Это вызов: Крымский сенатор однозначно оценила приближение ракетного эсминца США к Чёрному морю

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди дала однозначную оценку приближению ракетного эсминца США к Чёрному морю. По её словам, это ничто иное, как вызов России.

По данным Шестого флота ВМС США, ракетный эсминец Arleigh Burke направляется в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.

Комментируя это сообщение РИА Новости, Ольга Ковитиди отметила, что приближение эсминца к Черноморской акватории "повышает градус напряженности и может рассматриваться как очередной вызов в сфере безопасности России".

Она также призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять конкретные шаги по удержанию США и Запада в целом от эскалации военной деятельности в Чёрном море.