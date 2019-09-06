Этот модельный, модельный, модельный мир! Зигзаги современности • 67 • Аналитика — Давайте же начнем! — сказал Морж, усаживаясь на прибрежном камне. — Пришло время потолковать о многих вещах; башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о капусте и о королях.

(О’Генри. «Короли и капуста»)



Масштабный моделизм сегодня. Почему такой смешной эпиграф к статье о модельном творчестве? Да потому, что это целый мир в мире. И о нем точно так же можно говорить бесконечно, и там тоже есть свои короли, сургучные печати (а как же без них, если речь идет о кораблях в бутылках?!), да и сами корабли, естественно.









В комментариях к прошлому материалу меня попросили найти фотографии моих старых моделей. Увы! Делал я их на пленочном фотоаппарате. Поэтому слайды выцвели, а пленка вообще пришла в полнейшую негодность. Но кое-что все-таки удалось восстановить. Поэтому сегодня фотографии будут «просто микс», как образец всего того, чем я когда-то занимался. И начнем мы вот с этой модели, очень необычной, изготовленной еще в 1982 году. Тогда я представлял ее на Всесоюзный конкурс игрушек, и она там всем очень понравилась, но… была заявлена, как «Пароход Тома Сойера». В итоге один начальник сказал: «Зачем нам рекламировать пароход какого-то американского хулигана?!» И «тема была закрыта»! А вся модель целиком сделана из полистирола. Причем из двух моделей пароходов «Оксидан», которые мы купили у фирмы «Хеллер». Два парохода – потому, что две трубы и дефицит полистирола. Но корпус сделал целиком сам методом вакуформ из «прокладки» для холодильника. Потом модель приглянулась сотрудникам музея истории города Куйбышева и попала туда. Дело в том, что как раз по Волге плавали «американские» пароходы. Тут уж из песни слова не выкинешь… Долго он там экспонировался, но потом пожелтел от времени и, скорее всего, был утилизирован.



«Напишите о моделях из бумаги»

… Просят читатели ВО и почему бы и не написать? Тем более, что современные материалы, краски и – главное, печатные наборы бумажных моделей сегодня настолько совершенны, что позволяют создавать поистине удивительные по качеству модели. Впрочем, в предыдущей статье были их фото. Но… сразу скажу: я такие делать не умею. И не делал никогда! «А какое-же тогда ты имеешь отношение к таким моделям?» - может возникнуть вполне законный вопрос, и вот чтобы он не возник, ответ будет такой: модели из бумаги бывают разные. Меня, например, всегда интересовали не столько модели для самого себя, сколько для других, например, для детей. Чтобы они их покупали, а мне бы за это капали деньги. Например, в 80-ые годы прошлого века в журнале «Семья и школа» последняя глянцевая страница обложки нередко отдавалась на развертку простенькой модели и вот как раз мои-то разработки печатались там регулярно. Какие это были модели? Английский когг с очень красивым гербовым парусом с лилиями и леопардами и двумя кастлями на носу и на корме, корабль древнего Крита с неким странным украшением на носовом помосте… То есть то, что влезало в формат обложки и не требовало особой деталировки. Но модельки получались красивые, яркие и нарядные – самые детские.



И вот сейчас мы как раз на такие модели посмотрим. Нашлись невыцветшие фотографии, и они перед вами. Модели, на них изображенные, не для профессионалов, они для детей. Но кто сказал, что у наших детей не должно быть самого лучшего? Простого, по их силам, психологии, но интересного.





Пирога с острова Били-Били. Такой ее нарисовал в своем дневнике Миклухо-Маклай. А вот так выглядит ее модель из бумаги.





Китайская джонка. Откройте журнал «Левша» №1 за 2007 год, и там вы найдете ее развертки и сможете из них собрать вот такую модель.





Если вы загляните в «Левшу» №5 за 2006 год, то там найдете вот это: французский боевой когг.





А так он выглядит уже будучи собранным!





Ну и наконец – вот это. Японский замок. Сборочная инструкция, пока еще без нумерации.







А это он же в собранном виде. Красиво. Немного примитивно, но для детского восприятия самое «то». Вот только крыша должна быть другая. Но это «рабочая сборка», поэтому цвет не так уж и важен.





