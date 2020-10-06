«Эту страну рвет, скоро её не будет, но мы снимемся в кино» – Куликов

Украина разрывается на части, эта страна скоро прекратит свое существование, но никого из находящихся во власти политиков это не интересует, даже оппозицию.Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава украинского офиса «Интерпола» Кирилл Куликов.Политик отметил, что сегодня Украина зависла в состоянии «ни мира, ни войны», которое всех устраивает.«Пора реально сказать, что мы не хотим ни мира, ни войны. У нас лозунг Троцкого во время Брестского мира: «Ни мира, ни войны». Нас устраивает эта ситуация, причем она устраивает всех – коллег из ОПЗЖ, «Слугу народа», этих сумасшедших из «Голоса» – она устраивает всех, всем есть поле, своя электоральная группа, на которой мы будем пиариться.О государственности, о государственных решениях эти люди, к сожалению, говорить неспособны… Плевать на это все, плевать на эту страну, плевать на то, что происходит. Да, нашелся Фокин, может быть, у него спорное решение, но человек подошел с государственным подходом. Человек просто старой формации, он не совсем понял, куда он попал. Где люди живут ситуативными моментами. Эту страну рвет, этой страны скоро не будет, но мы будем сниматься в кино», – грустно резюмировал Куликов.