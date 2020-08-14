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Этот странный новый мир: В Мексике появились "антиковидные" фургоны для "показа новорождённых"
14 августа 2020, 23:05 • 53 • В мире
Мексиканские мамы и папы и в пандемию не захотели отказываться от традиции показывать новорождённого всей родне. Теперь для этого используют специальные фургоны с витринным остеклением.
В Мексике всегда было принято устраивать пышные праздники в честь рождения младенцев: поздравить счастливых родителей обычно съезжаются все родственники. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы - показы младенцев запрещены по эпидемиологическим причинам. Но сообразительные мексиканцы нашли выход.
В стране всё большую популярность набирает сервис Baby Cabin: это полностью застеклённый микроавтобус, обработанный и продезинфицированный для максимальной защиты от коронавируса. С помощью Baby Cabin молодые родители могут представить родне нового члена семьи без опасений за здоровье малыша.
Родные и близкие могут также сделать фото на память, в том числе и об этом странном 2020 годе, когда на новорождённого можно было посмотреть только, как в реалити-шоу, за стеклом.
Видеорепортаж о необычном фургончике разместил в своём Facebook канал RT. Реакцию зрителей сложно назвать однозначной: кому-то идея показалась отличной, поскольку позволяет порадовать близких, не нарушая санитарных норм. Но некоторые с грустью отметили, что пандемия слишком сильно изменила этот мир.
Фото: скриншот www.facebook.com/RTnews/
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