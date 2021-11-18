Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
Главная / Политика

Эвакуированный из Кабула гражданин Украины захотел российский паспорт

18 ноября 2021, 16:20  •  172 • Политика
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Мужчина заявил, что Незалежная сама прозябает в нищете
Гражданин Украины, афганец по происходждению, оказавшийся в числе эвакуированных из Кабула, рассказал, что намерен получить гражданство Российской Федерации. Сургун Мангал признался, что у него в настоящее время нет возможности поехать в Незалежную.
Сургун заявил, что желает получить гражданство России. На борту военного транспортника Ил-76 он сообщил журналистам, что собирается остаться на территории Российской Федерации. В Петербурге похоронен один из его предков, имевший генеральское звание.
Мангал также признался, что не собирался в дальнейшем жить на Украине – считает, что эта страна не может предложить хорошую жизнь.
"Они же сами живут в нищете. Вот и решил приехать в Россию. Мой брат там живет, он экс-военный. Практически все сестры там", – рассказал афганец журналистам.
Мангал – инженер-экономист. В Российской Федерации у гражданина Украины когда-то процветал небольшой бизнес. Однако, считает он, пора все начинать заново.
В целом Сургун доволен – мало кто ожидал, что выпадет шанс покинуть Афганистан. Он обращался и в украинское посольство, и в министерство иностранных дел Незалежной. Однако Киев не пошел навстречу. Один из самолетов и вовсе направился рейсом в Иран. Во второй раз тоже не получилось вылететь из исламской республики.
Афганец также поблагодарил российские власти, в частности президента страны Владимира Путина и главу Минобороны Сергея Шойгу. Мангал заявил, что глава РФ вызывает у него настоящее уважение.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия приступила к эвакуации граждан РФ и остальных стран из-за неспокойной обстановки в Афганистане.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





172
Источник
Похожие новости
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
18 ноября 2021, 01:10
США внесли Россию в чёрный список: Москву обвинили в "вопиющем нарушении религиозных свобод"
18 ноября 2021, 11:05
"Топите газетами": Захарова ответила итальянцам на критику Путина
18 ноября 2021, 07:00
Какое слово Ельцина заставило Билла Клинтона смеяться в голос
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2021, 19:20
Бомба врача Владимира Зеленко
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
15 ноября 2021, 18:20
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
15 ноября 2021, 16:00
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
15 ноября 2021, 21:50
Приказ "первого лица" по Донбассу. Россия выводит Киев из игры
14 ноября 2021, 02:05
Холмогоров напугал прогнозом о Ельцине и Байдене. И сам ужаснулся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.