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«Этот глобальный кризис имеет определяющее значение»: за сутки выявлено почти 13 тыс. случаев заражения COVID-19

17 марта 2020, 12:30  •  71 • В мире
Число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 182 178, за сутки диагноз «коронавирус» был поставлен почти 13 тыс. человек. Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения сообщает о более чем 6,6 тыс. скончавшихся от заболевания. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, глобальный кризис в здравоохранении имеет определяющее значение для текущей временной эпохи. Он подчеркнул, что преодолеть негативные последствия от распространения коронавируса человечество сможет только благодаря совместной работе.
 
AFP © Yuri KADOBNOV
 

За прошедшие сутки в мире зафиксировано свыше 12 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается в информационном бюллетене Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

По состоянию на 08:00 мск 17 марта зафиксировано 182 178 подтверждённых случаев заболевания, из них чуть более 100 тыс. за пределами Китая. Прирост за сутки составил 12 761 случай.

В частности, за последние 24 часа были зарегистрированы первые случаи распространения коронавируса в ряде стран Африки — Либерии, Танзании, Бенине и Сомали, все они завозные.

В РФ зарегистрировано 93 случая инфицирования COVID-19. Отмечается, что по выздоровлении выписаны два гражданина КНР и по одному — России и Италии, а также россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess.

«Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В опубликованном накануне вечером отчёте Всемирной организации здравоохранения говорится о 6606 летальных исходах из-за коронавирусной инфекции COVID-19, из них 3388 за пределами Китая.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких странах зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

На этом фоне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны максимально тщательно проверять людей на коронавирус.

«Этот глобальный кризис в области здравоохранения имеет определяющее значение для нашего времени. В предстоящие дни, недели и месяцы грядёт испытание нашей решимости, испытание нашего доверия к науке и испытание солидарности. Во время подобных кризисов проявляются как лучшие, так и худшие человеческие качества. Мы переживаем эту ситуацию вместе. И справиться с ней можно только вместе. А потому слово «вместе» должно стать нашим девизом», — добавил он.

Ранее ВОЗ признала Европу эпицентром распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим власти европейских государств приняли меры для пресечения дальнейшего роста числа заболевших. С 12:00 по местному времени (14:00 мск) 17 марта закрываются границы Европейского союза и Шенгенской зоны. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения будут действовать 30 дней и коснутся всех случаев, кроме неотложных поездок.

При этом ещё 13 марта 30-дневный запрет на въезд из 26 стран Европы (государств Шенгенской зоны), за исключением Великобритании, ввели власти Соединённых Штатов. Как заявлял глава Белого дома Дональд Трамп, Вашингтон принял «самые агрессивные и всеобъемлющие меры по борьбе с иностранным вирусом в современной истории».

К ограничениям при борьбе с распространением коронавируса прибегают также власти не только США и европейских стран. Так, в Эквадоре вводится комендантский час, в Колумбии и Тунисе закрывают свои границы для иностранцев, общенациональный карантин вступает в силу в Венесуэле. Кроме того, в Южной Корее вводят специальную процедуру досмотра на границе для прибывших из других государств.

Российские власти также объявили об ограничении въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ. Соответствующие меры будут действовать с 18 марта по 1 мая.

Кроме того, в скором времени в режиме онлайн должен пройти саммит G20 по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора премьера Испании Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

«Председатель правительства предложил созвать срочный и чрезвычайный саммит в виртуальном формате лидеров G20, чтобы оценить ситуацию и разработать новую дорожную карту. Саудовский лидер согласился с этим предложением и созовёт саммит G20 в ближайшие дни», — говорится в сообщении испанского кабмина.

Вместе с тем американские компании, работающие в сфере информационных технологий — Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube, — выступили с совместным заявлением. Они сообщили о своём тесном сотрудничестве в усилиях по осуществлению ответных мер против COVID-19.

«Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно боремся с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространяем достоверный контент на наших платформах и делимся критически важными обновлениями в координации с государственными учреждениями здравоохранения по всему миру», — пояснили они в своём заявлении.

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