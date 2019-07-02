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«Этой темой интересуются не только конспирологи»: почему в США не теряет актуальности вопрос НЛО
02 июля 2019, 15:24 • 104 • В мире
Один из самых необычных «профессиональных» праздников — день уфолога — отмечается 2 июля. Десятки тысяч энтузиастов и исследователей по всему миру ведут наблюдение за небесами в надежде разгадать тайну неопознанных летающих объектов. В США этому вопросу уделяют пристальное внимание на самом высоком уровне. Очередной всплеск интереса к теме НЛО возник после того, как стало известно о программе Пентагона, в рамках которой ведомство собирало свидетельства военных лётчиков о встречах с НЛО. Эксперты отмечают, что Вашингтон продолжает выделять средства на изучение необычных атмосферных феноменов, хотя каких-либо значимых результатов добиться не удалось.
© PBNJ Productions/Getty Images
2 июля отмечается как Всемирный день НЛО, или, как его ещё называют, День уфолога — «профессиональный» праздник всех энтузиастов-исследователей, которые пытаются разгадать тайну появляющихся в небе неопознанных объектов и атмосферных явлений. Эта область изысканий получила название «уфология» из-за английской аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object — «неопознанный летающий объект»).
Дата для этого дня была выбрана не случайно — 2 июля связано с одним из самых значимых событий для уфологии. В этот день в 1947 году в окрестностях городка Розуэлл в штате Нью-Мексико потерпел крушение неопознанный объект, обломки которого обнаружил бригадир рабочих с одной из окрестных ферм.
Несколькими неделями ранее американская пресса писала о неких «летающих дисках», поэтому рабочий решил сообщить о находке местному шерифу. Тот, в свою очередь, передал информацию на военный аэродром Розуэлл. Оттуда на место происшествия прибыли два офицера, которые осмотрели место крушения и собрали несколько фрагментов объекта.
8 июля 1947 года на первых полосах целого ряда региональных газет появились заметки о том, что «Воздушные силы армии США захватили под Розуэллом летающую тарелку». СМИ сослались на пресс-релиз, распространённый офицером по связям с общественностью аэродрома Розуэлл.
Однако уже на следующий день генерал воздушных сил Роджер Рэйми выступил с опровержением, в котором заявил, что объект на самом деле был метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы Mogul. Про инцидент вскоре забыли.
В 1978 году известный уфолог и учёный-физик Стэнтон Фридман опубликовал интервью с участником тех событий майором Джесси Марселем, который рассказал, что американская армия якобы скрыла от общественности обнаружение инопланетного космического корабля и находившихся на нём пришельцев.
Инцидент в Розуэлле стал важнейшим событием для уфологов и одним из центральных элементов американской поп-культуры — о нём было написано множество книг, сняты художественные фильмы и сериалы.
В небе над США
В начале 1950-х заголовки о «летающих дисках» появлялись на страницах американских газет с такой частотой, что ВВС США под давлением общественности открыли проект «Синяя книга», который был призван разобраться в этом феномене.
После погони двух истребителей за четырьмя светящимися объектами в небе над Вашингтоном 26 июля 1952 года в штаб «Синей книги» позвонил сам президент Гарри Трумэн и потребовал выяснить причины загадочного явления. Собственное расследование организовало и ЦРУ.
В 1969 году проект «Синяя книга» был закрыт. За время его работы удалось собрать более 12 тыс. сообщений о различных происшествиях, связанных с неопознанными объектами или необычными атмосферными явлениями.
По итогам проекта был выпущен доклад, в котором говорилось, что феномен НЛО можно объяснить оптическими иллюзиями или атмосферными явлениями, а сам он не представлял для США ни угрозы в плане национальной безопасности, ни интереса для какой-либо области науки.
Это дало уфологам повод для того, чтобы заявить о том, что федеральное правительство США несерьёзно относилось к расследованию и лишь поверхностно изучало предоставляемую очевидцами информацию.
