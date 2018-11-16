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«Это явный беспредел»: Клинцевич отреагировал на задержание Украиной 15 морских судов
16 ноября 2018, 06:09 • 141 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал задержание властями Украины 15 морских судов, посетивших ранее порты Крымского полуострова. «Это явный беспредел», — отметил он.
Кроме того, по словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности, своими действиями в отношении этих кораблей Украина фактически «сама реально разрывает соглашение об Азовском море». При этом совершенно неважно, были ли среди остановленных судов российские корабли.
Даже если все задержанные и простаивающие сейчас в портах Мариуполя и Бердянск корабли находятся в подданстве иностранных государств, они все равно ранее посетили крымские порта совершенно законно.
Случившееся можно интерпретировать так, будто бы Украина намерено пытается спровоцировать Россию на ответные действия.
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