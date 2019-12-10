Эту гонку не остановить. Продажи оружия растут во всем мире • 1 • Аналитика

Сборка фронтовых бомбардировщиков Су-34

9 декабря 2019 года специалисты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) представили очередной доклад, посвященный мировому рынку вооружений и военных услуг. Согласно представленным данным по итогам 2018 года, продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших мировых компаний оборонного сектора экономики выросли на 4,6 процента по сравнению с показателями 2017 года. В денежном выражении объем продаж топ-100 компаний ВПК составил по итогам 2018 года 420 миллиардов долларов США.



Эксперты SIPRI в своем пресс-релизе особо отмечают тот факт, что по сравнению с 2002 годом (это первый год по которому институт располагает данными для сопоставимого сравнения) объем продаж оружия на планете в 2018 году увеличился на 47 процентов. Данный доклад следует рассматривать, принимая во внимание две вещи, которые особо оговариваются институтом. Во-первых, данный рейтинг полностью исключает военные компании из Китая, которые не раскрывают своей отчетности в полном объеме. Во-вторых, рейтинг включает только 100 крупнейших компаний мира, выпускающих продукцию военного назначения.





Чтобы вы понимали объемы продаж данных компаний, приведем простой пример. Занимающая в рейтинге по итогам 2018 года 100-е место компания Amphenol Corp. (США) реализовала продукции на 820 миллионов долларов. Практически неизвестная широкой публике компания выпускает кабели, разъемы, печатные платы и различную электронику для военной продукции, испытывающей серьезные перегрузки и влияние агрессивных сред и негативных факторов, то есть для ракет, самолетов, вертолетов, БЛА, кораблей, космических аппаратов и т.д.



Позиции России в рейтинге «Топ-100 оружейных компаний мира»

Совокупный объем продаж российских компаний оборонно-промышленного комплекса остается стабильным, не испытывая серьезных потрясений. Всего в топ-100 крупнейших продавцов оружия в мире входят 10 представителей российского ОПК. По итогам 2018 года они продали вооружений и военных услуг на 36,2 миллиарда долларов, при этом эксперты отмечают несущественное уменьшение продаж, которое по сравнению с показателями 2017 года составило всего 0,4 процента. В то же время за счет роста продаж компаний конкурентов из других стран, в первую очередь США и Европы, доля российских производителей оружия, попавших в рейтинг, снизилась с 9,7 процента до 8,6 процента по итогам 2018 года.





Этого по-прежнему достаточно, чтобы удерживать второе место по объему продаж оружия после США (59 процентов). На втором месте с незначительным отрывом располагается Великобритания – 8,4 процента (35,1 миллиарда долларов, падение по сравнению с 2017 годом на 4,8 процента). Стоит отметить, что российские оборонные компании вышли на второе место, обойдя Великобританию еще в 2017 году, сохранив такое положение вещей и по итогам 2018 года. Четвертое место занимает Франция с долей 5,5 процента (23,2 миллиарда долларов).



Российские компании, попавшие в рейтинг «Топ-100», подготовленный экспертами SIPRI, демонстрируют разноплановую динамику. Пять компаний продемонстрировали по итогам 2018 года рост объемов продаж вооружений, а пять наоборот отчитались о падении доходов от продажи оружия и военных услуг. Но даже несмотря на рост объема продаж не всем компаниям из России удалось улучшить свои места в рейтинге в краткосрочной перспективе. Подняться вверх по сравнению с 2017 годом удалось только двум российским компаниям: концерну ВКО «Алмаз-Антей» и «Уралвагонзаводу».



Положение российских компаний в рейтинге «Топ-100»:

9 место (+1 в рейтинге): концерн ВКО «Алмаз – Антей». Продажи оружия и военных услуг по итогам 2018 года – 9 640 млн долларов (доля военной продукции и услуг в общем объеме продаж – 98 процентов). Продажи в 2017 году – 8 195 млн долларов.



15 место (-1 в рейтинге): Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Продажи оружия и военных услуг по итогам 2018 года – 5 420 млн долларов (доля военной продукции и услуг в общем объеме продаж – 83 процента). Продажи в 2017 году – 6 168 млн долларов.



18 место (-3 в рейтинге): Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Продажи оружия и военных услуг по итогам 2018 года – 4 700 млн долларов (доля военной продукции и услуг в общем объеме продаж – 84 процента). Продажи в 2017 году – 4 762 млн долларов.



26 место (-2 в рейтинге): корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Продажи оружия и военных услуг по итогам 2018 года – 3 600 млн долларов (доля военной продукции и услуг в общем объеме продаж – 98 процентов). Продажи в 2017 году – 3 443 млн долларов.



