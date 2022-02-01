Эвакуация журналистов с Украины: Захарова дала объяснение

Официальный представитель МИД России убеждена, что эти действия развяжут руки редакциям в США и Британии в информационной войне.

Представитель МИД Мария Захарова объяснила, зачем США объявили об эвакуации журналистов с Украины. Об этом ранее сообщили в эстонском издании Postimees. В публикации говорится, что указание об отъезде было отдано в воскресенье вечером, желающие могут оставаться на свой страх и риск.

Захарова в своём телеграм-канале выразила мнение, что это обострит информационную войну.

По её мнению, не имея собкоров на месте событий, редакции США и Британии начнут упражняться в сеянии паники из-за "вторжения" русских.

"Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать "русские танки на Крещатике" и "сотрудников офиса президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах", - отметила официальный представитель МИД.