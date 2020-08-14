Этот странный новый мир: В Мексике появились "антиковидные" фургоны для "показа новорождённых"

В Мексике всегда было принято устраивать пышные праздники в честь рождения младенцев: поздравить счастливых родителей обычно съезжаются все родственники. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы - показы младенцев запрещены по эпидемиологическим причинам. Но сообразительные мексиканцы нашли выход.

В стране всё большую популярность набирает сервис Baby Cabin: это полностью застеклённый микроавтобус, обработанный и продезинфицированный для максимальной защиты от коронавируса. С помощью Baby Cabin молодые родители могут представить родне нового члена семьи без опасений за здоровье малыша.

Родные и близкие могут также сделать фото на память, в том числе и об этом странном 2020 годе, когда на новорождённого можно было посмотреть только, как в реалити-шоу, за стеклом.

Видеорепортаж о необычном фургончике разместил в своём Facebook канал RT. Реакцию зрителей сложно назвать однозначной: кому-то идея показалась отличной, поскольку позволяет порадовать близких, не нарушая санитарных норм. Но некоторые с грустью отметили, что пандемия слишком сильно изменила этот мир.