33 место (-1 в рейтинге): Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Продажи оружия и военных услуг по итогам 2018 года – 2 950 млн долларов (доля военной продукции и услуг в общем объеме продаж – 76 процентов). Продажи в 2017 году – 2 926 млн долларов.



40 место (-5 в рейтинге): АО «НПО «Высокоточные комплексы». Продажи оружия и военных услуг по итогам 2018 года – 2 630 млн долларов (доля военной продукции и услуг в общем объеме продаж – 97 процентов). Продажи в 2017 году – 2 706 млн долларов.





45 место (-2 в рейтинге): холдинговая компания «Русэлектроника». Продажи оружия и военных услуг по итогам 2018 года – 2 330 млн долларов (доля военной продукции и услуг в общем объеме продаж – 87 процентов). Продажи в 2017 году – 2 171 млн долларов.



52 место (-15 в рейтинге): холдинг «Вертолеты России». Продажи оружия и военных услуг по итогам 2018 года – 1 810 млн долларов (доля военной продукции и услуг в общем объеме продаж – 60 процентов). Продажи в 2017 году – 2 601 млн долларов.



53 место (-7 в рейтинге): концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Продажи оружия и военных услуг по итогам 2018 года – 1 770 млн долларов (доля военной продукции и услуг в общем объеме продаж – 92 процента). Продажи в 2017 году – 2 113 млн долларов.



64 место (+4 в рейтинге): АО «НПК «Уралвагонзавод». Продажи оружия и военных услуг по итогам 2018 года – 1 370 млн долларов (доля военной продукции и услуг в общем объеме продаж – 62 процента). Продажи в 2017 году – 1 281 млн долларов.



Локомотивом российской оборонки стал концерн «Алмаз-Антей»: он один реализовал в 2018 году военной продукции на 27 процентов от общих продаж 10 крупнейших российских компаний ОПК. Во многом это связано с успехами системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф», которая пользовалась спросом на международном рынке и продолжала активно закупаться ВС Российской Федерации.





В ситуации, когда объемы закупок вооружений для российской армии снижаются, так как масштабная программа перевооружения ВС подходит к логическому завершению, надежды остаются на экспорт новых образцов вооружений. Наиболее ярко данная тенденция прослеживается на примере холдинга «Вертолеты России», который в 2018 году показал падение продаж на 30 процентов, в первую очередь это связано именно с завершением массовых поставок вертолетов российской армии. В перспективе представляется вероятным, что улучшить ситуацию сможет вывод на экспортный рынок многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Как показал опыт с комплексами С-400, Россия готова активно продвигать новейшие образцы вооружений на международном рынке, проявляя при этом значительную гибкость. К примеру, покупателем двух дивизионов С-400 (со всеми возможными оговорками) стала Турция, входящая в НАТО.



Гегемония США на рынке вооружений

На рынке продажи оружия и военных услуг безраздельно господствуют США. В топ-100 крупнейших оборонных компаний мира по версии SIPRI входят 43 компании, представляющих США. На их долю приходится 59 процентов всех продаж вооружений и военных услуг в мире по итогам 2018 года. Общий объем продаж оружия и военных услуг американских компаний, вошедших в рейтинг, составил 246 миллиардов долларов, увеличившись на 7,2 процента по сравнению с данными 2017 года. Впервые, начиная с 2002 года, первые пять мест рейтинга безоговорочно заняли компании из США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics, потеснив на шестое место такого крупного производителя вооружений, как BAE Systems (Великобритания). Только на пять крупнейших американских оборонных компаний приходится 148 миллиардов долларов продаж или 35 процентов от общего объема продаж 100 крупнейших мировых производителей оружия, продукции военного назначения и военных услуг. Побег Америки из НАТО. Гипотетический сценарий



По мнению специалистов SIPRI, главными событиями для американской оборонки в 2018 году стали все более ясно наблюдаемые процессы консолидации среди всех крупнейших компаний-производителей продукции военного назначения. В 2018 году две из пяти ведущих американских оборонных компаний, речь идет о Northrop Grumman и General Dynamics, совершили многомиллиардные приобретения. Одновременно с этим директор Программы расходов на вооружение и военные расходы Стокгольмского международного института исследований проблем мира Од Флирант отметил, что компании из США готовятся к выполнению новой программы, направленной на модернизацию вооружений и принятой Дональдом Трампом еще в 2017 году. В рамках решения стоящих перед ними задач американские производители военной продукции активно объединяются друг с другом, для того чтобы выпускать образцы и системы вооружений нового поколения, а также успешнее бороться за контракты от американского правительства.





