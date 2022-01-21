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Этого не покажут по ТВ: Тайная встреча главы офиса Зеленского раскрыла многоходовку Киева

21 января 2022, 12:00  •  140 • Политика
Тайная встреча Андрея Ермака, главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, со СМИ раскрыла многоходовку Киева касательно "вторжения России". Этого не покажут по ТВ, ведь встреча проходила "за закрытыми дверями".
Как сообщает украинское издание "Страна" в своём Telegram-канале, на встрече "не для записи" Ермак обратился к журналистам, уверив, что Киев вместе с международными партнёрами пристально наблюдают за состоянием дел возле украинских границ, однако призвал не раздувать панику.
Как отмечают авторы издания, ситуация, когда Зеленский фактически в открытую заявил, что США через распускание слухов о скором наступлении России давят на украинскую власть, чтобы та пошла на уступки Москве, "стало шоком для прозападных сил в Украине".
"В том числе и для работников СМИ, которые своей полной растерянностью начали делиться в соцсетях", - говорится в сообщении.
Поэтому специально для таких "растерявшихся" журналистов в администрации Зеленского придумали "конспирологическую отмазку": мол, угроза нападения России, о которой говорит Запад, якобы и правда существует, и в Киеве к этому готовятся, но открыто не признаются, "чтобы не сеять панику".
Ранее Зеленский обратился к жителям Украины, призвав не паниковать из-за "угрозы", которая якобы исходит от России. По словам президента Украины, сейчас все СМИ заполнены новостями о том, что Москва нападёт "уже завтра", и это вселяет панику, чего быть не должно. Он отметил, что никаких кардинальных перемен в этом вопросе не происходило, поэтому паника излишняя.

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