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«Это закон из серии «война с ментальностью»: депутат Госдумы Оксана Пушкина — о профилактике бытового насилия
07 октября 2019, 11:09 • 83 • В России
Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина считается одним из главных борцов за права женщин в российском парламенте. С самого избрания в Госдуму в 2016 году она продвигает идею принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Эту инициативу поддерживает Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Минувшим летом спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила проанализировать правоприменительную практику в этой сфере, чтобы принять необходимые меры. RT поговорил с Оксаной Пушкиной о том, как именно законопроект, если он будет принят, поможет жертвам семейного насилия и какие аргументы есть у противников этой инициативы. Депутат также рассказала, как работает система в нынешнем виде и почему её нужно менять.
— Зачем нужен новый закон о профилактике домашнего насилия? Ваши противники выкладывают огромные тексты о том, что в Уголовном кодексе и КоАП уже предусмотрены всевозможные нормы для противодействия такому явлению, как домашнее насилие.
— Главная беда наших оппонентов в том, что они совсем неглубоко в теме. Никто из них не был в реабилитационном центре — ни в одном. Никто не говорил с жертвами. Им не любопытно. Мне любопытно, я журналист. Я поговорила. Они не расспросили в профильных, скажем, силовых структурах, как это работает. Ленивые они, наши оппоненты. Поэтому на сегодняшний день у нас аргументов за новый закон больше. Мы одна из немногих стран, где нет закона, который бы систематизировал все действия всех органов в направлении профилактики семейно-бытового насилия. Страны все не дураки — если принимаются законы, то, совершенно очевидно, есть причина.
Когда Госдума голосовала за декриминализацию побоев, я не голосовала принципиально, мне было стыдно потом смотреть в глаза своим избирательницам. И даже тогда мы не понимали, к каким чудовищным последствиям это приведёт. Этот вид преступлений относится к так называемой латентной статистике. Ну потому что не идут люди и не подают заявления в полицию. У нас настолько система работает в этом плане против жертвы, что это бессмысленно. Поэтому всё, что сегодня придумано в целях защитить жертву, — это штрафы. Статистики побоев нет. Всё остальное есть, статистики побоев нет. Потому что с этим как раз никто не идёт.
Что такое охранное предписание
— А декриминализация не помогла как раз преодолеть вот эту латентность? Потому что были исследования о том, что в тюрьму мужа не потащишь, а заявление можно написать, чтобы оштрафовали или посадили на десять суток.
— Смотрите, какой парадокс. С одной стороны, люди пошли заявления подавать. И этой статистикой сегодня прикрываются: «О, вот видите как!» Но это совершенно неправильно, потому что мы не говорим о том, что благодаря этой декриминализации количество преступлений уменьшилось. Мы говорим: заявления стали подавать чаще. Это вообще никак не стыкуется с нашей глобальной задачей — сделать компактную систему мер. Как охранить жертву, оградить от домашнего тирана? Есть способ — охранный ордер и охранное предписание. Охранное предписание, согласно нашему законопроекту, выписывает полиция. Она наверняка не будет хотеть работать больше, чем она работает. Она наверняка будет прикрываться огромным количеством других историй. Это неважно.
В законе должно быть прописано. Они выезжают. Женщина заявляет (или мужчина, или бабушка старая, или дедушка — неважно). Полицейские приезжают, выписывают охранное предписание. Охранный ордер выписывает суд. Охранное предписание может запрещать насильнику приближаться к жертве или, например, покупать огнестрельное оружие. Охранный ордер подразумевает уже другие меры. Там уже суд рассматривает то или иное дело и принимает решение изолировать друг от друга людей. Прописать насильнику определённое наказание. Прописать жертве определённое лечение. Кстати говоря, эти меры не настроены на разлад семьи. Мы пытаемся всё-таки в этих иногда чудовищных семейных драмах сохранить семью.
