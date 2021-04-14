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Этой осенью на Украине появятся три военные базы США, а саммит с участием Джо Байдена – попытка выиграть время

14 апреля 2021, 14:50  •  102 • Украина
Вчерашний звонок Байдена Путину – не что иное, как попытка выиграть время, нужное США для строительства военных баз на Украине. Пока готовится встреча, есть шанс, что Россия не начнёт наступление даже в случае резкого обострения на линии соприкосновения, – убеждён госсекретарь США Тони Блинкен. Это, кстати, его комбинация, именно Блинкену пришло в голову организовать телефонный звонок в Москву, чтобы сдержать напор российских военных и, тем самым, сохранить для США украинский плацдарм.
Вчера вечером областные администрации Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей получили из Киева распоряжения (они подписаны замглавы офиса президента Кириллом Тимошенко) – «совместно с представителями Минобороны Украины изыскать земельные участки под строительства военных городков». Срок – до 1 мая. С чего бы такая спешка? А с того, что строительство баз начнётся уже в июне, и строить базы будут сами американцы. Часть военных строителей, которые будут задействованы, уже прибыла на Украину (их разместили на военных объектах под Киевом и Львовом). Тут, правда, есть неувязка – речь, вроде бы, шла о трёх американских военных объектах, а распоряжения выделить землю получили главы четырёх областей. Или четвёртый военный объект построят для Украины – так сказать, в качестве компенсации?
В этой связи военный эксперт Владислав Шурыгин отмечает следующее: оказывается, «план Байдена» по Украине озвучил ему знакомый представитель украинского военного ведомства. Озвучили этот план на встрече главы МИД Кулебы с госсекретарём США Блинкеном. «С этой встречи Кулеба вышел как на крыльях, – отмечает Шурыгин. – И заявил: «Я очень удовлетворен встречей с Блинкеном и нашим разговором. После первого телефонного разговора с ним я написал, что начнётся новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня уже могу уверенно сказать, что день начался, и мы уже его уверенно проживаем». А суть плана Байдена-Блинкена такова: в Киеве принимают закон, позволяющий размещать военные базы США на своей территории (сейчас это запрещено законом). И США, – разъясняет Шурыгин, – размещают на Украине три своих базы. Одну морскую и две сухопутных. На всех трёх будет проведена модернизация аэродромов под приёмку всех типов американских самолётов, в том числе и тяжёлых транспортных.
«Этим, по мнению американцев, будет блокирован российский план масштабной военной операции против Украины, в случае любого обострения ситуации на Донбассе. Под прикрытием этих баз, а, точнее американского военного присутствия, Киев сможет уже, не опасаясь ответа России, проводить поэтапную зачистку Донбасса. Процедура подготовки к саммиту и обсуждение повестки, таким образом, позволит выиграть у русских время на подготовку принятия закона, заключения договора и размещения американских войск».

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