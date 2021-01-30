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Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач

30 января 2021, 04:25  •  182 • В мире
Эту страну рак обходит стороной? Речь об Индии, где, согласно официальным данным, случаев онкологических заболеваний в разы меньше, нежели, например, в США. "Чудо чудесное" раскрыл русский врач Даниил Щепеляев. Он разоблачил этот феномен, который, по его словам, может показаться удивительным только на первый взгляд.
Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал информацию относительно ситуации с онкологическими заболеваниями в Индии.
Согласно официальным данным, случаев рака в этой стране в разы меньше, нежели, например, в США. Собеседник "Первого русского" разоблачил этот феномен, который, по его словам, может показаться удивительным только на первый взгляд.
Он пояснил, что всё дело в качестве медицины в республике. Оно для подавляющей части населения страны, безусловно, оставляет желать лучшего.
Это чудо чудесное? Нет, это недоступность медицинской помощи для большинства граждан, вот и всё. Там нет обязательных вскрытий, поэтому - сами понимаете. И плюс ко всему - большое количество людей умирает, не дожив до преклонного возраста. Из-за недоедания, отвратительных санитарно-гигиенических условий и так далее. При этом большая часть из них даже не попадает в официальную статистику, - подчеркнул специалист.
Он добавил, что пациенты с достаточно запущенными опухолями более подвержены разного рода инфекциям. Зачастую в итоговых заключениях именно вирусы указываются в качестве причины смерти.
Вскрытие не производится, а клинически больной скончался в результате острого инфекционного заболевания. Понос, температура и прочее - вот и умер. Наверное, что-нибудь съел или выпил, рассуждают местные врачи. Если бы было вскрытие, стала бы понятна первопричина. Поэтому среднее количество злокачественных опухолей, если брать случаи по выборкам, например, людей, доживших до определённого возраста, я думаю, будет не сильно ниже, чем в других странах, - резюмировал Щепеляев.

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