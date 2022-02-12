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Эвакуация дипломатов с Украины: Что происходит, начистоту объяснил МИД России

12 февраля 2022, 14:15  •  118 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что на самом деле происходит с эвакуацией сотрудников из загранучреждений на Украине. Причём не только русских, но и иностранцев.
"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине", - уточнила Мария Захарова, особо подчеркнув, что и посольство, и консульства России выполнение своих основных функций продолжат.
Захарова напомнила о том, что поначалу слухи о якобы проведённой "эвакуации" русских дипломатов появились в западной прессе почти месяц назад. Дипломат напомнила о том, что это было время православных рождественских каникул, "когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек".
Официальный представитель МИД России отмечает, что "целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине".
Сегодня, напомним, информацию о призывах к эвакуации граждан публикуют многие СМИ по всему миру. Ранее президент США Джо Байден так вообще прямо заявил в интервью телеканалу NBC о том, что американцам, которые сейчас находятся на Украине нужно уезжать. И да, судя по его реплике про то, что американские войска вводить для их эвакуации не будут, выбираться гражданам США с территории Незалэжной предстоит самостоятельно.
"Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине - чего стоит одна только накачка "Незалежной" вооружениями и инструкторами - мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", - пришла к выводу Захарова.

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