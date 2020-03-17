Eurostat: к 2100 году литовский народ исчезнет • 68 • Аналитика

На прошлой неделе в Вильнюсе прошли торжества по случаю 30-летия независимости Литвы. Прошли скромно, по-домашнему. Из-за коронавируса официальные делегации не прислали даже балтийские соседи. Отсутствие гостей компенсировало обилие флагов США и Евросоюза, лучше всего характеризующих литовскую независимость.



Почему литовцы ищут работу в Старой Европе

Праздник подпортил появившийся накануне прогноз Eurostat: к 2100 году литовцы как народ исчезнут. Этот вывод, прежде всего, строился на данных оттока населения. За годы независимости он приобрёл обвальный характер. Литва потеряла почти миллион жителей. Если в 1990-м году - "в составе ненавистного СССР" - население республики составляло 3 701 968 человек, то на 1 января 2020 года – 2 793 986.







Примечательно, что новый век в Литве встречали порядка 3,54 млн человек. Так что основная депопуляция пошла после вступления балтийской республики в Евросоюз. Люди двинулись на заработки в благополучные страны Европы.



Считается, что литовцы поехали туда «за длинным рублём». Но это только часть правды. Старая Европа жёстко отсекла литовских конкурентов. Под разными предлогами были остановлены или резко сбросили производственные объёмы промышленные предприятия Литвы, не вписавшиеся в экономику Евросоюза.



Это касается Игналинской АЭС, судостроительного завода «Балтия», станкостроительного завода «Жальгирис», электротехнического предприятия «Эльфа», Йонавского завода минеральных удобрений, завода азотных удобрений «Азот» и других промышленных гигантов республики.



Похожая история произошла и в сельском хозяйстве. Квоты ЕС, по сути, закрыли для литовских аграриев европейский рынок. Самый яркий пример – производство картофеля. Как и в соседней Белоруссии, в Литве оно было очень развито. Теперь от прежних объёмов осталась только треть – для внутреннего потребления.



Так что литовцев погнало в Европу (ежегодный отток оценивается экспертами в 50-60 тысяч человек) не только желание заработать побольше, но и сокращение рынка труда в своей республике. Местные политики из этой проблемы решили извлечь выгоду.



Недавно президент Литвы Гитанас Науседа на совещании в Брюсселе, где обсуждали бюджет ЕС на 2021–2027 годы, назвал свою страну «донором» Евросоюза. Только предоставляет Литва Европе не деньги, а рабочую силу.



«За последние годы Литва потеряла десять процентов своей рабочей силы, – поскромничал с итоговой цифрой литовский лидер, – людей, которые переехали в Великобританию, в Германию и способствовали экономическому росту в этих странах. Мы считаем, что заслужили компенсацию за это».



Брюссель лишит Вильнюс трети субсидий

Старая Европа вряд ли услышит этот призыв Науседы. После выхода Британии из ЕС она обеспокоена снижением доходов бюджета Союза. Судя по всему, субсидии балтийской республике теперь сократят примерно на треть. В такой же пропорции скукожится и бюджет Литвы.



Меж тем, в республике уже сейчас непростая социальная обстановка. Профессор Дануте Гайлене в сетевом издании Ekspertai приводит такую статистику: «В 1999 году в Литве нищенствовало около 600 тыс. человек, примерно 17% от всех жителей. В 2019 за чертой бедности находилось 650 тыс., это 22,9%».



Европейская комиссия называет ситуацию в Литве «кризисной». Ekspertai соглашается с Брюсселем, но свою оценку даёт уже в заголовке публикации «Нищета и социальная несправедливость в Литве – это наследие советской оккупации».



Что тут сказать? На литовский роток нам не накинуть свой платок. Хотя не лишне напомнить, Советский Союз вложил, по экспертным оценкам, в экономику Литовской республики более 70 миллиардов тех ещё старых долларов – в ценах 1990 года.







В аграрной Литве появилась промышленность. Кроме уже упомянутых предприятий можно вспомнить единственный в Прибалтике Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод и Клайпедский порт с паромной переправой. Они и сегодня работают на экономику республики.



«Наследием советской оккупации» литовские политики объясняют все общественные пороки своих граждан, например, алкоголизм. Как свидетельствует Европейская статистика, Литва много лет удерживает первое место в Евросоюзе по употреблению алкоголя на душу населения (на одного жителя старше 15 лет приходится до 19 литров чистого алкоголя).



Кроме Литвы в самую пьющую европейскую пятёрку входят Эстония, Франция, Чехия и Ирландия. Пьянство последних уж точно не объяснить наследием "советской оккупации". Меж тем, они льют в себя по 12-15 литров алкоголя в год.



Есть в статистике и другие печальные рекорды литовцев. Они первые в Европе по количеству самоубийств (32,7 суицида на 100 тысяч населения), по аварийности на дорогах и смертности в результате ДТП (61 погибший на миллион жителей).