Первое место в мире и среди американских компаний по продажам оружия справедливо занимает военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. Она одна реализовала в 2018 году военной продукции на 47,26 миллиарда долларов, это больше, чем все 10 российских оборонных компаний, включенных в рейтинг, вместе взятые. Во многом успехи данного производителя связаны с реализацией масштабной программы перевооружения американских ВВС на истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Вооруженные силы США планируют закупить 2443 таких самолета трех модификаций, еще примерно тысяча самолетов F-35 Lightning II реализуется на экспорт.



Дополнительные факты

По итогам 2018 года 80 компаний из подготовленного институтом SIPRI рейтинга Топ-100 базировались в США, Европе и России. Из остающихся 20 крупнейших оборонных компаний мира 6 принадлежат Японии, по три компании Израилю, Индии и Южной Корее, еще две Турции и одна компания – Австралии. Среди перечисленных стран можно особенно выделить две, которые активно наращивают продажи оружия. Так Южная Корея по итогам 2018 года продала вооружений и военных услуг на 5,2 миллиарда долларов (рост на 9,9 процента по сравнению с 2017 годом). Турция продемонстрировала еще более внушительные показатели – продажи оружия за год выросли на 22 процента, достигнув 2,8 миллиарда долларов. Во многом это связано с желанием турецких властей существенно модернизировать собственные вооруженные силы и оборонную промышленность. 9 декабря 2019 года специалисты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) представили очередной доклад, посвященный мировому рынку вооружений и военных услуг. Согласно представленным данным по итогам 2018 года, продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших мировых компаний оборонного сектора экономики выросли на 4,6 процента по сравнению с показателями 2017 года. В денежном выражении объем продаж топ-100 компаний ВПК составил по итогам 2018 года 420 миллиардов долларов США.Эксперты SIPRI в своем пресс-релизе особо отмечают тот факт, что по сравнению с 2002 годом (это первый год по которому институт располагает данными для сопоставимого сравнения) объем продаж оружия на планете в 2018 году увеличился на 47 процентов. Данный доклад следует рассматривать, принимая во внимание две вещи, которые особо оговариваются институтом. Во-первых, данный рейтинг полностью исключает военные компании из Китая, которые не раскрывают своей отчетности в полном объеме. Во-вторых, рейтинг включает только 100 крупнейших компаний мира, выпускающих продукцию военного назначения.Чтобы вы понимали объемы продаж данных компаний, приведем простой пример. Занимающая в рейтинге по итогам 2018 года 100-е место компания Amphenol Corp. (США) реализовала продукции на 820 миллионов долларов. Практически неизвестная широкой публике компания выпускает кабели, разъемы, печатные платы и различную электронику для военной продукции, испытывающей серьезные перегрузки и влияние агрессивных сред и негативных факторов, то есть для ракет, самолетов, вертолетов, БЛА, кораблей, космических аппаратов и т.д.Совокупный объем продаж российских компаний оборонно-промышленного комплекса остается стабильным, не испытывая серьезных потрясений. Всего в топ-100 крупнейших продавцов оружия в мире входят 10 представителей российского ОПК. По итогам 2018 года они продали вооружений и военных услуг на 36,2 миллиарда долларов, при этом эксперты отмечают несущественное уменьшение продаж, которое по сравнению с показателями 2017 года составило всего 0,4 процента. В то же время за счет роста продаж компаний конкурентов из других стран, в первую очередь США и Европы, доля российских производителей оружия, попавших в рейтинг, снизилась с 9,7 процента до 8,6 процента по итогам 2018 года.Этого по-прежнему достаточно, чтобы удерживать второе место по объему продаж оружия после США (59 процентов). На втором месте с незначительным отрывом располагается Великобритания – 8,4 процента (35,1 миллиарда долларов, падение по сравнению с 2017 годом на 4,8 процента). Стоит отметить, что российские оборонные компании вышли на второе место, обойдя Великобританию еще в 2017 году, сохранив такое положение вещей и по итогам 2018 года. Четвертое место занимает Франция с долей 5,5 процента (23,2 миллиарда долларов).Российские компании, попавшие в рейтинг «Топ-100», подготовленный экспертами SIPRI, демонстрируют разноплановую динамику. Пять компаний продемонстрировали по итогам 2018 года рост объемов продаж вооружений, а пять наоборот отчитались о падении доходов от продажи оружия и военных услуг. Но даже несмотря на рост объема продаж не всем компаниям из России удалось улучшить свои места в рейтинге в краткосрочной перспективе. Подняться вверх по сравнению с 2017 годом удалось только двум российским компаниям: концерну ВКО «Алмаз-Антей» и «Уралвагонзаводу».