Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР

Эту страну действительно не спасти, и украинские чиновники не словом, а делом подтверждают это практически ежедневно.Примерно неделю назад Владимир Зеленский пафосно заявил, что Украина договорилась с Китаем о гуманитарной помощи в виде 10 миллионов тестов на коронавирус. В Киеве уже не первый день говорят, что низкая статистика заболеваемости объясняется по большей части тем, что у медиков просто нечем проверять больных. Власть долго отнекивалась, но всё же нехотя созналась, что секрет невысокого уровня заболеваемости кроется в остром дефиците специальных тестов.Когда самолёт из КНР приземлился в Киеве, президентская администрация резко «изменила показания», уменьшив обещанный президентом объём помощи до 1 миллиона тестов. Зеленский либо намеренно соврал украинцам, либо доверился своим советникам, которые наплели ему с три короба. Как бы то ни было, даже из миллиона можно было ещё кое-как с натяжкой слепить «перемогу». Но при отгрузке оказалось, что прибыло всего 250 тысяч тестов. Три четверти жизненно важной помощи бесследно исчезли.Неприятную для власти правду украинцам поведал нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский, осудив команду Зеленского за жалкие попытки оправдаться. Дело в том, что, как только в офисе украинского гаранта узнали, сколько в действительности прибыло тестов, советники президента сразу же выдумали историю о региональных чиновниках и силовиках, которые якобы растащили китайскую помощь для своих личных нужд. Дубинский уверен, что всё это чушь собачья, и на самом деле Зеленский снова обгадился с обещаниями, просто выдумав миллионы, о которых с Пекином так никто и не договорился.Дубинский, как истинный «Слуга народа», то есть такой же нечистый на руку парламентарий, возможно, пытается выгородить своих коллег. Хотя на самом деле в президентском офисе лишь немного приврали. Большую часть тестов действительно умыкнули высшие чины, имевшие доступ к грузу. Только вот вряд ли они растащили всё по карманам. Тесты просто перепродали частным компаниям, которые теперь будут впаривать их украинцам или тому же государству втридорога.Именно так и делается в современной Украине побеждённого достоинства. И плевать на угрозу национальной безопасности и гибель миллионов украинцев (в перспективе). Главное, что кто-то сверху хорошенько нагрелся. Весь правящий режим, как и их предшественники, управляет страной, грубо говоря, сидя на чемоданах. Каждый из новых реформаторов готов сбежать из страны в любую минуту, что доказал недавно уволенный премьер-министр. Час Х с каждым днём приближается. Вот они и гребут под себя всё, что плохо лежит, не обращая внимания на пандемию, которая может легко уничтожить всю Украину.