«Этот человек предал свою родину»: Вице-адмирал Балтфлота о немецком философе Канте

Начштаба Балтфлота назвал немецкого философа Канта предателем родины, и призвал не голосовать за него на выборах имени аэропорта Калининграда.

Вице-адмирал Балтийского флота Игорь Мухаметшин потребовал от подчиненных ни в коем случае не голосовать за присвоение аэропорту Калининграда имени немецкого философа Иммануила Канта. По мнению начштаба Балтфлота, Кант был предателем родины и писал какие-то «непонятные книги». Речь Мухаметшина была записана на видео и выложена на портале YouTube.

На кадрах видно, как вице-адмирал выступает перед строем своих подчиненных. В ходе речи он перечисляет претендентов, чьим именем может быть назван аэропорт. Когда очередь доходит до немецкого философа, Мухаметшин останавливается, чтобы разобрать его кандидатуру отдельно.

«Этот человек предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете», - отметил вице-адмирал Балтийского флота в своей речи.

Он добавил, что Кант писал какие-то непонятные книги, которые никто из присутствующих не читал и никогда читать не будет. Также Мухаметшин подчеркнул, негоже, чтобы калининградский аэропорт носил имя чужеземца. Обратиться к военным по поводу голосования было личной инициативой Мухаметшина, сообщает «URA.RU».