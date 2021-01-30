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Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач
30 января 2021, 04:25 • 182 • В мире
Эту страну рак обходит стороной? Речь об Индии, где, согласно официальным данным, случаев онкологических заболеваний в разы меньше, нежели, например, в США. "Чудо чудесное" раскрыл русский врач Даниил Щепеляев. Он разоблачил этот феномен, который, по его словам, может показаться удивительным только на первый взгляд.
Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал информацию относительно ситуации с онкологическими заболеваниями в Индии.
Согласно официальным данным, случаев рака в этой стране в разы меньше, нежели, например, в США. Собеседник "Первого русского" разоблачил этот феномен, который, по его словам, может показаться удивительным только на первый взгляд.
Он пояснил, что всё дело в качестве медицины в республике. Оно для подавляющей части населения страны, безусловно, оставляет желать лучшего.
Он добавил, что пациенты с достаточно запущенными опухолями более подвержены разного рода инфекциям. Зачастую в итоговых заключениях именно вирусы указываются в качестве причины смерти.
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