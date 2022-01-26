|
Эвакуация дипломатов - не повод для паники? Зеленский оправдался перед украинцами
26 января 2022, 00:30 • 25 • Политика
Президент Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем. Он призвал украинцев не паниковать, снова.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к украинскому народу на фоне эвакуации иностранных посольств из Киева. Глава государства вновь призвал украинцев не паниковать и не верить сообщениям СМИ.
Речь идёт о ролике, который опубликован в Telegram-канале украинского лидера. В нём Зеленский утверждает, что отъезд из страны семей дипломатов отдельных стран не причина паниковать, так как это "тонкая политическая игра". Также украинский президент призвал не верить СМИ и другим источникам, заявляющим о скором "вторжении России".
- сказал Зеленский в видеообращении.
Напомним, что в США, напротив, призвали не верить оценкам Киева по поводу отсутствия угрозы "вторжения России". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США "видят" рост агрессивных действий и подготовки на границе.
Подпишитесь на нас
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2022, 13:45
|
24 января 2022, 10:35
|
22 января 2022, 11:55
|
22 января 2022, 01:25
|
20 января 2022, 01:35
|
21 января 2022, 06:10
|
24 января 2022, 12:20