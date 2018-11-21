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«Это вызывает уже не улыбку, а откровенный смех», - крымский депутат об украинских заявлениях о «проседании» Крымского моста

21 ноября 2018, 16:09  •  43 • Политика
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал прозвучавшие на Украине утверждения о том, что Крымский мост «проседает» в море. «Это вызывает уже не улыбку, а откровенный смех», - признался он.
В комментарии Царьграду крымский депутат отметил, что «бредовые, не знающие границ заявления» относительно Крымского моста озвучиваются на Украине не в первый раз. По его словам, подобные вещи «вызывают не то что даже улыбку, а откровенный смех».
«Сначала говорили, что его невозможно построить. Потом они говорили, что он будет строиться, но будет разрушаться еще в процессе строительства. И затем - что от него поднялся уровень Черного моря. Теперь там мост начал проседать в это самое Черное море. Поэтому, безусловно, они придумывают фейковые новости, очередные фейковые информационные поводы, вместо того чтобы решать реальные проблемы собственных граждан», - считает Владислав Ганжара.
Он обратил внимание на тот факт, что «никто сегодня на Украине не хочет говорить о замерзающих городах» или бороться с бедностью населения.
«При этом бюджет и налоги украинских граждан идут на работу подобного ведомства, как Министерство по делам оккупированных территорий. Которое, ну, относительно Крыма, - его функциональность однозначно равняется нулю. Оно не работало, не работает и никогда не будет работать на территории Крыма. И, конечно, никаких объективных данных относительно моста либо еще чего-то там быть не может», - настаивает крымский депутат.

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