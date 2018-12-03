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«Этот человек предал свою родину»: Вице-адмирал Балтфлота о немецком философе Канте
03 декабря 2018, 23:54 • 45 • Политика
Начштаба Балтфлота назвал немецкого философа Канта предателем родины, и призвал не голосовать за него на выборах имени аэропорта Калининграда.
Вице-адмирал Балтийского флота Игорь Мухаметшин потребовал от подчиненных ни в коем случае не голосовать за присвоение аэропорту Калининграда имени немецкого философа Иммануила Канта. По мнению начштаба Балтфлота, Кант был предателем родины и писал какие-то «непонятные книги». Речь Мухаметшина была записана на видео и выложена на портале YouTube.
На кадрах видно, как вице-адмирал выступает перед строем своих подчиненных. В ходе речи он перечисляет претендентов, чьим именем может быть назван аэропорт. Когда очередь доходит до немецкого философа, Мухаметшин останавливается, чтобы разобрать его кандидатуру отдельно.
Он добавил, что Кант писал какие-то непонятные книги, которые никто из присутствующих не читал и никогда читать не будет. Также Мухаметшин подчеркнул, негоже, чтобы калининградский аэропорт носил имя чужеземца. Обратиться к военным по поводу голосования было личной инициативой Мухаметшина, сообщает «URA.RU».
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