Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
Главная / В России

«Это вы не из-за меня сотенку накинули»: Владимир Путин открыл новый нефтекомплекс в Капотне

23 июля 2020, 14:30  •  56 • В России

- Я хочу всех поздравить со знаменательным событием, успешно реализован очень важный, масштабный проект, - Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на запуск комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Перерезание красной ленточки осталось в прошлом. В 2020 году предприятия открывают обратным отсчетом с помощью телесвязи.

В Капотне за несколько лет без прекращения производства был построен фактически новый нефтеперерабатывающий завод.

- Причём работа на объекте не прерывалась и в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, - отметил президент. - Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Насколько я помню, в целом до 2025 года планируются очень крупные инвестиции в 350 миллиардов рублей.

Глава «Газпрос-нефти» Александр Дюков в своем докладе подтвердил такой объем инвестиций, правда при этом оговорился, назвав сначала цифру в 250 миллиардов, но тут же исправившись.

Владимир Путин открыл новый нефтекомплекс в Капотне. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Это вы не потому что я сказал «350, сотенку сразу накинули? - засмеялся Путин.

Новый комплекс заменит сразу пять объектов предыдущего поколения, снизив негативное воздействие на экологию региона.

- Речь должна идти о глубокой модернизации и наращивании мощностей всей нашей промышленной базы, о проектах импортозамещения, о создании эффективных производств как в традиционных, так и в новых, перспективных отраслях, - привел Московский НПЗ в качестве образца Путин. - Использованные при его обновлении решения могут служить хорошим примером.

Путин дал команду на запуск комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ.Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции из Ново-Огарево в четверг дал команду на запуск комплекса переработки нефти "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
22 июля 2020, 23:00
253 года тюрьмы: что известно о приговоре российским морякам в Греции за перевозку нелегалов
23 июля 2020, 02:00
«Мощное оружие»: на что будет способен новый вертолёт десанта Ми-8АМТШ-ВН
22 июля 2020, 17:30
Михаил Дегтярев: «Президент любит хабаровчан. Но чиновники многое до него не доносили»
23 июля 2020, 11:30
Михаил Погребинский - о договорённостях по перемирию в Донбассе: Это - не мир, а замораживание конфликта
23 июля 2020, 12:00
«Есть прямые доказательства»: Пашаев о деле Ефремова, репутации «решалы» и самопиаре
22 июля 2020, 19:00
«Повышение качества жизни каждого человека»: Мишустин о главной цели правительства России
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор...
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультим...
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войн...
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут...
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
20 июля 2020, 02:00
Канцлер Коль аж подпрыгнул: Сколько взял Горбачёв за расширение НАТО
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
20 июля 2020, 01:00
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.