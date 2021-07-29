Эвакуировано несколько отелей: как развивается ситуация с лесными пожарами в Турции

В Турции постояльцев отелей ряда местных курортов эвакуировали из-за лесных пожаров. По последним данным, в результате пожара в Анталье пострадали 183 человека, ещё трое погибли. Вместе с тем в Ассоциации туроператоров России, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили, что лесные пожары в турецком Мармарисе пока далеко от отелей, где разместились российские туристы.

В Турции постояльцев отелей ряда местных курортов эвакуировали из-за лесных пожаров. Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, огонь продолжает бушевать в семи регионах страны, в том числе в Мугле, граничащей с Антальей, Кютахье, близ городов Мармарис и Дидим, где расположены курорты.

«К сожалению, в эти два дня произошло много пожаров, которых мы не ожидали в такой короткий промежуток времени. Мы продолжаем прилагать усилия по их локализации и добьемся этого, хоть это и может занять какое-то время», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что властями было принято решение эвакуировать один отель в районе Гюверджинлик в провинции Бодрум.

«600 жилых домов предусмотрительно эвакуированы. В результате пожара в Анталье, в Манавгате пострадали от дыма 183 человека, 15 из них выписаны из больниц, другие остаются на процедурах», — добавил министр, подтвердив гибель трёх человек в Анталье.

Лесные пожары в Турции

В свою очередь представитель российского генконсульства в Анталье сообщил РИА Новости, что пожар близ курортного города охватил лесной массив, расположенный недалеко от городских кварталов и гостиничных комплексов. На этом фоне из некоторых зданий провели превентивную эвакуацию, сообщил он.

В свою очередь, СМИ сообщили об эвакуации двух отелей и четырёх туристических вилл в Мармарисе.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), комментируя сложившуюся ситуацию, пояснили, что лесные пожары в турецком Мармарисе пока далеко от отелей, где разместились российские туристы, и, по предварительным данным, эвакуация их пока не коснулась.

«Ряд близких к фронту пожара районов Мармариса превентивно эвакуированы. По информации ряда туроператоров, в профилактических целях сейчас эвакуированы два трёхзвёздочных окраинных отеля и четыре виллы. Ассоциация операторов туристических отельеров Южного Эгейского моря разместила туристов, которые были вынуждены покинуть свои отели, в других отелях города», — говорится в сообщении.

В российском генконсульстве также сообщили, что основные туристические объекты в Турции находятся вне зоны пожара.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничто не угрожает», — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.

Он уточнил, что вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.

«На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении», — добавили в генконсульстве.

Лесные пожары в Турции

Вместе с тем посольство России в Анкаре в своём Twitter сообщило, что три российских противопожарных самолёта Бе-200 оказывают помощь Турции по тушению лесных пожаров на юге страны.

«Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее и с минимальным ущербом», — отметили в диппредставительстве.

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