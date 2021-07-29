Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / В мире

Эвакуировано несколько отелей: как развивается ситуация с лесными пожарами в Турции

29 июля 2021, 23:05  •  54 • В мире
В Турции постояльцев отелей ряда местных курортов эвакуировали из-за лесных пожаров. По последним данным, в результате пожара в Анталье пострадали 183 человека, ещё трое погибли. Вместе с тем в Ассоциации туроператоров России, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили, что лесные пожары в турецком Мармарисе пока далеко от отелей, где разместились российские туристы.
 
Reuters © Kaan Soyturk
 

В Турции постояльцев отелей ряда местных курортов эвакуировали из-за лесных пожаров. Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, огонь продолжает бушевать в семи регионах страны, в том числе в Мугле, граничащей с Антальей, Кютахье, близ городов Мармарис и Дидим, где расположены курорты.

«К сожалению, в эти два дня произошло много пожаров, которых мы не ожидали в такой короткий промежуток времени. Мы продолжаем прилагать усилия по их локализации и добьемся этого, хоть это и может занять какое-то время», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что властями было принято решение эвакуировать один отель в районе Гюверджинлик в провинции Бодрум.

«600 жилых домов предусмотрительно эвакуированы. В результате пожара в Анталье, в Манавгате пострадали от дыма 183 человека, 15 из них выписаны из больниц, другие остаются на процедурах», — добавил министр, подтвердив гибель трёх человек в Анталье.

  • Лесные пожары в Турции

В свою очередь представитель российского генконсульства в Анталье сообщил РИА Новости, что пожар близ курортного города охватил лесной массив, расположенный недалеко от городских кварталов и гостиничных комплексов. На этом фоне из некоторых зданий провели превентивную эвакуацию, сообщил он.

В свою очередь, СМИ сообщили об эвакуации двух отелей и четырёх туристических вилл в Мармарисе. 

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), комментируя сложившуюся ситуацию, пояснили, что лесные пожары в турецком Мармарисе пока далеко от отелей, где разместились российские туристы, и, по предварительным данным, эвакуация их пока не коснулась.

«Ряд близких к фронту пожара районов Мармариса превентивно эвакуированы. По информации ряда туроператоров, в профилактических целях сейчас эвакуированы два трёхзвёздочных окраинных отеля и четыре виллы. Ассоциация операторов туристических отельеров Южного Эгейского моря разместила туристов, которые были вынуждены покинуть свои отели, в других отелях города», — говорится в сообщении.

В российском генконсульстве также сообщили, что основные туристические объекты в Турции находятся вне зоны пожара.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничто не угрожает», — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.

Он уточнил, что вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.

«На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении», — добавили в генконсульстве.

  • Лесные пожары в Турции

Вместе с тем посольство России в Анкаре в своём Twitter сообщило, что три российских противопожарных самолёта Бе-200 оказывают помощь Турции по тушению лесных пожаров на юге страны.

«Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее и с минимальным ущербом», — отметили в диппредставительстве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






54
Источник
Похожие новости
29 июля 2021, 12:10
«Если русские – прокажённые, пусть об этом объявят»
29 июля 2021, 14:55
Погибших при вакцинировании уже 10 тысяч: Страшный урок Болгарии для России, Европы и всего мира
29 июля 2021, 01:10
В Болгарии повинились за кампанию вакцинации: Ошибка стоила тысяч жизней
29 июля 2021, 08:25
«Может отразиться на экономическом лидерстве США»: в Штатах озаботились политикой России и Китая по отказу от доллара
29 июля 2021, 12:10
Президент Литвы отверг возможность переговоров с Минском
29 июля 2021, 11:10
«Страна принесла в жертву старшее поколение»: в Болгарии заявили о 10 тыс. смертей из-за ошибок в прививочной кампании
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
23 июля 2021, 03:05
"Это не угроза": В Аргентине дали объяснения про письмо о "Спутнике V"
29 июля 2021, 12:10
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
23 июля 2021, 03:05
Украина без Крыма исчезла с сайта Олимпиады
24 июля 2021, 03:50
Плохой и ещё хуже: генерал СБУ рассказал о сценариях по Донбассу
24 июля 2021, 03:50
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.