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Этот стол неспроста: Путин и Макрон подарили миру новую загадку

08 февраля 2022, 11:05  •  317 • Политика
Кадры со встречи Владимира Путина и Макрона сегодня утром буквально "взорвали" мировую прессу. Причём больше всего внимания СМИ уделили необычному столу в Кремле — он уже успел стать и загадкой, и новым мемом.
Невероятных размеров стол, за которым накануне, 7 февраля, прошли многочасовые переговоры президентов России и Франции, стал главным героем почти всех сегодняшних выпусков мировых информационных изданий.
Так, французская Libération оценила "антиковидную" задумку Кремля, посвятив ему целую обложку. На иллюстрации к статье "Макрон-Путин: Диалог с Россией" этот стол представлен в гиперболизированном размере и в изогнутой форме. При этом стол Путина авторы шутливо назвали "деэскалационным".

Фото: скриншот https://t.me/skabeeva
С не менее интригующим названием вышел и материал на страницах Financial Times: "Застольная беседа. Макрон пытается избежать войны". Примерно такими же заголовками, а главное — иллюстрациями пестрят десятки других изданий по всему миру. Например, британская The Sun со свойственным ей сарказмом назвала русского президента "Влади Большой Стол". "Владимир Путин ведет переговоры с Эммануэлем Макроном на расстоянии, чтобы снизить напряженность вокруг Украины", - гласит название их материала.
Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона состоялись накануне и длились более пяти часов.
В ходе переговоров Путин поблагодарил Макрона за то, что Франция активно участвует в выработке решений по вопросам безопасности в Европе. Интересно, что к своему французскому коллеге наш президент обращался на ты.
Путин напомнил, что Франция пыталась урегулировать кризис в Закавказье, когда грузины напали на Южную Осетию, а также приняла непосредственное участие в урегулировании гражданской войны на Украине.
Макрон в ответ заявил, что Францию действительно заботят вопросы безопасности, так как все живут на одном континенте, а это значит, что сохранение мира - это тема, которая касается всех.

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