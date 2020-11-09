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Это звуки стрельбы или салюты? Азербайджанцы перепугали Москву и Подмосковье

09 ноября 2020, 11:40  •  130 • Политика
В Twitter гадают, какие звуки раздались с улиц - салюты или стрельба? Азербайджанцы, празднующие захват города Шуши в Нагорном Карабахе, перепугали Москву и Подмосковье.
В Twitter политолога Григория Турцева появилось видео азербайджанского "праздника". На кадрах слышна пальба. После некоторых выстрелов в небе видны салюты.
"Это звуки стрельбы или салюты? Азербайджанцы в Москве не замолкают. У них праздник, а дети пугаются и плачут. Говорят, полиция ловит каждого, кто вытаскивает флаги из машин - и Азербайджана, и Турции", - прокомментировал Турцев.
Ранее Царьград уже рассказывал о беспорядках на улицах столицы и Московской области. Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии Шуши и скорой победе в Нагорном Карабахе хватило, чтобы война из региона перенеслась и на улицы Москвы.
Так, азербайджанцы "праздновали" на стоянке у Митинского рынка. Там обошлось лишь танцами под флагами Азербайджана и Турции, а также побиванием чучела с фотографией премьер-министра Никола Пашиняна вместо лица. Вероятно, вдоволь напраздновавшись, представители одной диаспоры решили пойти дальше и расширить зону "покрытия":
"Везде крик, ор, машины сигналят. Азербайджанцы и армяне устроили настоящий беспредел. Предметы летят из окон машин, а кое-где отношения выясняют прямо на дороге", - рассказал Царьграду один из очевидцев.
Официальные источники пока не сообщают о задержаниях, однако в Видном, например, на глазах у собеседника Царьграда остановили четыре автомобиля с азербайджанскими и турецкими флагами.
Кроме того, согласно сообщениям региональных СМИ, азербайджанский "праздник" пришёл на улицы других крупных городов - Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова.
К слову, заявление Алиева о захвате карабахской Шуши опроверг премьер Армении Никол Пашинян. Однако азербайджанцы, судя по всему, предпочли не обращать на это внимания.

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