Законом, который мы готовим, прописывается система кризисных центров. Меня обвиняют в том, что я якобы хочу «присосаться» к потоку денег на кризисные центры. Но обвиняют люди, которые, опять же, просто не в теме. У нас уже есть федеральный закон об основах оказания социальной помощи населению, согласно которому федеральные деньги выделяются областному, региональному бюджетам и так далее. Они уже есть. Как они используются сегодня, подо что — необходимо провести ревизию, посмотреть. Надо поговорить с общественностью, с центрами, которые сегодня есть. В своё время мы точно так же выбивали деньги под подростковые кризисные центры. Вообще это должен делать региональный министр по социальным вопросам вместе с местным начальником полиции и общественными организациями. И хорошо бы, чтобы первая леди, жена губернатора, была в теме. Тогда вопрос очень легко решается.
Мы сегодня говорим в основном о защите женщин, потому что 70% обращений — от них. Но есть ведь и обратные ситуации. Например, последняя: мужчина обращается в полицию, заявляет о преследовании его женщиной, с которой он долгое время жил. А теперь она его просто преследует. Эмоциональное насилие.
У полицейских прибавится работы
— Мужчина, по вашей концепции, сможет получить охранный ордер?
— Законопроект называется «Об основах профилактики семейно-бытового насилия». Если бы он был, то мужчина смог бы пойти и написать заявление. Соответственно, полиция должна была бы поговорить с этой женщиной, сделать опрос. Была бы юридическая процедура.
— Мне кажется, если полицейские услышат о своих будущих задачах, они будут не в восторге.
— Да. А куда деваться? Другого выхода нет. Мы говорим о демографии, мы говорим в целом о том, что мы рожаем сегодняшних детей больными — таких 40%, в основном ментальные диагнозы. Это о чём говорит? О том, что мы зачинаем — извините за это грубое, непарламентское слово — и вынашиваем этих детей порой в очень агрессивной обстановке. Потому что иногда твой партнёр, твоя любовь, твой муж теряет контроль. Опять же, невероятная агрессия в обществе. Домашний тиран должен понимать, что, если он только попробует занести руку над своей жертвой (или сын над своей мамой пожилой), его ждёт не очень сладкое будущее. Закон поставит его в определённые рамки. Скажем, в западных странах насильника сразу же от жертвы изолируют. То есть, если ты вдруг решил применить силу в отношении своей жертвы, жены, хочешь её «воспитать, как надо», ты должен понимать, что тут же покидаешь жильё.
— А куда идти виновной стороне, если они живут в одной квартире?
— Вопрос интересный. Но я бы вам так сказала. Вот если человек — злостный неплательщик за квартиру, мы ведь сегодня его выселяем? Несмотря на то что он с детьми, с пожилыми родителями. Просто выселяем — и всё. И Верховный суд признаёт это законным. Почему, когда рушится здоровье человека, иногда жизнь, как в случае с той девочкой с отрубленными руками, человек должен оставаться в квартире? Тут есть над чем рассуждать. Где затягивать гайки, где отпускать (в этом смысле не нужно, конечно). В России не приживается слово «профилактика» в принципе.
«Идти в полицию? Синяков нет»
— Давайте про профилактику. Чтобы просто шаг за шагом понять, как это будет работать. В предыдущем законопроекте, который рассматривался, есть понятие «психологическое насилие». Во-первых, сразу возникает вопрос: а кто является главным насильником в данной ситуации? Ведь сейчас есть термин «токсичные отношения». В физическом смысле ответственность несёт мужчина, это понятно. А на психологическом этапе, который специально в законопроекте обозначается, что можно сделать?
— Я в своё время была уполномоченным по правам ребёнка в Московской области, и у меня есть в архиве история.
Муж был, конечно, человек с диагнозом — мы потом всё это выяснили. Он плохо закончил. Женщине повезло, что с ней в одной компании работали неравнодушные сотрудники — им удалось выяснить у неё после очередного обморока, что происходит. И ведь не знаешь в этот момент, куда идти. В полицию? С чем? Синяков нет. Понимаете? И есть вот то, о чём мы говорили, когда женщина преследует мужчину.
