Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная / В мире

Этот странный новый мир: В Мексике появились "антиковидные" фургоны для "показа новорождённых"

14 августа 2020, 23:05  •  53 • В мире
Мексиканские мамы и папы и в пандемию не захотели отказываться от традиции показывать новорождённого всей родне. Теперь для этого используют специальные фургоны с витринным остеклением.
В Мексике всегда было принято устраивать пышные праздники в честь рождения младенцев: поздравить счастливых родителей обычно съезжаются все родственники. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы - показы младенцев запрещены по эпидемиологическим причинам. Но сообразительные мексиканцы нашли выход.
В стране всё большую популярность набирает сервис Baby Cabin: это полностью застеклённый микроавтобус, обработанный и продезинфицированный для максимальной защиты от коронавируса. С помощью Baby Cabin молодые родители могут представить родне нового члена семьи без опасений за здоровье малыша.
Родные и близкие могут также сделать фото на память, в том числе и об этом странном 2020 годе, когда на новорождённого можно было посмотреть только, как в реалити-шоу, за стеклом.
Видеорепортаж о необычном фургончике разместил в своём Facebook канал RT. Реакцию зрителей сложно назвать однозначной: кому-то идея показалась отличной, поскольку позволяет порадовать близких, не нарушая санитарных норм. Но некоторые с грустью отметили, что пандемия слишком сильно изменила этот мир.

Фото: скриншот www.facebook.com/RTnews/

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
14 августа 2020, 13:55
"Газпром" после взысканий Польши дал ответ по "Северному потоку - 2"
14 августа 2020, 00:10
Америка ответила русской вакцине марихуаной
14 августа 2020, 19:25
В Китае вспомнили о вопросе русского старика и похвастались "убийцей авианосцев"
14 августа 2020, 15:45
Озвучено имя жертвы "белорусского майдана". Соболезнования посыпались на однофамильца
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на...
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, ...
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шант...
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2020, 21:25
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
10 августа 2020, 10:00
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
12 августа 2020, 16:05
Крым получил воду: Украина злорадствовала, лишь пока не подключились российские военные
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.