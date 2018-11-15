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«Этот шаг позволит нам двигаться вперёд»: правительство Великобритании утвердило проект соглашения по брекситу

15 ноября 2018, 03:54  •  22 • В мире
Правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях брексита. Согласно документу, Британия и ЕС сохранят друг за другом взаимный доступ к рынкам, а также безвизовый режим. Кроме того, документ предусматривает совместное решение о принятии санкционных мер при совпадении внешнеполитических интересов. Важным аспектом соглашения стал механизм, позволяющий избежать появления жёсткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.
 
Reuters © Toby Melville
 

В Великобритании утвердили проект соглашения с Европейским союзом об условиях брексита. Об этом сообщила премьер-министр королевства Тереза Мэй, выступая у здания резиденции на Даунинг-стрит после встречи с членами кабинета министров.

«Кабинет одобрил проект соглашения о брексите. Это решительный шаг, который позволит нам двигаться вперёд. Решение принималось непросто, но правительство решило поддержать проект заявления и политическую декларацию», — сказала Мэй.

Она выразила уверенность в том, что документ составлен с учётом национальных интересов.

На переговорах в Брюсселе Великобритания и ЕС на техническом уровне согласовали положения договора, на основе которого выдвигались условия предстоящего выхода Британии из Европейского союза. Премьер-министр Великобритании отметила, что черновой вариант соглашения с Евросоюзом по брекситу «значительно приближает стороны к тому, за что голосовал британский народ».

Отмечается, что реализация соглашения возможна в том случае, если документ будет утверждён и согласован с правительством. Итоговое голосование по этому вопросу может состояться в декабре.

Безвизовый режим

Согласно плану совместной политической декларации об «архитектуре будущих отношений», Великобритания останется союзником и партнёром Евросоюза. Об этом заявил выступавший перед журналистами координатор переговорного процесса от ЕС Мишель Барнье.

По его словам, стороны приступят к переговорам о характере будущих отношений на следующий день после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

«Сегодня в проекте совместной политической декларации мы определили основы амбициозного партнёрства. Мы хотим, чтобы была зона свободной торговли, основанная на регламентированном и углублённом таможенном сотрудничестве», — приводит его слова Интерфакс. Он отметил, что Евросоюз намерен сотрудничать с Британией также в вопросах внутренней безопасности, внешней политики, в сфере обороны, отраслях транспорта и энергетики.

Кроме того, и Британия, и ЕС после брексита сохранят взаимный доступ к рынкам, который базируется на принципе эквивалентности. Как сообщает Sky News, обе стороны будут стремиться к заключению амбициозного таможенного соглашения.

Черновой вариант соглашения по брекситу также предусматривает, что Великобритания и Евросоюз не будут вводить в отношении друг друга визовый режим. Отмечается, что граждане Европейского союза смогут беспрепятственно путешествовать, используя удостоверение личности.

«У владельцев этих документов не будут требовать получения визы или прохождения аналогичных формальных мер для въезда и выезда», — говорится в документе.

Согласно положениям документа, обе стороны после выхода Британии из ЕС также намерены применять совместную санкционную политику при их совпадении внешнеполитических интересов.

Вопрос «жёсткой границы»

Одобренный в среду проект соглашения по брексит охватывает ключевые вопросы, касающиеся этого процесса. Помимо прав граждан, финансового урегулирования и переходного периода, в нём приняты решения, касающиеся межирландской границы.

По словам Мишеля Барнье, сторонам удалось найти решение, которое позволило избежать «жёсткой границы» между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

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Дублин может выступить против сделки Великобритании и Евросоюза по брекситу, если соглашение не будет включать в себя сохранение единого таможенного пространства между ЕС и Северной Ирландией. Именно этот вопрос стал камнем преткновения во время переговоров Лондона с Брюсселем.

Также Барнье сообщил, что ЕС и Великобритания смогли договориться о сроках так называемого переходного периода. Согласно проекту, его могут единожды продлить на ограниченный срок отдельным соглашением. В настоящее время этот срок в документе не уточняется.

Формально брексит состоится 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который, как сообщалось ранее, продлится 21 месяц.

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