Нужна психологическая помощь. Съездите в кризисный центр на улице Дубки в Москве. Это пример того, как должно быть. Это сделал Сергей Собянин в своё время. База бывшего детского сада. Приличная территория. Очень аскетично. Но всё очень функционально. В течение месяца любая жертва домашнего насилия получает психологическую и медицинскую помощь. Юристы занимаются разводом, разменом квартиры. Биржа труда подключена. Дети ходят в ближайший детсад или школу — есть такие договорённости.
К сожалению, это доступно только москвичам. Это большая проблема. Такого уровня учреждений нет больше нигде. Я была у них на одной из годовщин, пришла и увидела этих жертв. Это сегодня мамы-бизнесвумен, хорошо стоящие на ногах. Им даже дают юридическое сопровождение в бизнесе, понимаете? И это всё оплачивает город. В Астрахани тоже очень хороший центр, мы были. Там ещё и мужчины получают помощь... Есть те, которые ходят, знаете, как тигры вокруг клетки, в которой их самка: «Отдай мне мою жену». И вызывается полиция. Им говорят: «Вам нельзя приближаться. Ещё раз — и ты пойдёшь в места не столь отдалённые».
Понятия «семья» в законе нет
— В Москве недавно был случай, когда родственники похитили женщину и увезли в Чечню.
— Да. Но потом выяснилось, что это был кризисный центр, в котором феминистки пытались её «переформатировать» на свой лад. Это тоже особенности наших регионов: то, что считается традицией, — с точки зрения цивилизованного мира уже мрак. Но нужно рассматривать каждый конкретный случай. К истории с чеченской девушкой мы подключили всех, в том числе моих коллег-депутатов. В результате нашли эту девочку и поняли: да, наверное, она, может быть, несвоевременно обратилась. А может быть, она приняла эти действия за какие-то другие. Была очень какая-то мутная история. Но много понятных, совершенно очевидных историй: вот он тебя бьёт — бежать некуда.
— Почему тогда тормозится принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия?
— Любой закон начинается с понятий. Мы до сих пор не можем определиться в рабочей группе, что мы прописываем. Если мы говорим о семейно-бытовом насилии, то должно быть понятие семьи в законе, а его пока нет. Наши друзья-болгары, у которых ментальность похожа на нашу, ушли от этого понятия. Пять лет бились. Они ввели понятие «домашнее насилие», имея в виду и пары, живущие вне официального брака. Но у нас в силовых ведомствах статистика идёт по семейно-бытовому насилию. Что нам делать? Менять их историю, документооборот? Здесь столько нюансов. Я никогда не знала, что это так сложно — с нуля написать закон. И самое главное — это беда в наших головах.
«Если он даёт ей по жбану — значит, она заслужила того». «Как с нами, с бабами, ещё справляться мужику?» «И вообще, в 2036 году вас (мужчин. — RT) будет вдвое меньше, чем нас». Понимаете, это такой запредельный уровень обсуждения. Это закон из серии «война с ментальностью». Вот почему единственный человек, который может решить, быть или не быть этому закону, — это наш президент. Все пути ведут сегодня туда.
Надо ли «лезть в семью»
— Но уже приходит новое поколение. Допустим, среди 30-летних вряд ли кто-то скажет, что нужно бить детей с целью воспитания. Хотя ещё совсем недавно, я помню, это обсуждалось вполне серьёзно. Сейчас в моём поколении, в Москве по крайней мере, этого не встретишь.
— Сейчас как раз мы стоим на стыке поколений — вот ровно 50 на 50. Я работаю с 30-летними мамами. Они категорически, совершенно другие. Я говорю за стенами Кремля в определённых кабинетах: «Вы не понимаете, какое новое поколение иное. Вы не понимаете, что для многих неактуальна идеология, которую вы пропагандируете: женщины — инкубаторы, их дело рожать». Сегодня 30-летняя мама хочет стоять на ногах. Она требует уважения к себе от своего партнёра. Она требует поддержки. И современный партнёр может взять декретный отпуск. За этим поколением надо закреплять иные нормы. Мы сделали рабочую группу, там 30-летние женщины, у которых дети. Среди них есть те, кто растит детей в одиночестве, уйдя как раз от мужчин, которые поднимали на них руку. Нельзя, понимаете, считать, что новое поколение победит по умолчанию. Оно не победит, если ему сегодня не помогать — в том числе исправлять ошибки предыдущих законов.
