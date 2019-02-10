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EU Reporter: в краже миллиарда виноваты Филат, Платон и… Россия

10 февраля 2019, 16:39  •  156 • Украина
А Шор только «исполнял инструкции»
«Вероятно, в Европе нет человека, который бы не слышал о «краже века» в Молдове. Из банковской системы этой маленькой постсоветской страны, мучительно переживающей выбор между Западом и Востоком, было украдено около миллиарда долларов США. Среди жертв был системообразующий банк – Banca de еconomii, который государство объявило банкротом», – говорится в статье, опубликованной на сайте европейской новостной платформы EU Reporter, редакция которой находится в Брюсселе. EU Reporter ищет ответ на вопрос, «кто на самом деле виноват в краже века».
Интересно, кто же?
Национальный банк Молдовы нанял для поиска похищенных денег детективную компанию Kroll, которая назвала главным виновником Илана Шора, бизнесмена и политика, контролировавшего все три банка, вовлечённые в схему воровства денег.
Казалось бы, всё просто! Шор контролировал банки, увёл деньги и спрятал их, а теперь занимается политикой, строит настоящий европейский город из разрушенного провинциального центра (Шор является мэром города Оргеева. – Ред.), занимается благотворительностью, помогает пожилым людям и детям и готовится к выборам, чтобы получить иммунитет, пишет издание.
Однако непонятно, почему Шор остался в Молдове, а не скрылся, имея миллиард долларов и израильское гражданство, ведь побег был бы логичен, недоумевает EU Reporter.
Шор мог покинуть Молдову, используя собственный самолёт, который был у него задолго до кражи в банке. Или через Приднестровье, не контролируемое Кишинёвом. Тем не менее он остался в стране, где ему ежедневно угрожали оппозиционные политики, где он вынужден был посещать судебные заседания. Сам Шор заявляет, что не покидает Молдову, потому что любит страну, потому что не виноват в «краже века» и намерен доказать свою невиновность.
EU Reporter напоминает читателям, что дело происходит в Молдове – «стране с запутанной историей, сложным настоящим и неопределённым будущим, в которой многое не совсем то, чем кажется на первый взгляд».
Градоначальник Оргеева является «идеальным подозреваемым», ведь он «миллионер, успешный предприниматель, лидер партии с парламентским рейтингом, кроме всего прочего – еврей по национальности», перечисляет издание, для остроты добавляя в этот коктейль национальный фактор и щедро отсыпая Шору недостающих процентов поддержки, которых у него пока нет. Но ведь история была бы не столь увлекательна, если бы EU Reporter не обратился к теме еврейства и не намекнул на то, что Шор вот-вот прорвётся в законодатели. Теперь-то гораздо интереснее! Можно прямо заявить, что обвинители этого «успешного предпринимателя» – Майя Санду и Андрей Нэстасе – ксенофобы, ведь журналистам из Брюсселя «трудно увидеть грань между политической борьбой и откровенной ксенофобией».
В качестве аргумента в защиту Шора EU Reporter приводит аргумент: дескать, именно он и раскрыл схемы вывода денег из банковской системы Молдовы. Снять же миллионы долларов и перевести их в неизвестном направлении можно было только при участии высокопоставленных чиновников.
«Передача государственного Banca de еconomii в руки частных инвесторов была инициативой правительства. За два десятилетия воровства банк был опустошён. Илан Шор утверждает, что бывший премьер-министр Влад Филат заставил его инвестировать в «мёртвый» банк, угрожая преследованием бизнеса. В результате деньги со счетов банка транзитом через фирмы Шора перешли на счета компаний, близких к Филату и его деловому партнёру, скандальному бизнесмену, непосредственному участнику международной схемы отмывания денег Landromat Вячеславу Платону. А молдавское общество и западное общественное мнение получили «идеального подозреваемого» в лице Илана Шора», – пытается изложить EU Reporter схему «кражи века».
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Повторим её, чтобы не запутаться: Шор контролировал три банка, причастные к краже миллиарда. EU Reporter об этом пишет. Деньги уходили через фирмы Шора. EU Reporter тоже об этом пишет. Но тем не менее виноват не Шор, а те, кто его заставили, и те, кто его теперь обвиняют. Сложная, очень сложная логика у европейской прессы!
Виноваты Филат и Платон, делает вывод EU Reporter. А оппозиция нападает на Шора, поскольку у неё есть в этом заинтересованность (это в дополнение к ксенофобии). Лидер партии PAS Майя Санду была членом правительственной и партийной команды Филата, который сегодня отбывает свой срок за решёткой. В составе правительства она голосовала за выделение нескольких миллиардов леев из резервного фонда Национального банка на «спасение» ограбленных банков. А её агрессивность в отношении Шора объясняется не желанием узнать правду, а уйти от груза ответственности.
