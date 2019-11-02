EurasiaNet: Российских учёных допустят в биолаборатории Пентагона в Армении

Пресса уверяет, что в Ереване рассматривают биолаборатории как ценный подарок от Соединённых Штатов

10 – 11 ноября в Ереван с визитом прибудет глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

«Визит Сергея Лаврова будет официальным. Это – визит главы МИД нашего стратегического партнёра. У нас довольно активные контакты, уверенный диалог, у нас чрезвычайно широкая повестка», – заявил журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в кулуарах парламента 1 ноября.

Он отметил, что главы МИД двух стран обсудят вопросы углубления сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС, а также развитие двусторонних отношений и обстановку в регионе.

Журналистов больше всего интересовало, будет ли обсуждаться вопрос присутствия на территории Армении биолабораторий, работа которых финансируется Соединёнными Штатами. Однако глава МИД Армении отказался отвечать на этот вопрос, объяснив, что об этом можно будет говорить только после проведения переговоров.

Между тем, американское интернет-издание EurasiaNet, которое специализируется на новостях из стран – республик бывшего СССР, уверяет, что «Армения собирается предоставить России постоянный доступ к своим спонсируемым Пентагоном биологическим лабораториям». Издание подчёркивает, что по поводу этих лабораторий российские СМИ не раз выдвигали всевозможные версии, а в России существует «антиамериканская теория заговора о том, что США якобы намерены применить против РФ биологическое оружие».

EurasiaNet ссылается на российскую газету «КоммерсантЪ», которая сообщает, что «Москва и Ереван собираются подписать меморандум, позволяющий российским медицинским и военным чиновникам наблюдать за деятельностью спонсируемых США биологических лабораторий в Армении, который будет подписан в ходе предстоящего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению».

Подтвердил эту информацию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что текст меморандума ещё не доработан, однако в нём будут соблюдены интересы всех сторон. По словам премьер-министра, эти лаборатории принадлежат Армении, а их работа направлена на обеспечение биологической безопасности страны. В Ереване рассматривают биолаборатории как ценный подарок от Соединённых Штатов.

«Вашингтон сделал всё возможное, чтобы успокоить Москву, заверив, что истинная цель лабораторий – изучение и предотвращение эпидемиологических угроз. Министерства здравоохранения Грузии и Армении организовывали экскурсии по лабораториям для делегаций российских учёных и журналистов, пытаясь развеять сомнения России, но это не помогло», – пишет EurasiaNet.

«Все домыслы о том, что на базе лаборатории мы производим оружие, просто нелепы. Лаборатория имеет биологическую и химическую научно-исследовательскую направленность и сотрудничает как с США, так и с Россией», – цитирует интернет-издание генерального директора Армянского центра по контролю и профилактике заболеваний Артавазда Ваняна.

«Соглашение о доступе, возможно, поможет исключить хотя бы армянские лаборатории из списка мишеней российской пропаганды», – предполагает EurasiaNet, не отвечая, впрочем, на многие вопросы, связанные с деятельностью этих референс-лабораторий, расплодившихся в постсоветских государствах по инициативе оборонного ведомства США. Заметим, что на территории той же Украины более 15 биолабораторий США (точное количество неизвестно), декларирующих борьбу с биологическими угрозами, однако страну сотрясают эпидемия кори и вспышки опасных болезней, а животноводство очень пострадало от АЧС.

В Армении работает около десятка таких лабораторий, на которые Пентагоном потрачено около $50 миллионов, все они работают по оборонной программе США «Биологическая программа совместного участия» (СВЕР).