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"Эту ракету невозможно было сбить, тактический просчет военных". Эксперт прокомментировал видео уничтожения армией Израиля комплекса "Панцирь"

11 мая 2018, 09:24  •  119 • В России

Пресс-служба армии Израиля опубликовала видео, на котором показано уничтожение ракетой зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь С-1» во время недавней израильской атаки на Сирию. Такие же комплексы показали высокую эффективность при отражении ракетного удара коалиции во главе с США в апреле.

Как заявило израильское военное командование, причиной удара стал обстрел с территории Сирии израильских позиций в районе Голанских высот. И хотя у сирийской армии 40 комплексов «Панцирь-С-1Э», участвовать в обстреле позиций израильской армии они не могли, - у них другие задачи. «Панцирь-С-1 предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности).

Но тем не менее, некоторые западные специалисты уже не без ехидства заговорили о некоем «репутационном ударе» по дорогостоящему ($14 млн одна установка) и широко разрекламированному российскому оружию. Ну что же, – давайте разбираться.

ЧЕМ УНИЧТОЖЕН «ПАНЦИРЬ»?

Израильтяне утверждают, что били по «Панцирю» ракетой Spike NLOS (Spike – пика, а NLOS расшифровывается как Non Line Of Sight, что означает «вне пределов видимости»). Ракета еще известна под названием «Тамуз». Она предназначена для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и личного состава противника.

Эффективный радиус действия - до 25 километров. Вес ракеты - 71 килограмм. Такими ракетами комплектуется самоходная артиллерийская израильская установка нового поколения «Пэрэ». Стоимость одной ракеты - около 145 тыс. долларов США.

ГОВОРЯТ РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ

Константин Макиенко, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий:

- Сирийский комплекс «Панцирь-С1» не смог отразить удар израильской ракеты Spike, поскольку попросту не приспособлен для защиты от таких ракет.

Это же противотанковая ракета, запускаемая с наземных комплексов. А «Панцирь» оптимизирован для работы по воздушным целям, а не по противотанковым ракетам. Но не исключено, что свою роль сыграл не только объективный, но и субъективный – человеческий фактор.

Валерий Горбенко, генерал-лейтенант, бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО:

- Нельзя также исключить такой вариант, при котором комплекс не был приведен в готовность. Возможно, там и экипажа не было в этот момент. При внезапном подлете ракеты комплекс не смог отразить атаку.

Андрей Головин, подполковник, зам командира зенитного ракетного полка:

- Скорее всего, израильтяне били из своих самоходных артустановок Pereh. Они-то и оснащены ракетами Spike NLOS. Дальность полета «Спайков» – до 25 километров. Населенный пункт Хан-Арнаба, близ которого был уничтожен «Панцирь», находится на границе с контролируемыми Израилем Голанскими высотами. Таким образом, израильская самоходка вполне могла «накрыть» сирийский комплекс. А это уже – тактический просчет сирийского командования. Надо было выбирать позицию подальше.

Другие наши специалисты тоже считают, что экипаж «Панциря» мог прозевать роковой удар. Да и к тому же на кадрах видео можно хорошо разглядеть, как сирийский офицер бежит к машине и подбегает к ней в момент подлета ракеты. Нельзя не обратить внимание и на такое мнение: для атаки целей за пределами прямой видимости ракетный комплекс Spike NLOS должен использовать стороннее целеуказание. В таком случае информацию о местоположении цели могут передавать разведывательные подразделения или беспилотные летательные аппараты. Ракета может наводиться на цель самостоятельно или по командам оператора. Именно в последнем случае используется видеосистема. Что и подтверждают кадры израильского видео.

Сирийский «Панцирь-С1» находился на своей территории и по Голанским высотам не стрелял. Он охранял сирийское воздушное пространство.

Видео уничтожения сирийского Израиль нанес ракетный удар по ЗРПК Панцирь-С1 в Сирии..

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