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Эвакуация дипломатов - не повод для паники? Зеленский оправдался перед украинцами

26 января 2022, 00:30  •  25 • Политика
Президент Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем. Он призвал украинцев не паниковать, снова.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к украинскому народу на фоне эвакуации иностранных посольств из Киева. Глава государства вновь призвал украинцев не паниковать и не верить сообщениям СМИ.
Речь идёт о ролике, который опубликован в Telegram-канале украинского лидера. В нём Зеленский утверждает, что отъезд из страны семей дипломатов отдельных стран не причина паниковать, так как это "тонкая политическая игра". Также украинский президент призвал не верить СМИ и другим источникам, заявляющим о скором "вторжении России".
Верьте Украине и знайте главное - в конце этого дня всё, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая,
- сказал Зеленский в видеообращении.
Напомним, что в США, напротив, призвали не верить оценкам Киева по поводу отсутствия угрозы "вторжения России". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США "видят" рост агрессивных действий и подготовки на границе.

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