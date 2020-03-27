Этот на удивление избирательный вирус...

Об искусственном происхождения COVID-19
Чем шире распространяется пандемия коронавируса, тем больше ясности относительно ареала поражения им. И всё больше вопросов касательно источника происхождения COVID-19.
Вирус обходит государства, стоящие в стороне от главных проблем мировой политики, и распространяется на территории, где сталкиваются интересы мировых игроков. Конечно, и другие страны задеваются пандемией, но говорить об особой опасности для них не приходится.
Вот некоторые цифры из немецкого источника за 24 марта:
|
Страна
|
Заболело
|
Выздоровело
|
Умерло
|
В настоящее время болеют
|
USA
|
85612
|
1868
|
1301
|
82443
|
Italien
|
80589
|
10361
|
8215
|
62013
|
Spanien
|
57786
|
7015
|
4365
|
46406
|
Deutschland
|
47278
|
5673
|
281
|
41324
|
Frankreich
|
29155
|
4948
|
1696
|
22511
|
Iran
|
32332
|
11133
|
2378
|
18821
|
Schweiz
|
11811
|
131
|
194
|
11486
|
Vereinigtes Königreich
|
11658
|
135
|
578
|
10945
|
Niederlande
|
7431
|
3
|
434
|
6994
|
Österreich
|
7129
|
225
|
58
|
6846
|
Belgien
|
6235
|
675
|
220
|
5340
|
Südkorea
|
9332
|
4528
|
139
|
4665
|
Kanada
|
4043
|
228
|
39
|
3776
|
Türkei
|
3629
|
26
|
75
|
3528
|
China
|
81340
|
74588
|
3292
|
3460
|
Portugal
|
3544
|
43
|
60
|
3441
Вирус избрал главными целями Китай, Иран, Италию и Испанию. В клещах между Испанией и Италией – Франция. Их соседей вирус затронул меньше или вообще не затронул. А в Монголии, например, на 23 марта был зарегистрирован всего один случай заболевания, хотя в стране столько же китайцев, сколько монголов, да и через китайско-монгольскую границу идёт движение.
КНР – стратегический противник США. В связи с пандемией Китай остановил производство ряда отраслей, рост ВВП замедлился, упал юань. Однако КНР оказалась в состоянии противопоставить пандемии централизованную, хорошо отлаженную систему локализации инфекции. Одновременно Пекин скупил свои упавшие в цене «мусорные облигации», существенно компенсировав этим убытки на международном финансовом рынке. Сейчас количество вновь выявленных заболеваний в КНР стремится к нулю, власти уже снимают контроль за передвижением людей и товаров между провинцией Хубэй и остальной страной. Человеческие потери КНР (3 270 человек на 1,4 млрд. населения) в процентном отношении ничтожны. Главный вывод: страна оказалась готовой к масштабным, эффективным мобилизационным мероприятиям в условиях чрезвычайной ситуации.
Очень страдает от нашествия вируса Иран, с которым у КНР нет ни общей границы, ни оживлённого обмена людьми. И в этом случае эпидемия в Иране выгодна Вашингтону, который отказывается снимать антииранские экономические санкции. Смертность от эпидемии в Иране превысила среднемировые показатели более чем вдвое и составила 7,8%. В администрации США сообщили, что позволять Ирану продавать нефть для покупки лекарств и оборудования не будут.
Ситуация, аналогичная иранской, может сложиться в воюющей Сирии. Обе эти страны являются объектами повышенного интереса США.
Возьмём Италию и Испанию – две страны в Европе, наиболее поражённые пандемией. Правительство Италии вошло в конфликт с Брюсселем и не идёт на уступки по вопросам выплаты госдолга и дефицитного бюджета. Еврокомиссия отказалась одобрять итальянский вариант предложений по этому вопросу. Наметилась угроза выхода Италии из ЕС. На этом фоне и разворачивается драма с разрастанием эпидемии в стране пиний и пенсионеров. Италия ставит скорбный рекорд по уровню жертв – более 10% умерших от числа заболевших. В соседних Австрии, Швейцарии, Германии масштабы пандемии несравнимо меньше.
Примерно такое же положение в Испании, которую постоянно трясёт каталонский сепаратизм.
Отдельно надо говорить о той драме, что разворачивается в США. По имеющейся информации, к 26 марта Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству выявленных заболеваний коронавирусом. Здесь эпидемия становится аргументом демократов в идущей предвыборной схватке с Трампом. Некоторые СМИ предсказывают Америке к лету-осени миллионы заболевших и сотни тысяч умерших, называя такие цифры: на 330 млн. граждан США – 55 тыс. заражённых и 379 погибших. Для сравнения: последние три года число смертей в ДТП в США держится на уровне 40 тыс. человек. А козырными картами Трампа являются низкая безработица и поддержка национального бизнеса; по этим составляющим социально-экономического положения Америки пандемия и наносит главный удар.
Опыт Китая показывает, что распространение коронавируса поддаётся локализации. Всё зависит, во-первых, от состояния системы здравоохранения, во-вторых, от качества и быстроты управленческих решений, принимаемых властями. Избирательность распространения вируса по странам является прямым указанием на его искусственное происхождение. Ещё одним подтверждением этого, как мы предполагаем, станет «изобретение» в Соединённых Штатах спасительной вакцины от коронавируса сразу после того, как там состоятся выборы и к власти придёт новый (или новый-старый) президент.
Фото: REUTERS/Jose Luis Saavedra