На базе всех этих данных Eurostat прогнозирует дальнейшее развитие демографической ситуации в Литве. По его оценкам, к 2050 году здесь останется менее двух миллионов жителей. Такова плата балтийской республики за независимость под европейскими и американскими флагами. На прошлой неделе в Вильнюсе прошли торжества по случаю 30-летия независимости Литвы. Прошли скромно, по-домашнему. Из-за коронавируса официальные делегации не прислали даже балтийские соседи. Отсутствие гостей компенсировало обилие флагов США и Евросоюза, лучше всего характеризующих литовскую независимость.Праздник подпортил появившийся накануне прогноз Eurostat: к 2100 году литовцы как народ исчезнут. Этот вывод, прежде всего, строился на данных оттока населения. За годы независимости он приобрёл обвальный характер. Литва потеряла почти миллион жителей. Если в 1990-м году - "в составе ненавистного СССР" - население республики составляло 3 701 968 человек, то на 1 января 2020 года – 2 793 986.Примечательно, что новый век в Литве встречали порядка 3,54 млн человек. Так что основная депопуляция пошла после вступления балтийской республики в Евросоюз. Люди двинулись на заработки в благополучные страны Европы.Считается, что литовцы поехали туда «за длинным рублём». Но это только часть правды. Старая Европа жёстко отсекла литовских конкурентов. Под разными предлогами были остановлены или резко сбросили производственные объёмы промышленные предприятия Литвы, не вписавшиеся в экономику Евросоюза.Это касается Игналинской АЭС, судостроительного завода «Балтия», станкостроительного завода «Жальгирис», электротехнического предприятия «Эльфа», Йонавского завода минеральных удобрений, завода азотных удобрений «Азот» и других промышленных гигантов республики.Похожая история произошла и в сельском хозяйстве. Квоты ЕС, по сути, закрыли для литовских аграриев европейский рынок. Самый яркий пример – производство картофеля. Как и в соседней Белоруссии, в Литве оно было очень развито. Теперь от прежних объёмов осталась только треть – для внутреннего потребления.Так что литовцев погнало в Европу (ежегодный отток оценивается экспертами в 50-60 тысяч человек) не только желание заработать побольше, но и сокращение рынка труда в своей республике. Местные политики из этой проблемы решили извлечь выгоду.Недавно президент Литвы Гитанас Науседа на совещании в Брюсселе, где обсуждали бюджет ЕС на 2021–2027 годы, назвал свою страну «донором» Евросоюза. Только предоставляет Литва Европе не деньги, а рабочую силу.«За последние годы Литва потеряла десять процентов своей рабочей силы, – поскромничал с итоговой цифрой литовский лидер, – людей, которые переехали в Великобританию, в Германию и способствовали экономическому росту в этих странах. Мы считаем, что заслужили компенсацию за это».Старая Европа вряд ли услышит этот призыв Науседы. После выхода Британии из ЕС она обеспокоена снижением доходов бюджета Союза. Судя по всему, субсидии балтийской республике теперь сократят примерно на треть. В такой же пропорции скукожится и бюджет Литвы.Меж тем, в республике уже сейчас непростая социальная обстановка. Профессор Дануте Гайлене в сетевом издании Ekspertai приводит такую статистику: «В 1999 году в Литве нищенствовало около 600 тыс. человек, примерно 17% от всех жителей. В 2019 за чертой бедности находилось 650 тыс., это 22,9%».Европейская комиссия называет ситуацию в Литве «кризисной». Ekspertai соглашается с Брюсселем, но свою оценку даёт уже в заголовке публикации «Нищета и социальная несправедливость в Литве – это наследие советской оккупации».Что тут сказать? На литовский роток нам не накинуть свой платок. Хотя не лишне напомнить, Советский Союз вложил, по экспертным оценкам, в экономику Литовской республики более 70 миллиардов тех ещё старых долларов – в ценах 1990 года.В аграрной Литве появилась промышленность. Кроме уже упомянутых предприятий можно вспомнить единственный в Прибалтике Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод и Клайпедский порт с паромной переправой. Они и сегодня работают на экономику республики.«Наследием советской оккупации» литовские политики объясняют все общественные пороки своих граждан, например, алкоголизм. Как свидетельствует Европейская статистика, Литва много лет удерживает первое место в Евросоюзе по употреблению алкоголя на душу населения (на одного жителя старше 15 лет приходится до 19 литров чистого алкоголя).Кроме Литвы в самую пьющую европейскую пятёрку входят Эстония, Франция, Чехия и Ирландия. Пьянство последних уж точно не объяснить наследием "советской оккупации". Меж тем, они льют в себя по 12-15 литров алкоголя в год.Есть в статистике и другие печальные рекорды литовцев. Они первые в Европе по количеству самоубийств (32,7 суицида на 100 тысяч населения), по аварийности на дорогах и смертности в результате ДТП (61 погибший на миллион жителей).На базе всех этих данных Eurostat прогнозирует дальнейшее развитие демографической ситуации в Литве. По его оценкам, к 2050 году здесь останется менее двух миллионов жителей. Такова плата балтийской республики за независимость под европейскими и американскими флагами. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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