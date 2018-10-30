«Это вторжение»: Трамп пригрозил натравить военных на «караван мигрантов»

Президент США Дональд Трамп призвал движущемуся «каравану мигрантов» из Мексики отправляться домой. По его словам, в противном случае их ждет «теплый прием» от американских военных.

Он подчеркнул, что США будут начеку, когда группа «плохих парней» решится вторгнуться на территорию Соединенных Штатов Америки.

Трамп также подчеркнул, что «караван мигрантов» не сможет пройти все законные процедуры, сообщают «Народные новости».

Ранее в Белом доме заявили, что власти США могут отправить тысячи американских военных к границе с Мексикой для борьбы с нелегалами. По информации источников Reuters, если раньше речь шла о 800 до 1000 американских солдат, то теперь же разговор идет о нескольких тысячах.

Напомним, что из Гондураса в сторону США выдвинулся гигантский караван беженцев. США потребовали от Мексики перекрыть границу и остановить людей, однако ничего из этого не было сделано. Пока караван не дошел до США, в Белом доме обсуждают различные меры по его остановке на границе.