|
Эвакуировано несколько отелей: как развивается ситуация с лесными пожарами в Турции
29 июля 2021, 23:05 • 54 • В мире
В Турции постояльцев отелей ряда местных курортов эвакуировали из-за лесных пожаров. По последним данным, в результате пожара в Анталье пострадали 183 человека, ещё трое погибли. Вместе с тем в Ассоциации туроператоров России, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили, что лесные пожары в турецком Мармарисе пока далеко от отелей, где разместились российские туристы.
Reuters © Kaan Soyturk
В Турции постояльцев отелей ряда местных курортов эвакуировали из-за лесных пожаров. Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, огонь продолжает бушевать в семи регионах страны, в том числе в Мугле, граничащей с Антальей, Кютахье, близ городов Мармарис и Дидим, где расположены курорты.
«К сожалению, в эти два дня произошло много пожаров, которых мы не ожидали в такой короткий промежуток времени. Мы продолжаем прилагать усилия по их локализации и добьемся этого, хоть это и может занять какое-то время», — приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что властями было принято решение эвакуировать один отель в районе Гюверджинлик в провинции Бодрум.
«600 жилых домов предусмотрительно эвакуированы. В результате пожара в Анталье, в Манавгате пострадали от дыма 183 человека, 15 из них выписаны из больниц, другие остаются на процедурах», — добавил министр, подтвердив гибель трёх человек в Анталье.
В свою очередь представитель российского генконсульства в Анталье сообщил РИА Новости, что пожар близ курортного города охватил лесной массив, расположенный недалеко от городских кварталов и гостиничных комплексов. На этом фоне из некоторых зданий провели превентивную эвакуацию, сообщил он.
В свою очередь, СМИ сообщили об эвакуации двух отелей и четырёх туристических вилл в Мармарисе.
«Ряд близких к фронту пожара районов Мармариса превентивно эвакуированы. По информации ряда туроператоров, в профилактических целях сейчас эвакуированы два трёхзвёздочных окраинных отеля и четыре виллы. Ассоциация операторов туристических отельеров Южного Эгейского моря разместила туристов, которые были вынуждены покинуть свои отели, в других отелях города», — говорится в сообщении.
В российском генконсульстве также сообщили, что основные туристические объекты в Турции находятся вне зоны пожара.
«Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничто не угрожает», — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.
Он уточнил, что вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.
«На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении», — добавили в генконсульстве.
Вместе с тем посольство России в Анкаре в своём Twitter сообщило, что три российских противопожарных самолёта Бе-200 оказывают помощь Турции по тушению лесных пожаров на юге страны.
«Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее и с минимальным ущербом», — отметили в диппредставительстве.
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июля 2021, 04:50
|
23 июля 2021, 03:05
|
29 июля 2021, 12:10
|
23 июля 2021, 03:05
|
24 июля 2021, 03:50
|
24 июля 2021, 03:50
|
29 июля 2021, 01:10