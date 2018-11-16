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«Это явный беспредел»: Клинцевич отреагировал на задержание Украиной 15 морских судов

16 ноября 2018, 06:09  •  141 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал задержание властями Украины 15 морских судов, посетивших ранее порты Крымского полуострова. «Это явный беспредел», — отметил он.
Кроме того, по словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности, своими действиями в отношении этих кораблей Украина фактически «сама реально разрывает соглашение об Азовском море». При этом совершенно неважно, были ли среди остановленных судов российские корабли.
Даже если все задержанные и простаивающие сейчас в портах Мариуполя и Бердянск корабли находятся в подданстве иностранных государств, они все равно ранее посетили крымские порта совершенно законно.
Случившееся можно интерпретировать так, будто бы Украина намерено пытается спровоцировать Россию на ответные действия.
«Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — пишет Клинцевич в Facebook.

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