Тогда же жена у меня стала осваивать пластику. Материал был на букву г… , но был, хотя бы такой. Вот она и лепила из него фигурки, варила их или запекала, а мне отдавала раскрашивать. Все они немного имитируют роспись по фарфору или глине, но смотрелись и в самом деле очень нарядно. А уж для 1982 года это вообще было нечто. Когда о них написал журнал «Наука и жизнь», меня буквально засыпали письмами. И осталась от всего этого великолепия одна только дама в серебряном платье…



Потом пошли модели-развертки в приложении к «Юному-технику» – «Левше». Там были китайская джонка, венецианский галеас, потом еще что-то. Много всего было… Но главное, что отличало мои модели от других, была… упрощенная подводная часть корпуса. Ведь к чему стремились и стремятся многие «бумажные моделисты»? Чтобы бумага точно выгибалась по профилю шпангоутов, а добиться этого очень сложно. Можно наделать «досок» и внакрой обшить драккар, когг, но воспроизвести плавные обводы того же галеона уже не получится. Опять нужны будут «доски». Ну, а детям это не нужно. Им нужно тяп-ляп и поплыло! И чтобы верх был красивый, а низ – он под водой, кто его видит?! И вот я придумал корпус модели… из сложенного пополам листа плотной бумаги.





Сборочная схема венецианского галеаса. В собранном виде производил очень сильное впечатление, а уж на плаву смотрелся просто замечательно.



Вырезаешь, складываешь пополам, склеиваешь оконечности, укрепляешь их полосками картона, потом отгибаешь стенки в стороны и в зависимости от профиля верхней кромки у тебя получается треугольный в сечении корпус с погибью. Только у джонки корпус должен быть не такой, ну так на то она и джонка! Остается вклеить палубу и…модель по сути готова. Остается балласт и покрытие корпуса водостойким лаком! Ну и всякие красивости – кастли на носу и на корме, мачты, паруса. Подробнее писать смысла нет, все это было описано в моих книгах «Из всего, что под руками», «Для тех, кто любит мастерить» и «Когда уроки сделаны». В них чего только нет, начиная от индейского каноэ и до норманнского парусника с двумя мачтами. Лучше всего по этой технологии получаются суда короткие и пузатые – когги и кутеры, галеоны и саколевы, кочи поморов и новгородские ладьи, словом масса всяких оригинальных, красивых и необычных суденышек.



80-летие начала Второй мировой войны в кривом польском зеркале

Средиземноморская рыбачья саколева. Выбрана за свою «пузатость» и необычное парусное вооружение. Хотелось посмотреть, как поплывет, не перевернется ли? Справа вверху, так сказать, официальный «профиль» ее корпуса – обводы шпангоутов. А вот слева внизу показана ее корма. Но и сами обводы корпуса такие же. Просто треугольник и все. И, тем не менее, – плавала он отлично! Балласт был из дроби, залитой парафином. Сначала корпус красился и покрывался лаком. Затем через люк засыпалась дробь и заливался парафин.



Интересно, что сделанные по этой технологии судомодели почему-то особенно нравятся… женщинам. Ну не знают они, что подводная часть корабля должна быть «пухлой». Для них главное, что она вообще есть. А так они смотрят исключительно на надстройки!



Конечно, наш sergo1914 (Сергей) с презрением отвернулся бы от таких моделей, а уж подводная часть их корпуса вообще может привести в ужас любого знающего человека, однако, они плавают, и смотрятся очень симпатично. Дети от них в восторге, а ведь это и есть самое главное! Станут постарше – узнают, чему учит закон Архимеда.





Это фото я уже давал, но в другом ракурсе. Опять же – единственное, что осталось от коллекции в 100 моделей БТТ, как фирменных, так и самодельных! Но с другой стороны… все это помогло нам неплохо жить в 90-ые, о которых многие вспоминают с таким ужасом. А я о том же дефолте 1998 года узнал лишь через три дня, когда пришел менять баксы на рубли… Вот почему я всегда очень ценил и ценю все, сделанное руками. Всегда это можно продать. Вот за идеи, особенно у нас в России, люди пока что платить хорошие деньги не привыкли!



А теперь о разработках. На основе таких вот упрощенных разверток можно сделать серию дешевых моделей для детей, а предприятие свое вы можете назвать «Самоделки для школы и для школьников». Ведь каждый год «училки» требуют в школу «поделки». И родители (главным образом они, бедные) делают им…чего только они не делают! Считается, что «дети делали вместе с родителями». Ха-ха-ха! Сложные самоделки они сделать не могут. Они у нас рукожопые! И это не их вина, это их беда. Причем самые простые – им делать тоже не интересно! А тут… и просто, и доступно, и даже нарочно сделать плохо не получится, однако видно, что… «работал ребенок». Я проверял на целом классе, эксперименты ставил целых четыре года… Вот вам готовые по сути разработки – плот «жангада» из романа Жюля Верна и кинофильма «Генералы песчаных карьеров» (об этом детям не надо, там «секос» есть), плот «Кон-Тики» (очень хорошо идет и у детей, и у взрослых!), плот «Нонпарель» – о нем была статья здесь на ВО, найдите и посмотрите, корабль викингов, корабль «Арго», индейское каноэ…





