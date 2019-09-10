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Эвакуация "ценного шпиона" из Москвы или чистая паранойя? Как CNN искал "своего" в правительстве РФ

10 сентября 2019, 02:54  •  82 • Политика
Открытым остается вопрос, была ли информация американского телеканала CNN об эвакуации "ценного шпиона" из Москвы правдивой хотя бы частично, или свидетельствует о чистой паранойе создателей "фейк-ньюс". Ранее в CNN заявили, что в правительстве Москвы работал осведомитель ЦРУ, однако представители разведки опровергли такие данные.

Ищут – не могут найти

Напомним, что представитель американского телеканала, ссылаясь на несколько источников в спецслужбах США, сообщил сенсационную новость. Якобы еще в 2017 году из России был вывезен весьма ценный информатор, который работал в правительстве страны. Поводом для его срочной эвакуации якобы стала встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Разведка будто бы предположила, что последний может "сдать" Москве тайного агента.
Осведомитель будто бы имел доступ к "внутренней кухне" Кремля, в том числе был в курсе планов президента России Владимира Путина. Этими данными он якобы и делился с ЦРУ. При этом американские журналисты заявили, что имя агента не будут называть ради его же безопасности.
В СМИ, однако, предположили, что речь может идти о сотруднике управления делами президента России Олеге Смоленкове. Отмечается, что в июне 2014 года Смоленков с женой и тремя детьми уехал отдыхать в Черногорию и бесследно пропал, так и не вернувшись из отпуска. В том же году было возбуждено уголовное дело о его убийстве.

"Чистой воды паранойя"

Впрочем, информацию о якобы срочно вывезенном информаторе некоторые воспринимают скептически. Так, высокопоставленный источник в Министерстве иностранных дел России на вопрос издания "КоммерсантЪ" усомнился в правдивости репортажа американского телеканала.
При этом дипломат отметил, что часть информации, связанную собственно с "очень ценным агентом", должно комментировать ЦРУ. Со своей стороны он оценил заявления CNN о том, что Трамп во время встречи с Лавровым передал тому часть секретной информации, в том числе касающейся террористических организаций в Сирии. "Такого бреда CNN еще не придумывал. Чистой воды паранойя", — отметил он.
Издание напоминает, что встреча главы МИД России с американским лидером два года назад вызвала различную реакцию в средствах массовой информации США. Тогда ряд из них и распространил данные о том, что Трамп будто бы предоставляет русским секретные сведения.

ЦРУ открестились от шпиона

В ЦРУ, впрочем, также не взялись подтверждать озвученное CNN. Их репортаж и сведения о шпионе они назвали ошибочными, отметив, что никакой "эксфильтрации" агента из России не было. Об этом, в частности, заявила директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл.
Еще жестче высказалась о работе журналистов телеканала представитель Белого дома Стефани Гришем. Она назвала репортаж неправдивым, отметив, что он может поставить под угрозу жизни людей. Тем временем в CNN стоят на своем, отмечая, что у них имеются "дополнительные данные" о "ценном агенте", которые, впрочем, не озвучивают опять-таки под предлогом его безопасности.

На Колыме такие не нужны

Главред журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко затронул тему шпионажа в своем аккаунте твиттера. "Как будем реагировать о наличии американского шпиона в правительстве РФ? А вдруг он там не один? А как реагировать?" - обратился он к подписчикам.
Любопытно, что сам факт такой ситуации не показался пользователям невероятным. Более того – вспоминая об инициативах правительства за последние несколько лет, многие то ли в шутку, то ли всерьез заявляли, что таких "спецагентов Америки" там предостаточно.
"Всех, у кого есть иностранное гражданство, счета за рубежом, недвижимость, гнать поганой палкой, не ошибёшься", - полагает @igor_atamanskij.
"Каждый член правительства, который имеет двойное или тройное гражданство… априори потенциальный шпион. Но когда у представителей власти есть близкие родственники за границей, то — имея таких патриотов… и шпионов не надо, ибо человек по природе своей работает на Семейный Дом", - пишет @Barromal.
"Агентов влияния там хренова туча. По моим подсчётам 99%. Только уборщица наш человек", - посмеивается @MarkovskiiV.
"Да там в экономическом блоке каждый первый - агент влияния", - с иронией отмечает @serge_smith. Некоторые комментаторы даже называют вполне конкретные фамилии. К примеру, @libbi661 перечисляет свои варианты: "Как, как? Да просто. Чубайса, Орешкина, Грефа, Кудрина... короче всех нано-экономистов-популистов и "социальщиков" с "образовальщиками" отправим в Америку. Пусть на месте разбираются, кто там "ихний", а кто просто так жить останется".
"В 90-е, по свидетельству А. Руцкого, вице-президента РФ, в правительстве Ельцина-Гайдара-Чубайса официально "работали" 37 штатных сотрудников ЦРУ. Сколько таковых "сотрудников" было "за штатом" и везде, знают только "чубайсы" - и поныне", - напоминает @SerbzoyaZoya.
"Однозначно пинками на Колыму", - предлагает свое наказание для "ценных шпионов" @slavafromsiber1. Ему возражает @Tsirk72:"Лучше расстрелять. Он нам не нужен на Колыме".

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