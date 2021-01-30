Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач

Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал информацию относительно ситуации с онкологическими заболеваниями в Индии.

Согласно официальным данным, случаев рака в этой стране в разы меньше, нежели, например, в США. Собеседник "Первого русского" разоблачил этот феномен, который, по его словам, может показаться удивительным только на первый взгляд.

Он пояснил, что всё дело в качестве медицины в республике. Оно для подавляющей части населения страны, безусловно, оставляет желать лучшего.

Это чудо чудесное? Нет, это недоступность медицинской помощи для большинства граждан, вот и всё. Там нет обязательных вскрытий, поэтому - сами понимаете. И плюс ко всему - большое количество людей умирает, не дожив до преклонного возраста. Из-за недоедания, отвратительных санитарно-гигиенических условий и так далее. При этом большая часть из них даже не попадает в официальную статистику, - подчеркнул специалист.

Он добавил, что пациенты с достаточно запущенными опухолями более подвержены разного рода инфекциям. Зачастую в итоговых заключениях именно вирусы указываются в качестве причины смерти.