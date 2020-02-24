Это всё русские виноваты. И их "бледный мистик" в Белом доме

Итак, американцев вновь пугают русским вмешательством во внутренние дела своей страны. Издание The New York Times сообщило о брифинге представителя разведки США Шелби Пирсона. На встрече он заявил, что русские "уже начали вмешательство" в выборы 2020 года. Разведчик считает, что цель нашей страны - добиться переизбрания Дональда Трампа на пост президента.

Американцы несколько лет обвиняли Москву во вмешательстве в собственные дела и даже якобы находили "русский след" в предыдущих выборах. Теперь Америка готовится к выборам президента в 2020 году, но обвинения уже посыпались.

Представители республиканцев и демократов потребовали, чтобы разведка представила конкретные доказательства этого тезиса. Когда именно их покажут общественности, не сообщается. В то же время источники издания рассказали, что Трамп разнёс исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за этот брифинг. Правда, директор уже покидает свой пост.

Публицист и политолог Армен Гаспарян иронично оценил заявления американских источников.

"Солнце село, сдохли мухи, продолжаем в том же духе", - пишет он в авторском телеграм-канале.

Представители России на разных уровнях отмечали, что не вмешиваются в дела суверенных государств, и США - не исключение. Советник американского президента Роберт О'Брайен выразил сомнение в том, что Россия "снова" хочет вмешаться в выборы президента США, чтобы помочь Дональду Трампу остаться на второй срок. По его словам, учитывая все антироссийские действия Трампа на посту главы государства, это было бы просто нелогично. Но... всё происходящее уже становится анекдотом.

"Русский старец" в Белом доме

Сатирическое издание The Onion высмеяло попытки отыскать "российское вмешательство" в политику США. В шутливой статье рассказывается, что нацразведку встревожил таинственный "русский мистик Волоков Молчалин", появившийся в Белом доме. Чиновники опасаются, что самопровозглашённый целитель может повлиять на грядущие президентские выборы. Кроме того, он умеет читать мысли, а это удар по контрразведке США.

В качестве спикера в материале выступает директор Национальной разведки Джозеф Магуайр.

"Наибольшую тревогу вызывает то, что Волоков предпринимает всё более отчаянные попытки изменить поведение президента, - говорит Магуайр в публикации. - Он призывает Трампа очищаться самобичеванием, пропитывает западное крыло Белого дома запахом ладана или повторяет оккультные заклинания до тех пор, пока его глаза не закатываются и он не погружается в мистический транс".

Естественно, всё сказанное не имеет отношения к действительности. Своего рода "Панорама" в англоязычном варианте просто показывает уровень деградации темы российского вмешательства, ударяясь в крайности. Но, кто знает, может американская разведка теперь и правда попытается узнать что-то о "русском старце" в Белом доме.

"Хотя мы не знаем, что именно Волоков нашёптывает Трампу в ухо и говорит ли он при этом на известном нам языке, в разведсообществе существует консенсус: весьма вероятно, он намерен вмешаться в грядущие выборы", - рассказывает Магуайр для The Onion, подчёркивая, что теперь предстоит понять, использует ли "бледный мистик" гипноз, чтобы повлиять на американское общество.

Всё перечисленное, конечно, выглядит смешно. Но, читая, например, об обвинениях американских представителей к России, связанных с темой коронавируса, понимаешь, что правды в сатире больше, чем юмора.

Фото: twitter.com/TheOnion.

Россия виновата во всех грехах по умолчанию?

Власти США обвинили Россию в распространении фейков о вспышке коронавируса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников. Как пишет The Guardian, якобы российская сторона через аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram активно распространяет конспирологические теории о том, что новое заболевание является биооружием, которое разработали в ЦРУ. Впрочем, серьёзных доказательств предоставлено не было.

"Российские клеветники запугивают общественность, отвлекая внимание от тех усилий, которые предпринимают врачи по всему миру для борьбы с болезнью", - заявил заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Ранее телеканал "360" сообщил, что украинские СМИ и тролли пытаются посеять на территории России панику в связи со вспышкой коронавируса. Абсурд на тот момент заключался в том, что не было ни одного случая заражения коронавирусом гражданина России, так как все зарегистрированные случаи произошли с китайцами. Сейчас информация обновилась - три случая заболевания граждан России были зафиксированы у берегов Японии, но и эти больные уже не являются переносчиками, симптомов у них нет.

Возвращаясь к теме, добавим, в что распространении фейков уличили следующие украинские СМИ: "Обозреватель", "Диалог" и "Новое время". Кроме того, в соцсетях фиксируются странные панические сообщения от неизвестных пользователей.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, на Украине действуют фабрики троллей, перед которыми стоит задача дестабилизировать обстановку в России. Это доказывает появление в январе целого ряда сообщений о пожаре в Ухане, выполненных по шаблону.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла "коронавирусные нападки" США на Москву. Она обвинила американскую сторону в "намеренном вбросе" новостей о том, что Москва якобы распространяет дезинформацию о заболевании.