязева, здание Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова.

Кроме того, действия «телефонных террористов» коснулись баскетболистов подмосковного баскетбольного клуба «Химки», чья тренировка была прервана из-за угрозы «минирования». Специалисты проводят проверку в здании Баскетбольного центра Московской области.

При этом, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, сообщения о «минированиях» поступали не посредством телефонных звонков, а с помощью интернета.

«Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе из Украины», — подчеркнул источник.

РИА Новости

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По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, произошедшее напоминает спланированную диверсию.

«Уже установили, что много звонков идёт через IP-адреса из Украины. Я думаю, что механизмом или инструментом реализации может быть СБУ», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

По его словам, в Киеве в ответ на эти подтверждённые факты могут заявить о якобы очередном вмешательстве со стороны РФ в выборную кампанию в сложный для Украины период.

«Сейчас очень важно поставить в известность международное сообщество относительно этой схемы и диверсии, которая используется Киевом, и обратиться во все международные организации, в которых есть отделения по борьбе с международным терроризмом. Если Украина ничего не организовывала, то она должна бороться с этим и если не выдать тех, кто совершает преступление, то хотя бы сообщить о работе с ними и поиске», — сказал Шхагошев.

Как заметил профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова доктор политических наук Андрей Манойло, задача по установлению данных «телефонных террористов» осложняется тем, что они используют специальное программное обеспечение.

«Они все звонят через анонимайзеры, поэтому у них высвечиваются зарубежные номера или IP-адреса, например украинские. Достаточно часто определяются, например, бельгийские номера, французские, немецкие», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что осенью 2017 года Россия столкнулась с волной телефонного терроризма. В общей сложности за этот промежуток в связи с ложными предупреждениями о бомбах были эвакуированы почти 2,5 млн человек. Анонимные звонки об угрозах взрыва поступали в 180 городах РФ.

Как указывал замглавы МВД России Игорь Зубов, ущерб от волны телефонного терроризма исчислялся миллиардами рублей. По факту звонков с ложными сообщениями об угрозах взрывов было возбуждено около трёх тысяч уголовных дел.

После этого президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Согласно вступившему в силу с 2018 года законопроекту, заведомо ложное сообщение о взрыве, или поджоге, или других действиях, которые могут привести к гибели людей или причинить значительный ущерб имуществу, будет наказываться лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

Если подобное оповещение направлено на дестабилизацию органов власти, то максимальное наказание увеличивается на срок от шести до восьми лет лишения свободы, а если ситуация после ложного информирования повлекла за собой смерть человека или другие тяжкие последствия, порог наказания ещё больше возрастает — от восьми до десяти лет заключения.