Очень показательный корабль. «Арго» Тима Северина. Сделал я его в Анапе во время отдыха в 1991 году. Удалось-таки сделать это фото с выцветшего старого слайда. Должен был войти в мою очередную книгу «Модели на любой вкус» (Изд-во «Просвещение»). Но… приезжаем в августе домой, а там по телевизору передают «Лебединое озеро»… И все, книга эта так и не вышла. Рассыпали набор из-за… «обстоятельств». Хорошо хоть неустойку заплатили. А теперь смотрите – бумага, корпус простейший, описанный выше, но модель плавает и отлично смотрится на воде!



Что входит в набор? Прозрачная упаковка! Лист бумаги (или два, три листа) с отксеренными или напечатанными деталями, моток ниток, палочки для шашлычков для мачт и весел. Яркая соблазнительная картинка с изображением готовой самоделки и подробная пошаговая инструкция. И… все! А дальше в рекламе вы напишите отчего избавят ваше семейство наши самоделки, от каких мук и хлопот, и что те, кто подпишутся на все выпуски, получат скидку… 50%. Естественно, что себестоимость у вас должна быть на уровне 10 рублей за набор, а вот продажная цена на уровне 100… и все равно это будет очень даже по-божески.





А это уже делал кто-то из «моих детей». В смысле учеников класса, в котором училась моя внучка, и где мне три года пришлось вести с ними занятия. Деревья, правда, делал я сам.



По такому принципу я делал: трехдечный линейный корабль в масштабе 1:400, галеон «Ревендж», все вышеназванные модели, арабское доу, бригантину «Эспаньола» и даже модель монитора и, по-моему, его фото как-то здесь даже появлялось.





Любимая детская игрушка из бумажных «бревен», накатанных на карандаш! Катапульта!!! Собирается за 30 мин, а потом может «пулять» резинками и камнями. Так и осталась некрашеной… терпения не хватило никому ее еще и красить.



Но это не все. Положить туда в этот пакет десять «бревнышек» из бумаги, пластиковую чайную ложку и моток ниток, и можно будет из этого сварганить действующую катапульту в монголо-татарском (или китайско-японским) стиле!



Модели судна «Св. Брендан» Тима Северина и малайской летучей проа несколько сложнее. Там используется уже не бумага, а палочки-шпажки для шашлыка, коричневая изолента, проволока, а также много разноцветных ниток.





Специально для тех, кто любит модели из бумаги, и мастерски с ней работает. Вот таких зенитных пушек на шасси британских авто еще никто не выпускает. А чертежи на них есть. То есть… берешь, разрабатываешь развертки, благо там все просто, и… начинаешь их печатать! А уж сделать для погляда мастерства и выложить на КАРОПКА.РУ всем на зависть – сам бог велел!



Понятно, что нужно иметь паковщика, что нужно это где-то все печатать. Но себестоимость будет очень низка – это очевидно. Тут главная трудность внушить нашим детям, родителям и школам (а они вполне могут покупать такие наборы для уроков труда!), что эти наборы надо покупать. Тут даже, пожалуй, проще будет выйти на заграницу, где о развитии детей думают несколько иначе, чем у нас и где сами школы несколько богаче, и поставлять эти комплекты туда. Так в моей практике уже было. Например, наша фирмы ПТС не продала в городе ни одной фигурки «солдатика» пензенской крепости 1663 года – она их дарила «нужным людям», но зато за границу они продавались отлично!

То есть – да, это будет отличное производство надолго, но, чтобы его раскрутить нужно время, силы и определенные средства. То есть этим надо заниматься.



Модели из… мякиша!

Опять-таки моделирование чем хорошо? А тем, что человек может менять в нет исходники: выбирать разный масштаб и разные материалы. То есть одну и ту же модель можно сделать из бумаги, дерева, пластика и металла. А можно… из хлебного мякиша! Как-то раз прочитал, что заключенные в тюрьмах делают из хлебного мякиша фигурки, раскрашивают их и этот жанр тюремного творчества пользуется даже определенным спросом у любителей. Допустим, вы хотите сделать фирму-уникум и делать то, чего на рынок ну никто не поставляет. И вот тут… это ваш материал!