— Война с ментальностью — это, конечно, такой чисто старорежимный аргумент. Но есть другой, не менее серьёзный. Мы предоставляем государству ещё одну возможность для того, чтобы вмешиваться в семью, да?
— Да, мои коллеги-мужчины говорят об этом.
— Сегодняшнее государство — несовершенное, скажем так. Правоохранительная, судебная системы…
— Да. И давайте вообще ничего не делать? В сегодняшнем нашем обществе, где уровень агрессии зашкаливает, не вмешиваться в семью нельзя. Как вмешиваться, кем вмешиваться, какими путями, насколько деликатно, как с точки зрения права — вот это всё обсуждается. И служба опеки обсуждается. А ничего не двигается.
Её надо реформировать немедленно. Надо абсолютно менять людей, которые там работают. Потому что сегодня там должны быть прежде всего психологи — разруливать семейные конфликты. Надо говорить об этом с соседями. Если ребёнок орёт или женщина орёт, воет. Вот эта женщина в шкафу, о чём я говорила, где муж применял психологическое насилие, — она выла. И никто не отреагировал. Или так называемые дети-маугли. Мы сегодня говорим о домашнем насилии. Но в целом это система взаимоотношений в обществе. Президент сказал: не вмешиваться в семью. Он имел в виду абсолютно правильные вещи. Действительно, это наша частная с вами жизнь. Но, коль уж столько историй, столько пронзительных драм, трагедий, значит, давайте собираться.
Наш законопроект не про детей, потому что, по нашей установке, дети сегодня защищены, у них есть свои защитные механизмы: служба опеки, инспекция по делам несовершеннолетних и так далее. Мы сегодня говорим только о жертвах домашнего насилия. И вот здесь у нас полный бардак. Кому-то надо наводить порядок. Кто-то должен взять на себя ответственность. Ответственность никто не хочет брать. Так комфортно. Фразу «после нас хоть потоп» я слышу и в этом здании (Госдумы. — RT) тоже. И «раньше как-то жили и теперь разберутся». И «куда вы лезете в семейную жизнь». И «только внутри можно разобраться». Ну вот, один разобрался: руки отрубил. Кстати, 80% женщин, сидящих на зоне за убийство, сидят за так называемую самооборону.
«Включать голову, и революционерам тоже»
— Представим, что мужчина проявил себя не лучшим образом — он замахнулся. Побил посуду, может быть. Что дальше ему делать? Ждать, пока жена сходит за ордером? Он хочет исправиться. Что ему делать дальше?
— А он сам хочет исправиться? Вообще, если просто побил посуду, они разобрались и дальше в ночи примирение произошло, это нормальная семья. Но если он побил раз посуду, а потом ей чайник на голову с кипятком вылил — это уже другая история. Ещё ведь есть одна проблема: «Бьёт — значит любит».
А вы говорите про ментальность. Бьёт — значит любит! Проблемы женщин — в их головах. Мы привыкли так жить испокон веков. Мы прощаем жертве. В том случае, о котором вы говорите, с мужчиной поработает как раз психолог. Ему будет предложено не приближаться, раз он нарушил закон по отношению к своей половине. Выдано будет охранное предписание. Сначала на месяц. Если всё замечательно, нет повторов — все ограничения снимаются, они любят дальше друг друга, семья сохранена. Ему будет предложено пройти курсы по борьбе с психологической зависимостью от гнева — как угодно это назовите.
— Это популярно в США. Но здесь…
— В Астрахани это очень популярно. Я видела, как работает: мужчины сами идут. Сидят 15 человек, мужчина ведёт с ними эти курсы. Я спросила их: как, зачем, почему? Говорят: сами не можем, мол, 20 лет живу с женой, люблю её, но иногда так хочется... И другого способа преодолеть агрессию нет. Но у них об этом пишут, у них об этом говорят на местном телевидении. У них это очень популярная история. Там уменьшилось количество случаев домашнего насилия. А ещё в одном из регионов есть популярная программа «Неравнодушный сосед».
