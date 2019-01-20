«Это выбор между добром и злом»: Трамп предложил план по выходу из шатдауна

Президент США Дональд Трамп представил свой план по выходу из правительственного кризиса, возникшего из-за разногласий с конгрессом по бюджетным вопросам. Американский лидер заявил о готовности продлить на три года действие ряда иммиграционных проектов, включая программу защиты юных мигрантов от депортации (DACA). В обмен Трамп рассчитывает, что конгресс одобрит выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе США и Мексики. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил о готовности в кратчайшие сроки вынести предложение президента на рассмотрение конгресса. Однако верхушка Демократической партии категорически отказалась рассматривать план Трампа.

Президент США Дональд Трамп предложил свой план по выходу из правительственного кризиса, который возник из-за существенных разногласий между ним и конгрессом по бюджетным вопросам. Результатом противостояния администрации Трампа и представителей Демократической партии стал продолжающийся уже 30-й день шатдаун — частичная приостановка работы правительства. Это самый длительный шатдаун за всю историю Соединённых Штатов.

«Обеим сторонам в Вашингтоне следует собраться вместе, выслушать друг друга, сложить оружие, проявить доверие, протянуть оппонентам руку помощи и найти решение», — заявил глава государства.

В телевизионном обращении к нации Трамп коснулся иммиграционной политики, ситуации на границе США и Мексики, а также строительства стены на южных рубежах страны. Именно по этому вопросу как демократы, так и американский лидер занимают наиболее жёсткую позицию.

По словам президента США, его новые предложения — «компромисс здравого смысла». Так, глава Белого дома выразил готовность продлить на три года программу DACA и программу статуса временно защищённых лиц (TPS), которая предоставляет особые права отдельным категориям иммигрантов. В обмен Трамп ожидает от конгресса согласия на выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, что программа DACA, которая предоставляла защиту от высылки из Соединённых Штатов нелегальным иммигрантам, прибывшим в страну в детском возрасте, была создана и введена в действие администрацией бывшего президента США Барака Обамы в 2012 году.

Этой отсрочкой могли воспользоваться мигранты, прибывшие в США в возрасте младше 16 лет. При этом на момент начала действия программы они должны были быть моложе 30 лет, не иметь судимостей, являться студентами или выпускниками американских учебных заведений и так далее. Попадающих под эту программу иммигрантов в США также называют «мечтателями» (Dreamers).

В сентябре 2017 года Дональд Трамп отменил действие программы DACA собственным указом, за что его неоднократно критиковали представители Демократической партии.

Reuters

© Shannon Stapleton

Помимо финансирования строительства стальной барьерной системы в ряде приоритетных районов на южной границе США Трамп также предлагает конгрессу выделить $805 млн на дооснащение пограничных служб в целях борьбы с наркотрафиком, $800 млн — на гуманитарные программы, $782 млн — на увеличение штата пограничников на 2750 человек и $563 млн — на поддержку системы иммиграционных судов, включая наём 75 новых судебных групп.

The bipartisan and common sense legislation proposed by President Trump will reopen our government and secure the border. It includes: pic.twitter.com/wGWSSxC5QO — The White House (@WhiteHouse) 20 января 2019 г.

«Каждому члену конгресса: примите законопроект, который положит конец этому кризису. Каждому гражданину: обратитесь к конгрессу и скажите им, чтобы они, наконец, после всех этих десятилетий обеспечили безопасность нашей границы. Это выбор между добром и злом, справедливостью и несправедливостью», — подчеркнул Трамп.

«Это не компромисс, а захват заложников»

После выступления президента лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что намерен вынести выдвинутые главой государства предложения на рассмотрение конгресса. По его мнению, представленный план — это путь к быстрому разрешению существующих противоречий.

«При совместной работе двух партий сенат может оперативно направить законопроект в палату представителей, чтобы они также начали действовать. Ситуация для отправленных в вынужденный отпуск сотрудников не улучшается, а пограничный кризис — не исправляется. Но план президента — это путь к быстрому решению обоих вопросов», — заявил Макконнелл.