Еще одна забавная самоделка тех далеких времен. С телепередачи на пензенском ТВ «Ребятам – изобретятам». Использована коробочка из-под сыра «Янтарь», грунтозацепы – гусеницы от танков завода «Огонек», колеса – половинки елочных шаров. Внутри механизм с зубчатыми колесами и маховиком. Ветер думает – машинка едет. По снегу не едет, сил не хватает. Но по ровному полу в сильный ветер бежала она очень резво. Представляете себе школьный турнир: «Гонки ветроходов»?! Дети тащат за собой работающие… пылесосы, работающие «на выхлоп», и направляют их трубы на вентиляторы этих машинок. Нужно лишь продумать как лучше это организовать. Но интересно ведь, состязательно + азарт! И знакомство с техникой!



Кстати, об уникальных рыночных предложениях. В свое время ко мне многие с этим обращались: «Сделайте мне фирму…». Например, один человек хотел делать кирпичи в масштабе 1:35 из глины. И чтобы его фамилия (а звали его Дятлов) была обыграна в ее названии. Придумали – «Вудпеказ брикс», то есть «дятловские кирпичи», а эмблема – дятел на кирпичной пирамиде. Не знаю, насколько это у него это дело пошло, но эмблема была хорошая. Другой захотел делать модели из фантастических романов. Идея для японцев прекрасная, но для России… сомнительная. Предложили, «Аэлита моделз» и картинка: Лось и Гусев на кактусовом поле у «яйца». Сделали даже диораму такую в масштабе 1:72, и отправили ее в США в журнал «Файн скейл моделлер». Там восхитились, очень удивились тому, что в 1922 году у нас в СССР писали про полеты на Марс, и пообещали дать рекламу, если мы решим вопрос с упаковкой. А мы его не решили! И потом… наша фишка была в том, что «яйца» были настоящие. От индюшки! Но… как транспортировать пустую скорлупу за океан, чтобы она не разбилась? Но ведь можно сделать эту же модель из эпоксидки методом «резин кит». Хотя такие модели ну очень на любителя. Зато… как вышел новый НФ-фильм, так вы тут же к нему и делаете «трак» и тут же даете рекламу в Японию в журнал «Модел грэфикс» и в США в «Файн скейл моделлер» и… тысячи заказов со всего мира не оставляют вам шансов даже поспать. Зато деньги сыплются, сыплются, сыплются…



Очень хорошей была идея делать в масштабе 1:35… камыши под маркой «Раш моделз» («Камыш-модели»)! Я и сейчас не могу понять, как автор этого «изобретения» сумел их… «мастерить», причем в солидных масштабах. Ведь в этом масштабе стебелек – тоненький, само соцветие – лишь чуть толще, а он это делал из проволоки, а листья – из тонкого металла. Мы продали партию в Италию очень хорошо, а вот как пошло дело у самого этого человека, я уже не знаю.







Очень интересная фигурка, которую в начале 90-ых мне прислали из Японии. Изображает Фердинанда II Тирольского в турнирном доспехе из «Орлиного гарнитура» в масштабе 1:12 (150 мм) совместного производства фирмам «Имаи» (Япония) и «Имекс» (США). Фигурки этой серии были созданы и запущены в серийное производство в первой половине 80-х годов ХХ века. Их высоко оценило руководство Венской оружейной палаты, где находятся сами эти доспехи. Вроде бы сейчас они не выпускаются, но это как раз и хорошо. Едете в Вену, договариваетесь с руководством палаты, отнимаете и измеряете несколько самых-самых доспехов… и запускаете их в производство! И там в магазине при палате продаете!!! В нем много всего, есть даже латные рыцарские перчатки за 125 евро, но вот красивых коллекционных фигурок, увы, не хватает. Вот здесь есть фотографии этой же фигурки, с еще большим качеством: https://diorama.ru/gallery/figures/1509/photo6/. Хотя лицо, как мне кажется, все же лучше у моего рыцаря… Кстати, о фигурках речь у нас еще впереди.



Так вот тоже самое и с мякишем… Берем готовую модель в масштабе 1:35 или 1:43, снимаем формы со всех крупных деталей и формуем в них размятый до консистенции пластилина мякиш. А корки пускаешь на квас и сухари для куриного бульона! Вдавливаешь мякиш в формы и оставляешь высыхать. Сухие делали дадут усадку и масштаб изменится – будет 1:40 или 1:48. Под изменившийся масштаб уже самостоятельно делаете «мелочевку» из «белого металла» и даже… бристольского белого картона. Затем все это пакуется по отдельным гнездам картонной упаковки и… все! У вас получился уникальный «тюремный» набор с моделью танка. Красить такую модель следует после грунтовки и красками не на водной основе, то есть акриловые не подойдут. Но выглядят такие модельки эффектно, есть в них что-то такое… эдакое. Жаль вот ни одного фото не сохранилось… Интересно, что лучше всего в такой технологии получаются танки с литыми башнями и корпусами. Впрочем, почему так – понятно!