В свою очередь эксперты уверены, что подобные обвинения беспочвенны.
Он также напомнил, что в погоне за такого рода «сенсациями» охотно участвуют не только жители США, но и других регионов планеты.
«Некоторое время назад подобные сообщения приходили из Южной Америки. Но затем вся эта информация была сопоставлена со временем пусков с космодрома в Плесецке, и выяснилось, что очевидцы видели сгорающие в атмосфере ступени ракет. Как правило, у таких явлений совершенно обыденное происхождение, не имеющее никакого отношения к пришельцам с далёких планет», — отметил Батюк.
Новый виток
Тема НЛО снова вернулась на страницы американских СМИ в декабре 2017 года. Тогда ряд изданий, в том числе, например, The New York Times, Politico, Time, Newsweek, сообщили о программе Пентагона, которая в том числе занималась изучением НЛО.
В американском военном ведомстве тогда подтвердили наличие Программы по опознаванию продвинутых авиационных угроз (The Advanced Aviation Threat Identification Program — AATIP), которая существовала с 2007 по 2012 год. В её рамках на изучение неопознанных летающих объектов и неустановленных атмосферных явлений было потрачено $22 млн.
Ведущие американские СМИ публиковали видеоматериалы, которые были собраны в рамках программы, — на них пилоты авиации ВМС США на истребителях F-18 Super Hornet преследуют некий объект, двигающийся с большой скоростью.
О программе AATIP и необычных «встречах» американских истребителей снова заговорили в этом году. В апреле ВМС США выпустили специальную инструкцию для своих пилотов, в которой устанавливался порядок доклада об инцидентах с неопознанными воздушными объектами.
В мае газета The New York Times опубликовала статью, в которой содержалась новая порция откровений американских морских лётчиков. В них они рассказывали о встречах с такими объектами и утверждали, что приборы инфракрасного наблюдения не фиксировали работу двигателей или какие-либо выхлопы.
Интерес СМИ к теме НЛО увеличился настолько, что журналисты обратились за разъяснениями непосредственно к Дональду Трампу. В ответ на вопрос о возросшем количестве свидетельств пилотов ВМС США о встречах с неопознанными летающими объектами президент рассказал, что его проинформировали о якобы имевших место случаях наблюдения за НЛО.
На вопрос, доложили ли бы ему об обнаружении инопланетной жизни, Трамп ответил: «Мы постоянно ведём наблюдение. Вы всё узнаете первыми».
Секретный доклад по встречам с НЛО получили и американские сенаторы, включая зампреда комитета по разведке, демократа Марка Уорнера.
«Когда пилоты на военно-морской базе Oceana (штат Вирджиния, США. — RT) или где-то ещё сообщают об угрозе полётам, препятствующей тренировкам или создающей опасность для жизни, тогда сенатор Уорнер требует ответов. И не важно, будь то метеозонды, зелёные человечки или нечто совершенно иное — мы не можем требовать от наших пилотов подвергать себя неоправданной опасности», — заявила CNN Рэйчел Коэн, пресс-секретарь сенатора Уорнера.
Сообщения об НЛО в Америке появляются каждый год на протяжении 70 лет, это вполне нормальная для американцев практика, отметил в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.
«В США периодически возникают программы, на которых выделяется незначительное финансирование по линии Пентагона и NASA, так что этой темой интересуются не только конспирологи, но и военные. Для США принципиально важно изучать направление перспективной авиации, чтобы их никто не обошёл, поэтому им нужно собирать информацию обо всех подобных явлениях», — пояснил эксперт.
Американские учёные рассчитывают, что когда-нибудь количество информации перейдёт в качество, после чего они смогут дальше искать какие-то объяснения необычным явлениям, добавил Михаил Синельников-Оришак. Серьёзные и влиятельные СМИ стараются публиковать весьма ограниченные данные об НЛО или воздерживаться от подобного рода материалов, говорит политолог. По его словам, только жёлтая пресса на этой теме создаёт сенсации.
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