А лидер другой оппозиционной партии DA Андрей Нэстасе был личным адвокатом двух молдавских бизнесменов Виктора и Виорела Цопа, которые сегодня скрываются от молдавского правосудия в Германии. «Виорел Цопа на рубеже девяностых и двухтысячных годов входил в правление Banca de еconomii, когда из него активно выводились средства под видом кредитов, которые никогда не возвращались в банк», сказано в статье EU Reporter.
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Пишет европейское издание и о «подозрениях», что Нэстасе продолжают финансировать предприниматели семейства Цопа. Спросите, как всё это связано? Не спрашивайте: не для этого в Брюсселе публиковали это «журналистское расследование». Главное в нём: отбелить Шора и обвинить в преследовании этого почти уже парламентария политических оппонентов... Плахотнюка. А для этого сгодятся и намёки на ксенофобию, и «подозрения», и цепочки несовместимых друг с другом фактов. По мнению издания, Нэстасе не даёт покоя Шору в 2019 году, потому что кто-то «подозревает», что лидеру DA помогают деньгами некие бизнес-партнёры родственников тех людей, двадцать лет назад имевших отношение к банку, в 2014 году сыгравшему ключевую роль в «краже миллиарда». Банком этим как раз в это время руководил Шор, но он не виноват, а виноваты оппозиционеры, потому что они никак от молодого политика не отстанут. Именно к этим выводам толкает европейского читателя EU Reporter. А ещё виновато детективное агентство Kroll, отчёту которого почему-то верят в Европе. А ведь нанятый Шором Queen’s Counsel Джеймс Рамсден заметил, что Kroll «намеренно фокусируется на одном человеке, Илане Шоре, основываясь на одном источнике, который является заказчиком расследования – Национальном Банке Молдовы», сообщает издание.
Чего не пишет EU Reporter? Многого, о чём в Молдове давно хорошо известно. О том, что показания на Филата и Платона давал именно Шор. О том, что в июне 2017 года в отношении бывшего председателя административного совета Banca de еconomii был вынесен обвинительный приговор – 7,5 года лишения свободы по делу о краже миллиарда. Шор подал апелляцию, в феврале 2018 года суд перенесли из Кишинёва в Кагул, подальше от глаз общественности и политиков, и стали откладывать раз за разом, а «успешный предприниматель» (по версии EU Reporter) вовсю готовится стать успешным парламентарием. Очередное слушание должно состояться 20 февраля, за три дня до голосования. Но эти «детали» европейское издание почему-то не интересуют.
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Вместо этого на свет появляется ещё одна версия событий – в «краже века» EU Reporter находит… «русский след». Впрочем, нет, не находит – просто пишет о том, что такой след существует, поскольку «Российская Федерация не скрывала своей заинтересованности в превращении проевропейской власти в более лояльный режим», а скандал с украденным миллиардом случился как раз в 2014 году, накануне парламентских выборов в Молдове.
По этой версии Вячеслав Платон готовил в Молдове переворот. «Крах банковской системы должен был спровоцировать народные волнения, на волне которых пророссийские политические силы вполне могли прорваться к власти. Частично этот план сработал», – нагнетает тумана EU Reporter. «Подтвердил» эту версию из США Михаил Гофман, бывший заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального антикоррупционного центра Молдовы. Европейское издание «забыло» сообщить читателю о том, что в 2014 году Гофман вляпался в крупный скандал: он располагал имуществом, несопоставимым по стоимости с его официальными доходами и был уволен из НАЦ за нарушение «принципов целостности морали, взаимного уважения и лояльности» Кодекса поведения сотрудников этого центра.
Однако всё это не помешало EU Reporter цитировать бывшего «самого богатого сотрудника НАЦ», как называла Гофмана молдавская пресса, – теперь он выступает экспертом по «российскому следу» в краже миллиарда и заявляет, что Шор просто «следовал инструкциям» заговорщиков Платона и Филата.
Браво! Трудно себе представить что-то более далёкое от принципов журналистики, чем опус EU Reporter, от которого за версту несёт политическим заказом. Но действительность такова, что европейская «свобода слова» всё глубже опускается на дно. Шор и его партия сегодня очень нужны молдавскому кукловоду Владу Плахотнюку, а потому игра идёт по его правилам. И то, что в эту игру включено издание со штаб-квартирой в Брюсселе, вряд ли может считаться удивительным. Во всяком случае, для молдавских избирателей.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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