Но самое на сегодня соответствующее времени занятие — это, конечно, «дома» и аксессуары для «дома». И это ведь тоже моделирование. Но и об этом рассказ еще будет…



П.С. Кстати, если кто-то из читателей ВО захочет заняться выпуском бумажных моделей для детей по упрощенной технологии или пойти работать в школу руководителем кружка технического моделирования, то… у меня есть не меньше десятка таких вот разработок, которые осталось лишь немного довести до ума. Мне заниматься этим некогда, но, если кто-то выразит желание их получить – обращайтесь. Есть даже английский паровой бронеход из времен англо-бурской войны с вагоном и пушкой…



П.С.С. Фотографии японского замка, французского когга, джонки и пироги с Били-Били - работы Созинова Вячеслава, моего коллеги с которым мы разрабатывали их для журнала "Левша". Он же их по нашим разверткам и клеил.



Продолжение следует… Почему такой смешной эпиграф к статье о модельном творчестве? Да потому, что это целый мир в мире. И о нем точно так же можно говорить бесконечно, и там тоже есть свои короли, сургучные печати (а как же без них, если речь идет о кораблях в бутылках?!), да и сами корабли, естественно.В комментариях к прошлому материалу меня попросили найти фотографии моих старых моделей. Увы! Делал я их на пленочном фотоаппарате. Поэтому слайды выцвели, а пленка вообще пришла в полнейшую негодность. Но кое-что все-таки удалось восстановить. Поэтому сегодня фотографии будут «просто микс», как образец всего того, чем я когда-то занимался. И начнем мы вот с этой модели, очень необычной, изготовленной еще в 1982 году. Тогда я представлял ее на Всесоюзный конкурс игрушек, и она там всем очень понравилась, но… была заявлена, как «Пароход Тома Сойера». В итоге один начальник сказал: «Зачем нам рекламировать пароход какого-то американского хулигана?!» И «тема была закрыта»! А вся модель целиком сделана из полистирола. Причем из двух моделей пароходов «Оксидан», которые мы купили у фирмы «Хеллер». Два парохода – потому, что две трубы и дефицит полистирола. Но корпус сделал целиком сам методом вакуформ из «прокладки» для холодильника. Потом модель приглянулась сотрудникам музея истории города Куйбышева и попала туда. Дело в том, что как раз по Волге плавали «американские» пароходы. Тут уж из песни слова не выкинешь… Долго он там экспонировался, но потом пожелтел от времени и, скорее всего, был утилизирован.… Просят читатели ВО и почему бы и не написать? Тем более, что современные материалы, краски и – главное, печатные наборы бумажных моделей сегодня настолько совершенны, что позволяют создавать поистине удивительные по качеству модели. Впрочем, в предыдущей статье были их фото. Но… сразу скажу: я такие делать не умею. И не делал никогда! «А какое-же тогда ты имеешь отношение к таким моделям?» - может возникнуть вполне законный вопрос, и вот чтобы он не возник, ответ будет такой: модели из бумаги бывают разные. Меня, например, всегда интересовали не столько модели для самого себя, сколько для других, например, для детей. Чтобы они их покупали, а мне бы за это капали деньги. Например, в 80-ые годы прошлого века в журнале «Семья и школа» последняя глянцевая страница обложки нередко отдавалась на развертку простенькой модели и вот как раз мои-то разработки печатались там регулярно. Какие это были модели? Английский когг с очень красивым гербовым парусом с лилиями и леопардами и двумя кастлями на носу и на корме, корабль древнего Крита с неким странным украшением на носовом помосте… То есть то, что влезало в формат обложки и не требовало особой деталировки. Но модельки получались красивые, яркие и нарядные – самые детские.И вот сейчас мы как раз на такие модели посмотрим. Нашлись невыцветшие фотографии, и они перед вами. Модели, на них изображенные, не для профессионалов, они для детей. Но кто сказал, что у наших детей не должно быть самого лучшего? Простого, по их силам, психологии, но интересного.