Это не стукачи. Это реально неравнодушные люди, которые идут в полицию, говорят: «Слушайте, вот этот дом — там бесконечно кричат». В моём детстве — а я советский ребёнок — моя мама несколько раз стучала в дверь к соседям. Милые и добрые, но он, как напивался, бил свою жену. В итоге он прошёл лечебно-профилактический диспансер. Его вылечили, и потом была счастливая семья. Я помню эту фразу президента: «Не вмешивайтесь в семью». Сегодня этим, увы, прикрываются любые истории. И это плохо.
— Нет, вот у оппозиционеров, например, пытались даже детей отобрать — за выход с ними на очередной марш.
— У меня тут непопулярное мнение: если ты революционер — один «революционерит», другой сидит дома. Это действительно опасная среда. И действительно ребёнок может пострадать. Но вы правы абсолютно: зачем лишать прав? Не надо. Повоспитывайте родителей. Надо включать голову, и революционерам тоже. Но факт остаётся фактом: мы не можем ничего сделать с человеком, который регулярно бьёт жену и ребёнка, или ребёнком, который регулярно бьёт своего отца и забирает пенсию.
Не единичные случаи
— Какие-то рекомендации идут от СПЧ законодателям?
— Мы сейчас все в одной команде. Хотя у нас поначалу даже согласия между собой не было. И я понимаю почему. Ты работаешь долго над каким-то законопроектом, а потом человек приходит и говорит: «Ой, а мы видим это так». Законотворцы не любят, когда в их кухню вмешиваются люди со стороны. В нашей рабочей группе несколько раз меня просили мои коллеги: не надо этих правозащитниц и адвокатов. А мне надо! Потому что я хочу понять, как правоприменяться будет эта история. Законы ведь существуют для людей, а не люди — для законов.
Мы деликатно прощупывали и поддерживали друг друга. Со мной работают соавторы — это правоприменители, люди, которые отстаивают права жертв, в том числе, например, сестёр Хачатурян.
— Один законопроект или несколько будут подготовлены?
— Один. Естественно, он влечёт за собой поправки в некоторые законодательные акты. Но структура прописывается одна. Я очень благодарна за эту работу гражданскому обществу. Тут вот прямо пафосно звучит, но все мои соратницы-женщины — которые практики — они не дают мне спуску, а я не даю всем спуску. Следующий этап такой: у нас будет заседать рабочая группа в Совете Федерации у вице-спикера Галины Кареловой в соответствии с поручением Валентины Ивановны Матвиенко. Туда приглашены мы, общественницы и СПЧ — все, кто принимал участие.
Абсолютно. Темой женского предпринимательства гораздо интересней заниматься, чем разбирать конкретные проблемы про отрубленные руки. Резолюция должна лечь Валентине Ивановне на стол. Проблема есть, проблема решена на 80%. Мы объединяемся и завершаем её вместе.
— Противников или противниц вы зовёте на это заседание?
— Я думаю, на первое заседание — нет. Для начала Валентина Ивановна должна всё-таки дойти до президента и доложить ему историю вопроса — так, как она есть. Потому что пока президенту докладывается следующее: это единичные случаи, которые доходят до СМИ. А СМИ больше не о чем рассказывать, только об отрубленных руках. Но это не единичные случаи! Мы готовы дать бумаги, в которых истинная статистика. Данные фиксировались последние пять лет — общественными организациями, кризисными центрами и т. д. Мы готовы показать на пальцах, сколько у нас кризисных центров. И мы готовы доказать, что нам деньги не нужны, потому что они уже сегодня заложены в бюджет. Может быть, мы примем решение — и Валентина Ивановна скажет: «Так, давайте первое чтение проходим». Но я думаю, что согласовать эту историю нужно.
