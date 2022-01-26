Эвакуация дипломатов - не повод для паники? Зеленский оправдался перед украинцами

Президент Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем. Он призвал украинцев не паниковать, снова.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к украинскому народу на фоне эвакуации иностранных посольств из Киева. Глава государства вновь призвал украинцев не паниковать и не верить сообщениям СМИ.

Речь идёт о ролике, который опубликован в Telegram-канале украинского лидера. В нём Зеленский утверждает, что отъезд из страны семей дипломатов отдельных стран не причина паниковать, так как это "тонкая политическая игра". Также украинский президент призвал не верить СМИ и другим источникам, заявляющим о скором "вторжении России".

Верьте Украине и знайте главное - в конце этого дня всё, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая,

- сказал Зеленский в видеообращении.

Напомним, что в США, напротив, призвали не верить оценкам Киева по поводу отсутствия угрозы "вторжения России". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США "видят" рост агрессивных действий и подготовки на границе.