Тогда же жена у меня стала осваивать пластику. Материал был на букву г… , но был, хотя бы такой. Вот она и лепила из него фигурки, варила их или запекала, а мне отдавала раскрашивать. Все они немного имитируют роспись по фарфору или глине, но смотрелись и в самом деле очень нарядно. А уж для 1982 года это вообще было нечто. Когда о них написал журнал «Наука и жизнь», меня буквально засыпали письмами. И осталась от всего этого великолепия одна только дама в серебряном платье…Потом пошли модели-развертки в приложении к «Юному-технику» – «Левше». Там были китайская джонка, венецианский галеас, потом еще что-то. Много всего было… Но главное, что отличало мои модели от других, была… упрощенная подводная часть корпуса. Ведь к чему стремились и стремятся многие «бумажные моделисты»? Чтобы бумага точно выгибалась по профилю шпангоутов, а добиться этого очень сложно. Можно наделать «досок» и внакрой обшить драккар, когг, но воспроизвести плавные обводы того же галеона уже не получится. Опять нужны будут «доски». Ну, а детям это не нужно. Им нужно тяп-ляп и поплыло! И чтобы верх был красивый, а низ – он под водой, кто его видит?! И вот я придумал корпус модели… из сложенного пополам листа плотной бумаги.Вырезаешь, складываешь пополам, склеиваешь оконечности, укрепляешь их полосками картона, потом отгибаешь стенки в стороны и в зависимости от профиля верхней кромки у тебя получается треугольный в сечении корпус с погибью. Только у джонки корпус должен быть не такой, ну так на то она и джонка! Остается вклеить палубу и…модель по сути готова. Остается балласт и покрытие корпуса водостойким лаком! Ну и всякие красивости – кастли на носу и на корме, мачты, паруса. Подробнее писать смысла нет, все это было описано в моих книгах «Из всего, что под руками», «Для тех, кто любит мастерить» и «Когда уроки сделаны». В них чего только нет, начиная от индейского каноэ и до норманнского парусника с двумя мачтами. Лучше всего по этой технологии получаются суда короткие и пузатые – когги и кутеры, галеоны и саколевы, кочи поморов и новгородские ладьи, словом масса всяких оригинальных, красивых и необычных суденышек.Средиземноморская рыбачья саколева. Выбрана за свою «пузатость» и необычное парусное вооружение. Хотелось посмотреть, как поплывет, не перевернется ли? Справа вверху, так сказать, официальный «профиль» ее корпуса – обводы шпангоутов. А вот слева внизу показана ее корма. Но и сами обводы корпуса такие же. Просто треугольник и все. И, тем не менее, – плавала он отлично! Балласт был из дроби, залитой парафином. Сначала корпус красился и покрывался лаком. Затем через люк засыпалась дробь и заливался парафин.Интересно, что сделанные по этой технологии судомодели почему-то особенно нравятся… женщинам. Ну не знают они, что подводная часть корабля должна быть «пухлой». Для них главное, что она вообще есть. А так они смотрят исключительно на надстройки!Конечно, наш sergo1914 (Сергей) с презрением отвернулся бы от таких моделей, а уж подводная часть их корпуса вообще может привести в ужас любого знающего человека, однако, они плавают, и смотрятся очень симпатично. Дети от них в восторге, а ведь это и есть самое главное! Станут постарше – узнают, чему учит закон Архимеда.Это фото я уже давал, но в другом ракурсе. Опять же – единственное, что осталось от коллекции в 100 моделей БТТ, как фирменных, так и самодельных! Но с другой стороны… все это помогло нам неплохо жить в 90-ые, о которых многие вспоминают с таким ужасом. А я о том же дефолте 1998 года узнал лишь через три дня, когда пришел менять баксы на рубли… Вот почему я всегда очень ценил и ценю все, сделанное руками. Всегда это можно продать. Вот за идеи, особенно у нас в России, люди пока что платить хорошие деньги не привыкли!А теперь о разработках. На основе таких вот упрощенных разверток можно сделать серию дешевых моделей для детей, а предприятие свое вы можете назвать «Самоделки для школы и для школьников». Ведь каждый год «училки» требуют в школу «поделки». И родители (главным образом они, бедные) делают им…чего только они не делают! Считается, что «дети делали вместе с родителями». Ха-ха-ха! Сложные самоделки они сделать не могут. Они у нас рукожопые! И это не их вина, это их беда. Причем самые простые – им делать тоже не интересно! А тут… и просто, и доступно, и даже нарочно сделать плохо не получится, однако видно, что… «работал ребенок». Я проверял на целом классе, эксперименты ставил целых четыре года… Вот вам готовые по сути разработки – плот «жангада» из романа Жюля Верна и кинофильма «Генералы песчаных карьеров» (об этом детям не надо, там «секос» есть), плот «Кон-Тики» (очень хорошо идет и у детей, и у взрослых!), плот «Нонпарель» – о нем была статья здесь на ВО, найдите и посмотрите, корабль викингов, корабль «Арго», индейское каноэ…Очень показательный корабль. «Арго» Тима Северина. Сделал я его в Анапе во время отдыха в 1991 году. Удалось-таки сделать это фото с выцветшего старого слайда. Должен был войти в мою очередную книгу «Модели на любой вкус» (Изд-во «Просвещение»). Но… приезжаем в августе домой, а там по телевизору передают «Лебединое озеро»… И все, книга эта так и не вышла. Рассыпали набор из-за… «обстоятельств». Хорошо хоть неустойку заплатили. А теперь смотрите – бумага, корпус простейший, описанный выше, но модель плавает и отлично смотрится на воде!