Локомотивом российской оборонки стал концерн «Алмаз-Антей»: он один реализовал в 2018 году военной продукции на 27 процентов от общих продаж 10 крупнейших российских компаний ОПК. Во многом это связано с успехами системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф», которая пользовалась спросом на международном рынке и продолжала активно закупаться ВС Российской Федерации.В ситуации, когда объемы закупок вооружений для российской армии снижаются, так как масштабная программа перевооружения ВС подходит к логическому завершению, надежды остаются на экспорт новых образцов вооружений. Наиболее ярко данная тенденция прослеживается на примере холдинга «Вертолеты России», который в 2018 году показал падение продаж на 30 процентов, в первую очередь это связано именно с завершением массовых поставок вертолетов российской армии. В перспективе представляется вероятным, что улучшить ситуацию сможет вывод на экспортный рынок многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Как показал опыт с комплексами С-400, Россия готова активно продвигать новейшие образцы вооружений на международном рынке, проявляя при этом значительную гибкость. К примеру, покупателем двух дивизионов С-400 (со всеми возможными оговорками) стала Турция, входящая в НАТО.На рынке продажи оружия и военных услуг безраздельно господствуют США. В топ-100 крупнейших оборонных компаний мира по версии SIPRI входят 43 компании, представляющих США. На их долю приходится 59 процентов всех продаж вооружений и военных услуг в мире по итогам 2018 года. Общий объем продаж оружия и военных услуг американских компаний, вошедших в рейтинг, составил 246 миллиардов долларов, увеличившись на 7,2 процента по сравнению с данными 2017 года. Впервые, начиная с 2002 года, первые пять мест рейтинга безоговорочно заняли компании из США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics, потеснив на шестое место такого крупного производителя вооружений, как BAE Systems (Великобритания). Только на пять крупнейших американских оборонных компаний приходится 148 миллиардов долларов продаж или 35 процентов от общего объема продаж 100 крупнейших мировых производителей оружия, продукции военного назначения и военных услуг.По мнению специалистов SIPRI, главными событиями для американской оборонки в 2018 году стали все более ясно наблюдаемые процессы консолидации среди всех крупнейших компаний-производителей продукции военного назначения. В 2018 году две из пяти ведущих американских оборонных компаний, речь идет о Northrop Grumman и General Dynamics, совершили многомиллиардные приобретения. Одновременно с этим директор Программы расходов на вооружение и военные расходы Стокгольмского международного института исследований проблем мира Од Флирант отметил, что компании из США готовятся к выполнению новой программы, направленной на модернизацию вооружений и принятой Дональдом Трампом еще в 2017 году. В рамках решения стоящих перед ними задач американские производители военной продукции активно объединяются друг с другом, для того чтобы выпускать образцы и системы вооружений нового поколения, а также успешнее бороться за контракты от американского правительства.Первое место в мире и среди американских компаний по продажам оружия справедливо занимает военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. Она одна реализовала в 2018 году военной продукции на 47,26 миллиарда долларов, это больше, чем все 10 российских оборонных компаний, включенных в рейтинг, вместе взятые. Во многом успехи данного производителя связаны с реализацией масштабной программы перевооружения американских ВВС на истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Вооруженные силы США планируют закупить 2443 таких самолета трех модификаций, еще примерно тысяча самолетов F-35 Lightning II реализуется на экспорт.По итогам 2018 года 80 компаний из подготовленного институтом SIPRI рейтинга Топ-100 базировались в США, Европе и России. Из остающихся 20 крупнейших оборонных компаний мира 6 принадлежат Японии, по три компании Израилю, Индии и Южной Корее, еще две Турции и одна компания – Австралии. Среди перечисленных стран можно особенно выделить две, которые активно наращивают продажи оружия. Так Южная Корея по итогам 2018 года продала вооружений и военных услуг на 5,2 миллиарда долларов (рост на 9,9 процента по сравнению с 2017 годом). Турция продемонстрировала еще более внушительные показатели – продажи оружия за год выросли на 22 процента, достигнув 2,8 миллиарда долларов. Во многом это связано с желанием турецких властей существенно модернизировать собственные вооруженные силы и оборонную промышленность. Юферев Сергей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





1 Источник Похожие новости Форсирование Немана. Отважная семёрка Болгарский тормоз: преграда «Турецкому потоку» Полёт "Ястреба" «Ржев». Ну и кто это проплатил? Русский мир и историческая роль Путина Проигрывая торговую войну с Китаем, Трамп достает последний козырь Новости партнеров