При этом лидеры демократов в конгрессе отвергли предложения Трампа ещё до его выступления, основываясь на публикациях СМИ.

Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выразила сожаление в связи с тем, что план Трампа по сути представляет из себя набор собранных воедино ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема для демократов.

Democrats were hopeful that @realDonaldTrump was finally willing to re-open government & proceed with a much-needed discussion to protect the border. Unfortunately, reports make clear that his proposal is a compilation of previously rejected initiatives. https://t.co/MFwebWSevGpic.twitter.com/yMTm4iP27h — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 19 января 2019 г.

«Его предложение — это компиляция нескольких ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, а в целом не является добросовестной попыткой по возвращению определённости в жизни людей. Маловероятно, что какое-либо из этих предложений по отдельности смогло бы получить одобрение палаты представителей, собранные вместе, они тем более обречены на провал», — сказала Пелоси.

При этом лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что не считает план Трампа достойным предложением, поскольку в качестве уступок президент предлагает продлить действие программ, которые он же и отменил.

«Именно президент отменил защиту мигрантов по программам DACA и TPS. Предложить вернуть некоторую защиту в обмен на стену — это не компромисс, а захват заложников», — отметил парламентарий.

Ставка на поддержку крупного капитала

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН доктора экономических наук Владимира Васильева, как президент Соединённых Штатов, так и демократы продолжат стоять на своих позициях по вопросу финансирования стены. При этом Трамп пытается найти компромисс вместо введения режима чрезвычайного положения — учитывая, что сейчас происходит резкое падение рейтинга главы государства.

«По некоторым данным, за этот месяц он потерял 9% своей поддержки и популярности. Также начинают нарастать негативные явления в американской экономике. В целом 50% опрошенных возлагают ответственность на республиканцев и Трампа и только 20—25% считают, что во всём виноваты демократы. Непонятно, почему президент при всех этих условиях продолжает выдвигать предложения, которые будут отвергнуты», — отметил эксперт.

Собеседник RT отметил, что подобному поведению президента может быть два объяснения. Во-первых, Трамп продолжает апеллировать к своей электоральной базе, которая его поддерживает. А во-вторых, на фоне закрытия правительства поднимаются фондовые рынки.

«Считается, что форма закрытия на шатдаун — это форма сворачивания присутствия государства в экономике. То есть Трамп откровенно делает ставку на поддержку крупного капитала и финансовых кругов, считает, что всё это себя оправдывает», — добавил Васильев.

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в разговоре с RT отметил, что, судя по происходящему, демократы решили действовать по принципу «чем хуже, тем лучше».

«Шатдаун серьёзно осложняет работу правительства, и отдельные сферы управления страной остаются фактически без надлежащего контроля. Начинаются какие-то личные препирательства. Ранее Трамп не пустил Нэнси Пелоси в командировку вместе с рядом демократов, не дал самолёт ВВС», — указал эксперт.

Он отметил, что изначально Трамп рассчитывал «немного подправить что-то в стране, сделать какие-то улучшения», однако вместо этого в Соединённых Штатах всё может «закончиться крахом».

«Трамп ещё во время своей предвыборной кампании наметил цели, отвечающие национальным интересам США. Но всё, к чему он прикасается, рушится. Президент разрывает связи с союзниками по НАТО, он обострил вражду между демократами и республиканцами. Одна половина страны ненавидит другую, и пока мы не видим попыток найти общий язык. Демократы решили ступить на тропу войны без поиска компромиссов. И теперь они вместе с Трампом ломают систему государственного управления», — подытожил Почта.

Добавим, что возникший из-за разногласий между Трампом и имеющими большинство в нижней палате конгресса демократами шатдаун каждый день обновляет рекорд по продолжительности бездействия федерального правительства. Воскресенье, 20 января, станет 30-м днём приостановки работы федеральных органов власти. Прежнее «достижение» было установлено при 42-м президенте США Билле Клинтоне (21 день, с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996-го).