Что входит в набор? Прозрачная упаковка! Лист бумаги (или два, три листа) с отксеренными или напечатанными деталями, моток ниток, палочки для шашлычков для мачт и весел. Яркая соблазнительная картинка с изображением готовой самоделки и подробная пошаговая инструкция. И… все! А дальше в рекламе вы напишите отчего избавят ваше семейство наши самоделки, от каких мук и хлопот, и что те, кто подпишутся на все выпуски, получат скидку… 50%. Естественно, что себестоимость у вас должна быть на уровне 10 рублей за набор, а вот продажная цена на уровне 100… и все равно это будет очень даже по-божески.По такому принципу я делал: трехдечный линейный корабль в масштабе 1:400, галеон «Ревендж», все вышеназванные модели, арабское доу, бригантину «Эспаньола» и даже модель монитора и, по-моему, его фото как-то здесь даже появлялось.Но это не все. Положить туда в этот пакет десять «бревнышек» из бумаги, пластиковую чайную ложку и моток ниток, и можно будет из этого сварганить действующую катапульту в монголо-татарском (или китайско-японским) стиле!Модели судна «Св. Брендан» Тима Северина и малайской летучей проа несколько сложнее. Там используется уже не бумага, а палочки-шпажки для шашлыка, коричневая изолента, проволока, а также много разноцветных ниток.Понятно, что нужно иметь паковщика, что нужно это где-то все печатать. Но себестоимость будет очень низка – это очевидно. Тут главная трудность внушить нашим детям, родителям и школам (а они вполне могут покупать такие наборы для уроков труда!), что эти наборы надо покупать. Тут даже, пожалуй, проще будет выйти на заграницу, где о развитии детей думают несколько иначе, чем у нас и где сами школы несколько богаче, и поставлять эти комплекты туда. Так в моей практике уже было. Например, наша фирмы ПТС не продала в городе ни одной фигурки «солдатика» пензенской крепости 1663 года – она их дарила «нужным людям», но зато за границу они продавались отлично!То есть – да, это будет отличное производство надолго, но, чтобы его раскрутить нужно время, силы и определенные средства. То есть этим надо заниматься.Опять-таки моделирование чем хорошо? А тем, что человек может менять в нет исходники: выбирать разный масштаб и разные материалы. То есть одну и ту же модель можно сделать из бумаги, дерева, пластика и металла. А можно… из хлебного мякиша! Как-то раз прочитал, что заключенные в тюрьмах делают из хлебного мякиша фигурки, раскрашивают их и этот жанр тюремного творчества пользуется даже определенным спросом у любителей. Допустим, вы хотите сделать фирму-уникум и делать то, чего на рынок ну никто не поставляет. И вот тут… это ваш материал!Еще одна забавная самоделка тех далеких времен. С телепередачи на пензенском ТВ «Ребятам – изобретятам». Использована коробочка из-под сыра «Янтарь», грунтозацепы – гусеницы от танков завода «Огонек», колеса – половинки елочных шаров. Внутри механизм с зубчатыми колесами и маховиком. Ветер думает – машинка едет. По снегу не едет, сил не хватает. Но по ровному полу в сильный ветер бежала она очень резво. Представляете себе школьный турнир: «Гонки ветроходов»?! Дети тащат за собой работающие… пылесосы, работающие «на выхлоп», и направляют их трубы на вентиляторы этих машинок. Нужно лишь продумать как лучше это организовать. Но интересно ведь, состязательно + азарт! И знакомство с техникой!