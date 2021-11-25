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Это вызов: Крымский сенатор однозначно оценила приближение ракетного эсминца США к Чёрному морю

25 ноября 2021, 13:30  •  146 • Политика
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди дала однозначную оценку приближению ракетного эсминца США к Чёрному морю. По её словам, это ничто иное, как вызов России.
По данным Шестого флота ВМС США, ракетный эсминец Arleigh Burke направляется в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.
Комментируя это сообщение РИА Новости, Ольга Ковитиди отметила, что приближение эсминца к Черноморской акватории "повышает градус напряженности и может рассматриваться как очередной вызов в сфере безопасности России".
Она также призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять конкретные шаги по удержанию США и Запада в целом от эскалации военной деятельности в Чёрном море.

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