«Цифры нарисованы»
— А что делать всё же с противниками? Против, насколько я знаю, выступает Русская православная церковь, организация «Всероссийское родительское собрание»…
— Пока православная церковь будет вмешиваться в законотворческую деятельность, у нас будут большие проблемы. У нас очень хорошие контакты с православной церковью. Мы христиане — те, кто работает в том числе и в рабочей группе. Мы всё понимаем про традиции, про нашу веру и так далее. Но есть процессы, которые происходят в обществе и над которыми надо работать. Не надо сопротивляться здравому смыслу. Нам надо, наоборот, помогать. Потому что все эти лозунги: «вмешиваться в семью», «ювенальная юстиция» — это сплошные ярлыки, больше ничего. И эмоции.
Поправки будут. У нас очень опытные сидят люди — и в одной, и в другой палатах. Пожалуйста, практики, дальше включайтесь. Готовы в правительстве — включайтесь. Но вы режете нас сейчас прямо в начале. Вы нам просто руки заламываете, фигурально. Так же нельзя. Это за здравый смысл, у нас даже есть на эту тему хештег #ЗаЗдравыйСмысл.
Смотрите, вчера мне на стол легла бумага из МВД, отчёт. Которая вдруг сообщает нам, что после декриминализации побоев число преступлений прям аж в два раза упало: в 2017 году — 60 тыс., сейчас — 35 тыс. случаев семейных побоев. Понимаете, цифры нарисованы! На самом деле по правилам делается так: после ряда мер, в частности после принятия закона, отсматривается пять лет. И только потом делается статистика. Когда принимали закон о декриминализации побоев, в тот же день в зале среди очень авторитетных людей были те, кто сказал: «Это чудовищная ошибка».
— Какие самые разумные, с вашей точки зрения, аргументы выдвигают ваши оппоненты?
— Что всё в России через суд, такая система. Да. И как раз охранный ордер через суд. Но охранное предписание будет выдавать полиция. Они говорят: «Полиции и так хватает дел, отстаньте от полиции, вмешиваться в семью нельзя, существуют нормы сегодня в законе, которые могут спасти жертву».
«А полиция не берёт почему?» — спрашиваю я у полицейского. А он говорит: «Да она придёт на следующий день и заберёт заявление. Потому что она любит своего мужа, а бьёт — значит любит. И вообще, мужчин нет, и они, эти женщины, держатся за этих мужчин. Зачем я буду вмешиваться в эту историю?» Понимаете? Комплекс проблем. И всё равно я убеждена, что главная проблема — в головах у очень многих жертв семейно-бытового насилия. Мы это делаем ради поколения, которому сейчас за 20 — вот так скажем. Кому жить в этой стране, кому рожать в этой стране. Надо написать правила игры. Для этого нужны нам СМИ, для этого просвещение (с чем у нас всё плохо). Для этого НКО всевозможные, волонтёры. Пусть та же церковь работает с паствой.
«И вас, парни, не дадим в обиду»
— Вы можете пообещать, что новый закон, если он будет принят, защитит и мужчин тоже, и семью в целом?
— Жертв семейно-бытового насилия — безусловно. Есть в нашей статистике и жертвы-мужчины, их 4%. Но как много стариков! Вот это тяжёлый случай. И с этим никак. Потому что ни одна пожилая мама и пожилой папа не заявят в полицию на своего сына. Они будут терпеть до конца. Есть монстры, дети-монстры. Бездельники, которые сидят на родительской пенсии. Вопрос: мы изучаем эту тему? Мы понимаем, что это современная беда? Нет. Мы занимаемся чем угодно, только не проблемами семьи. У нас нет органа, который этим занимается. У нас нет представителя, который этим занимается. У нас, слава богу, деловыми женщинами сегодня занимаются. Слава богу, на самом деле это здорово. Уверенная в себе женщина — она не допустит такого отношения к себе. Но всё-таки комплекс проблем есть. Не озвученных, не доложенных президенту страны. Потом будет поздно... Защищать будем и вас тоже, парни. Не дадим в обиду.
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