Кстати, об уникальных рыночных предложениях. В свое время ко мне многие с этим обращались: «Сделайте мне фирму…». Например, один человек хотел делать кирпичи в масштабе 1:35 из глины. И чтобы его фамилия (а звали его Дятлов) была обыграна в ее названии. Придумали – «Вудпеказ брикс», то есть «дятловские кирпичи», а эмблема – дятел на кирпичной пирамиде. Не знаю, насколько это у него это дело пошло, но эмблема была хорошая. Другой захотел делать модели из фантастических романов. Идея для японцев прекрасная, но для России… сомнительная. Предложили, «Аэлита моделз» и картинка: Лось и Гусев на кактусовом поле у «яйца». Сделали даже диораму такую в масштабе 1:72, и отправили ее в США в журнал «Файн скейл моделлер». Там восхитились, очень удивились тому, что в 1922 году у нас в СССР писали про полеты на Марс, и пообещали дать рекламу, если мы решим вопрос с упаковкой. А мы его не решили! И потом… наша фишка была в том, что «яйца» были настоящие. От индюшки! Но… как транспортировать пустую скорлупу за океан, чтобы она не разбилась? Но ведь можно сделать эту же модель из эпоксидки методом «резин кит». Хотя такие модели ну очень на любителя. Зато… как вышел новый НФ-фильм, так вы тут же к нему и делаете «трак» и тут же даете рекламу в Японию в журнал «Модел грэфикс» и в США в «Файн скейл моделлер» и… тысячи заказов со всего мира не оставляют вам шансов даже поспать. Зато деньги сыплются, сыплются, сыплются…Очень хорошей была идея делать в масштабе 1:35… камыши под маркой «Раш моделз» («Камыш-модели»)! Я и сейчас не могу понять, как автор этого «изобретения» сумел их… «мастерить», причем в солидных масштабах. Ведь в этом масштабе стебелек – тоненький, само соцветие – лишь чуть толще, а он это делал из проволоки, а листья – из тонкого металла. Мы продали партию в Италию очень хорошо, а вот как пошло дело у самого этого человека, я уже не знаю.Очень интересная фигурка, которую в начале 90-ых мне прислали из Японии. Изображает Фердинанда II Тирольского в турнирном доспехе из «Орлиного гарнитура» в масштабе 1:12 (150 мм) совместного производства фирмам «Имаи» (Япония) и «Имекс» (США). Фигурки этой серии были созданы и запущены в серийное производство в первой половине 80-х годов ХХ века. Их высоко оценило руководство Венской оружейной палаты, где находятся сами эти доспехи. Вроде бы сейчас они не выпускаются, но это как раз и хорошо. Едете в Вену, договариваетесь с руководством палаты, отнимаете и измеряете несколько самых-самых доспехов… и запускаете их в производство! И там в магазине при палате продаете!!! В нем много всего, есть даже латные рыцарские перчатки за 125 евро, но вот красивых коллекционных фигурок, увы, не хватает. Вот здесь есть фотографии этой же фигурки, с еще большим качеством: https://diorama.ru/gallery/figures/1509/photo6/. Хотя лицо, как мне кажется, все же лучше у моего рыцаря… Кстати, о фигурках речь у нас еще впереди.Так вот тоже самое и с мякишем… Берем готовую модель в масштабе 1:35 или 1:43, снимаем формы со всех крупных деталей и формуем в них размятый до консистенции пластилина мякиш. А корки пускаешь на квас и сухари для куриного бульона! Вдавливаешь мякиш в формы и оставляешь высыхать. Сухие делали дадут усадку и масштаб изменится – будет 1:40 или 1:48. Под изменившийся масштаб уже самостоятельно делаете «мелочевку» из «белого металла» и даже… бристольского белого картона. Затем все это пакуется по отдельным гнездам картонной упаковки и… все! У вас получился уникальный «тюремный» набор с моделью танка. Красить такую модель следует после грунтовки и красками не на водной основе, то есть акриловые не подойдут. Но выглядят такие модельки эффектно, есть в них что-то такое… эдакое. Жаль вот ни одного фото не сохранилось… Интересно, что лучше всего в такой технологии получаются танки с литыми башнями и корпусами. Впрочем, почему так – понятно!Но самое на сегодня соответствующее времени занятие — это, конечно, «дома» и аксессуары для «дома». И это ведь тоже моделирование. Но и об этом рассказ еще будет…П.С. Кстати, если кто-то из читателей ВО захочет заняться выпуском бумажных моделей для детей по упрощенной технологии или пойти работать в школу руководителем кружка технического моделирования, то… у меня есть не меньше десятка таких вот разработок, которые осталось лишь немного довести до ума. Мне заниматься этим некогда, но, если кто-то выразит желание их получить – обращайтесь. Есть даже английский паровой бронеход из времен англо-бурской войны с вагоном и пушкой…П.С.С. Фотографии японского замка, французского когга, джонки и пироги с Били-Били - работы Созинова Вячеслава, моего коллеги с которым мы разрабатывали их для журнала "Левша". Он же их по нашим разверткам и клеил. Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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