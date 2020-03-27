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Этот на удивление избирательный вирус...

27 марта 2020, 14:35  •  311 • Война
Об искусственном происхождения COVID-19
Чем шире распространяется пандемия коронавируса, тем больше ясности относительно ареала поражения им. И всё больше вопросов касательно источника происхождения COVID-19.
Вирус обходит государства, стоящие в стороне от главных проблем мировой политики, и распространяется на территории, где сталкиваются интересы мировых игроков. Конечно, и другие страны задеваются пандемией, но говорить об особой опасности для них не приходится.
Вот некоторые цифры из немецкого источника за 24 марта:
Страна
Заболело
Выздоровело
Умерло
В настоящее время болеют
USA
85612
1868
1301
82443
Italien
80589
10361
8215
62013
Spanien
57786
7015
4365
46406
Deutschland
47278
5673
281
41324
Frankreich
29155
4948
1696
22511
Iran
32332
11133
2378
18821
Schweiz
11811
131
194
11486
Vereinigtes Königreich
11658
135
578
10945
Niederlande
7431
3
434
6994
Österreich
7129
225
58
6846
Belgien
6235
675
220
5340
Südkorea
9332
4528
139
4665
Kanada
4043
228
39
3776
Türkei
3629
26
75
3528
China
81340
74588
3292
3460
Portugal
3544
43
60
3441
Вирус избрал главными целями Китай, Иран, Италию и Испанию. В клещах между Испанией и Италией – Франция. Их соседей вирус затронул меньше или вообще не затронул. А в Монголии, например, на 23 марта был зарегистрирован всего один случай заболевания, хотя в стране столько же китайцев, сколько монголов, да и через китайско-монгольскую границу идёт движение.
КНР – стратегический противник США. В связи с пандемией Китай остановил производство ряда отраслей, рост ВВП замедлился, упал юань. Однако КНР оказалась в состоянии противопоставить пандемии централизованную, хорошо отлаженную систему локализации инфекции. Одновременно Пекин скупил свои упавшие в цене «мусорные облигации», существенно компенсировав этим убытки на международном финансовом рынке. Сейчас количество вновь выявленных заболеваний в КНР стремится к нулю, власти уже снимают контроль за передвижением людей и товаров между провинцией Хубэй и остальной страной. Человеческие потери КНР (3 270 человек на 1,4 млрд. населения) в процентном отношении ничтожны. Главный вывод: страна оказалась готовой к масштабным, эффективным мобилизационным мероприятиям в условиях чрезвычайной ситуации.
Нефтяная война, пандемия и Великая депрессия 2.0
Очень страдает от нашествия вируса Иран, с которым у КНР нет ни общей границы, ни оживлённого обмена людьми. И в этом случае эпидемия в Иране выгодна Вашингтону, который отказывается снимать антииранские экономические санкции. Смертность от эпидемии в Иране превысила среднемировые показатели более чем вдвое и составила 7,8%. В администрации США сообщили, что позволять Ирану продавать нефть для покупки лекарств и оборудования не будут.
Ситуация, аналогичная иранской, может сложиться в воюющей Сирии. Обе эти страны являются объектами повышенного интереса США.
Возьмём Италию и Испанию – две страны в Европе, наиболее поражённые пандемией. Правительство Италии вошло в конфликт с Брюсселем и не идёт на уступки по вопросам выплаты госдолга и дефицитного бюджета. Еврокомиссия отказалась одобрять итальянский вариант предложений по этому вопросу. Наметилась угроза выхода Италии из ЕС. На этом фоне и разворачивается драма с разрастанием эпидемии в стране пиний и пенсионеров. Италия ставит скорбный рекорд по уровню жертв – более 10% умерших от числа заболевших. В соседних Австрии, Швейцарии, Германии масштабы пандемии несравнимо меньше.
Примерно такое же положение в Испании, которую постоянно трясёт каталонский сепаратизм.
Отдельно надо говорить о той драме, что разворачивается в США. По имеющейся информации, к 26 марта Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству выявленных заболеваний коронавирусом. Здесь эпидемия становится аргументом демократов в идущей предвыборной схватке с Трампом. Некоторые СМИ предсказывают Америке к лету-осени миллионы заболевших и сотни тысяч умерших, называя такие цифры: на 330 млн. граждан США – 55 тыс. заражённых и 379 погибших. Для сравнения: последние три года число смертей в ДТП в США держится на уровне 40 тыс. человек. А козырными картами Трампа являются низкая безработица и поддержка национального бизнеса; по этим составляющим социально-экономического положения Америки пандемия и наносит главный удар.
Опыт Китая показывает, что распространение коронавируса поддаётся локализации. Всё зависит, во-первых, от состояния системы здравоохранения, во-вторых, от качества и быстроты управленческих решений, принимаемых властями. Избирательность распространения вируса по странам является прямым указанием на его искусственное происхождение. Ещё одним подтверждением этого, как мы предполагаем, станет «изобретение» в Соединённых Штатах спасительной вакцины от коронавируса сразу после того, как там состоятся выборы и к власти придёт новый (или новый-старый) президент.
Фото: REUTERS/Jose Luis Saavedra
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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