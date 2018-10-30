Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Геополитический расклад от бабушки
Нетаньяху попробует «подкараулить» Путина в Париже
Трамп такой лишь один: В Белом доме не приняли всерьез «бразильскую копию»
Европарламент поддержал терроризм (Руслан Осташко)
Главная / В мире

«Это вторжение»: Трамп пригрозил натравить военных на «караван мигрантов»

30 октября 2018, 04:39  •  14 • В мире
Американский президент Дональд Трамп призвал направляющихся в США нелегалов вернуться восвояси.
Президент США Дональд Трамп призвал движущемуся «каравану мигрантов» из Мексики отправляться домой. По его словам, в противном случае их ждет «теплый прием» от американских военных.
Он подчеркнул, что США будут начеку, когда группа «плохих парней» решится вторгнуться на территорию Соединенных Штатов Америки.
Трамп также подчеркнул, что «караван мигрантов» не сможет пройти все законные процедуры, сообщают «Народные новости».
Ранее в Белом доме заявили, что власти США могут отправить тысячи американских военных к границе с Мексикой для борьбы с нелегалами. По информации источников Reuters, если раньше речь шла о 800 до 1000 американских солдат, то теперь же разговор идет о нескольких тысячах.
Напомним, что из Гондураса в сторону США выдвинулся гигантский караван беженцев. США потребовали от Мексики перекрыть границу и остановить людей, однако ничего из этого не было сделано. Пока караван не дошел до США, в Белом доме обсуждают различные меры по его остановке на границе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

14
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 08:54
Неблагоприятный климат: НАТО планирует изучить влияние погодных условий на лазерное оружие
29 октября 2018, 12:24
Серпентарий по-днепропетровски: На Украине несогласных запугивают ядовитыми змеями
29 октября 2018, 18:54
Премьер, лишивший украинцев надежд на удешевление газа, рассказал о будущем «Нафтогаза»

29 октября 2018, 22:09
Нездоровая гонка вооружений, ослабление государств: В России объяснили опасность Договора о запрещении ядерного оружия
30 октября 2018, 01:09
«Демократия в опасности»: как западные СМИ отреагировали на победу Болсонару в гонке за пост президента Бразилии
29 октября 2018, 09:09
Римский клуб и Дональд Трамп
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надавит через ООН
24 октября 2018, 18:39
Что показал визит Болтона в Москву
29 октября 2018, 17:09
Россия раскрыла план на случай вступления Украины и Грузии в НАТО
28 октября 2018, 16:54
«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
26 октября 2018, 16:09
«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.