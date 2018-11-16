«Это явный беспредел»: Клинцевич отреагировал на задержание Украиной 15 морских судов

Кроме того, по словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности, своими действиями в отношении этих кораблей Украина фактически «сама реально разрывает соглашение об Азовском море». При этом совершенно неважно, были ли среди остановленных судов российские корабли.

Даже если все задержанные и простаивающие сейчас в портах Мариуполя и Бердянск корабли находятся в подданстве иностранных государств, они все равно ранее посетили крымские порта совершенно законно.

Случившееся можно интерпретировать так, будто бы Украина намерено пытается спровоцировать Россию на ответные действия.