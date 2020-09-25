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Это же не Крым: Киев заявил о признании паспортов Косово
25 сентября 2020, 14:20 • 35 • Политика
Официальный Киев в лице замминистра иностранных дел страны Василия Боднара заявил о признании паспортов Косово. Это же не Крым - таким образом объясняет действия властей Боднар.
По его словам, Украина признала паспорта Косово и не намерена ограничивать передвижение их владельцев в стране. Он отметил, что решение о признании этих паспортов было принято ещё в прошлом году.
"Сейчас наш посол здесь [в Албании] и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки", - сказал Боднар.
По словам украинского дипломата, ситуации Косово и Крыма совершенно разные. В первом случае - это страна, "которую признал ряд стран", во втором случае "речь идёт о территории, которая была отобрана силой Россией".
Напомним, в 2017 году в Херсонской области была построена дамба, которая окончательно перекрыла поток воды в Крым.
Как передаёт телеканал "360", ранее депутат Государственной думы Наталья Поклонская обратилась в ООН с просьбой разобраться в ситуации, поскольку украинская сторона перекрывает подачу воды в Крым.
В ответ официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что Россия "несёт главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищённого населения Крыма". Тем самым в организации признали полуостров территорией России.
При этом в ООН попытались угодить и Киеву, заявив о поддержке территориальной целостности Украины и напомнив про ответственность украинских властей.
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