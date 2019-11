Этот неустойчивый американский миропорядок...

Геополитическое преобладание Китая, «популистская» Европа, «реваншистская» Россия и разделённая Америка

18 ноября в Токио на саммите-2019 GZERO (Большой ноль) один из ведущих американских политологов, основатель и президент исследовательского центра Eurasia Group профессор Нью-Йоркского университета Йен Бреммер выступил с докладом The End of the American Order.

Там же состоялись панельные дискуссии о проблемах существующего миропорядка в условиях снижения лидерской роли США. Выступали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, министр иностранных дел Тошимицу Мотеги, председатель Федерации бизнеса Японии (Кейданрен) Хироаки Наканиши, губернатор Токио Юрико Койке, бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, заместитель председателя Goldman Sachs Japan Кэти Макуи и другие.

Характер эпохи, которую Йен Бреммер назвал G Zero, он определил без полутонов: «Глобальный порядок под руководством США завершен. Мир вступил в геополитическую рецессию, цикл краха международной (либеральной. – Ред.) системы... Мы будем жить в этом геополитическом упадке по крайней мере десятилетия».

Тому, что видный представитель американской геополитической мысли Йен Бреммер, фиксируя конец American Order, приравнивает переходную точку в эволюции мироустройства к «геополитическому упадку», удивляться не стоит. Важнее, что причину эволюции Бреммер видит в нарастающем технологическом превосходстве Китая над Америкой: «Пекин строит отдельную систему китайских технологий… чтобы конкурировать с Западом. Не заблуждайтесь: это единственное наиболее значимое геополитическое решение, принятое за последние три десятилетия. И это самая большая угроза глобализации», – говорит Бреммер.

Американскому миропорядку угрожает, по мнению американца, и многое другое: беспорядки на Ближнем Востоке, «популистская» Европа, «реваншистская» Россия, разделённая Америка, а также мировой рекорд в 71 миллион беженцев и «дестабилизирующее воздействие технологических и климатических изменений».

В том противостоянии, которое уже несколько лет размежёвывает Америку, Бреммер – на стороне противников Трампа. Он резко критикует действующую администрацию США за то, что она «угрожает слаженности действий НАТО, самого успешного военного альянса в истории», а кроме того, «вывела США из торгового соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, соглашения о ядерных силах средней дальности с Россией, Совета ООН по правам человека и Парижского соглашения по климату».

«Это не должно быть так», – говорит президент исследовательского центра Eurasia Group. При этом он убеждён, что независимо от того, кто победит на президентских выборах-2020 в США, американский миропорядок закончился и никогда не вернётся.

Парадоксально, но предлагаемый Бреммером рецепт спасения мировой либеральной демократии выглядит конструкцией тоталитарного строя: это некая глобальная организация, своего рода цифровая ВТО, устанавливающая всеобщие правила цифрового мира. Лидером такого цифрового либерального интернационала (цифрового концлагеря?) Йен Бреммер видит не США, не Китай, а Японию.

Сейчас о закате Pax Americana говорят многие.

В 2014 году вышла в свет книга канадского учёного, основателя Ассоциации азиатских политических и международных исследований Амитава Ачарии The End of American Order, основные тезисы которой поддержал Джозеф Най, создатель концепции «мягкой силы» (2004). В новом издании книги Ачарии рассматриваются семь основных тенденций:

1. Все стенания либералов по поводу избрания Трампа президентом США свидетельствуют об упадке американского миропорядка, даже если сами США не в упадке;

2. Трамп – следствие, а не причина упадка;

3. Несмотря на обещание Трампа сделать Америку «снова великой», ему это не под силу;

4. Смещение центра глобальной силы с Запада на Восток продолжается;

5. Китай и Индия будут развиваться в русле глобализации, хотя и в иных формах, нежели Запад;

6. Европа переживает кризис, связанный с Брекзитом, но новые формы международного сотрудничества в виде китайской инициативы «Пояса и пути» уже появляются;

7. В мире наблюдается рост насилия, что во многом является прямым результатом политики западных держав (Ирак, Ливия, Сирия).

Амитав Ачария предсказывает наступление Multiplex World (мультиплексного мира), или мира «множества действующих лиц в глобальном масштабе, связанных сложными формами взаимозависимости».

О конце американского миропорядка пишут и говорят на многих международных форумах всё более резко.

Профессор Bard College (Нью-Йорк) Йен Бурума заявил в The New York Times, что Brexit и Америка Трампа связаны стремлением разрушить основы Pax Americana и европейского объединения. «Истинной наследницей Атлантической хартии» Бурума считает Ангелу Меркель.

На прошлогоднем Международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе высокопоставленные американские военные (председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, командующий Службой береговой охраны адмирал Карл Шульц, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Филип Дэвидсон) услышали от своих европейских коллег, что те, «устав настраиваться на злобный цирк американской политики и будучи разочарованы безразличием Америки к чужим проблемам, смиряются с миром без американского вдохновения и с постамериканским международным порядком».

Известный американский писатель, автор книги «Нация, рождённая войной» и автор проекта The American Empire Том Энгельгардт изобрёл специальный термин Amerexit (Амерекзит), обозначающий нежелание американцев управлять миром, как раньше. Энгельгардт называет Трампа «доморощенным брекзитёром», подводящим черту под «американским веком».