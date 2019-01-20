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«Это выбор между добром и злом»: Трамп предложил план по выходу из шатдауна
20 января 2019, 11:39 • 91 • В мире
Президент США Дональд Трамп представил свой план по выходу из правительственного кризиса, возникшего из-за разногласий с конгрессом по бюджетным вопросам. Американский лидер заявил о готовности продлить на три года действие ряда иммиграционных проектов, включая программу защиты юных мигрантов от депортации (DACA). В обмен Трамп рассчитывает, что конгресс одобрит выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе США и Мексики. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил о готовности в кратчайшие сроки вынести предложение президента на рассмотрение конгресса. Однако верхушка Демократической партии категорически отказалась рассматривать план Трампа.
Reuters © Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп предложил свой план по выходу из правительственного кризиса, который возник из-за существенных разногласий между ним и конгрессом по бюджетным вопросам. Результатом противостояния администрации Трампа и представителей Демократической партии стал продолжающийся уже 30-й день шатдаун — частичная приостановка работы правительства. Это самый длительный шатдаун за всю историю Соединённых Штатов.
«Обеим сторонам в Вашингтоне следует собраться вместе, выслушать друг друга, сложить оружие, проявить доверие, протянуть оппонентам руку помощи и найти решение», — заявил глава государства.
В телевизионном обращении к нации Трамп коснулся иммиграционной политики, ситуации на границе США и Мексики, а также строительства стены на южных рубежах страны. Именно по этому вопросу как демократы, так и американский лидер занимают наиболее жёсткую позицию.
По словам президента США, его новые предложения — «компромисс здравого смысла». Так, глава Белого дома выразил готовность продлить на три года программу DACA и программу статуса временно защищённых лиц (TPS), которая предоставляет особые права отдельным категориям иммигрантов. В обмен Трамп ожидает от конгресса согласия на выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
Напомним, что программа DACA, которая предоставляла защиту от высылки из Соединённых Штатов нелегальным иммигрантам, прибывшим в страну в детском возрасте, была создана и введена в действие администрацией бывшего президента США Барака Обамы в 2012 году.
Этой отсрочкой могли воспользоваться мигранты, прибывшие в США в возрасте младше 16 лет. При этом на момент начала действия программы они должны были быть моложе 30 лет, не иметь судимостей, являться студентами или выпускниками американских учебных заведений и так далее. Попадающих под эту программу иммигрантов в США также называют «мечтателями» (Dreamers).
Помимо финансирования строительства стальной барьерной системы в ряде приоритетных районов на южной границе США Трамп также предлагает конгрессу выделить $805 млн на дооснащение пограничных служб в целях борьбы с наркотрафиком, $800 млн — на гуманитарные программы, $782 млн — на увеличение штата пограничников на 2750 человек и $563 млн — на поддержку системы иммиграционных судов, включая наём 75 новых судебных групп.
«Каждому члену конгресса: примите законопроект, который положит конец этому кризису. Каждому гражданину: обратитесь к конгрессу и скажите им, чтобы они, наконец, после всех этих десятилетий обеспечили безопасность нашей границы. Это выбор между добром и злом, справедливостью и несправедливостью», — подчеркнул Трамп.
«Это не компромисс, а захват заложников»
После выступления президента лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что намерен вынести выдвинутые главой государства предложения на рассмотрение конгресса. По его мнению, представленный план — это путь к быстрому разрешению существующих противоречий.
«При совместной работе двух партий сенат может оперативно направить законопроект в палату представителей, чтобы они также начали действовать. Ситуация для отправленных в вынужденный отпуск сотрудников не улучшается, а пограничный кризис — не исправляется. Но план президента — это путь к быстрому решению обоих вопросов», — заявил Макконнелл.
Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выразила сожаление в связи с тем, что план Трампа по сути представляет из себя набор собранных воедино ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема для демократов.
«Его предложение — это компиляция нескольких ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, а в целом не является добросовестной попыткой по возвращению определённости в жизни людей. Маловероятно, что какое-либо из этих предложений по отдельности смогло бы получить одобрение палаты представителей, собранные вместе, они тем более обречены на провал», — сказала Пелоси.
При этом лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что не считает план Трампа достойным предложением, поскольку в качестве уступок президент предлагает продлить действие программ, которые он же и отменил.
Ставка на поддержку крупного капитала
По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН доктора экономических наук Владимира Васильева, как президент Соединённых Штатов, так и демократы продолжат стоять на своих позициях по вопросу финансирования стены. При этом Трамп пытается найти компромисс вместо введения режима чрезвычайного положения — учитывая, что сейчас происходит резкое падение рейтинга главы государства.
«По некоторым данным, за этот месяц он потерял 9% своей поддержки и популярности. Также начинают нарастать негативные явления в американской экономике. В целом 50% опрошенных возлагают ответственность на республиканцев и Трампа и только 20—25% считают, что во всём виноваты демократы. Непонятно, почему президент при всех этих условиях продолжает выдвигать предложения, которые будут отвергнуты», — отметил эксперт.
Собеседник RT отметил, что подобному поведению президента может быть два объяснения. Во-первых, Трамп продолжает апеллировать к своей электоральной базе, которая его поддерживает. А во-вторых, на фоне закрытия правительства поднимаются фондовые рынки.
В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в разговоре с RT отметил, что, судя по происходящему, демократы решили действовать по принципу «чем хуже, тем лучше».
«Шатдаун серьёзно осложняет работу правительства, и отдельные сферы управления страной остаются фактически без надлежащего контроля. Начинаются какие-то личные препирательства. Ранее Трамп не пустил Нэнси Пелоси в командировку вместе с рядом демократов, не дал самолёт ВВС», — указал эксперт.
Он отметил, что изначально Трамп рассчитывал «немного подправить что-то в стране, сделать какие-то улучшения», однако вместо этого в Соединённых Штатах всё может «закончиться крахом».
«Трамп ещё во время своей предвыборной кампании наметил цели, отвечающие национальным интересам США. Но всё, к чему он прикасается, рушится. Президент разрывает связи с союзниками по НАТО, он обострил вражду между демократами и республиканцами. Одна половина страны ненавидит другую, и пока мы не видим попыток найти общий язык. Демократы решили ступить на тропу войны без поиска компромиссов. И теперь они вместе с Трампом ломают систему государственного управления», — подытожил Почта.
Добавим, что возникший из-за разногласий между Трампом и имеющими большинство в нижней палате конгресса демократами шатдаун каждый день обновляет рекорд по продолжительности бездействия федерального правительства. Воскресенье, 20 января, станет 30-м днём приостановки работы федеральных органов власти. Прежнее «достижение» было установлено при 42-м президенте США Билле Клинтоне (21 день, с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996-го).
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