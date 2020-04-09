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Это всё русские виноваты, даже COVID-19 им на пользу: европейский политик перешёл грань в риторике

09 апреля 2020, 22:35  •  167 • Политика
Европейский политик Жозеп Боррель заявил, что русские, а вместе с нами и китайцы, пытаются использовать COVID-19 для порабощения мира. Мол, коронавирус нам на пользу. В своей риторике Жозеп Боррель откровенно перешёл грань. Пока у него под боком без дельной европейской помощи умирают сотни итальянцев, Боррель предпочитает играть в политику.
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай пытаются захватить мир. Так он воспринимает помощь Москвы и Пекина в борьбе с пандемией COVID-19... "Утро.ру" делится тезисами этого удивительного политика.
По версии Борреля, России и Китаю на руку санитарный кризис. Мол, пока продолжается кризис, страны демонстируют, что "определённые политические системы эффективнее" тех, что существуют в Европе. Борьба с пандемией это прекрасно показала, признает Боррель. Однако хвалить помощников он не спешит.
Жозеп Боррель считает, что русские и китайцы пытаются добиться мирового господства. И в своей работе используют, в том числе, средства массовой информации, способные формировать общественное мнение. А также своими действиями Россия и Китай располагают жителей других стран мира к себе.
Также Жозеп Боррель заявил, что ЕС помогал Китаю, когда пандемия полыхала там. Но почему-то он не стал говорить о том, почему ЕС не помог Италии делом, как это происходит сегодня при участии России. Ведь в Италии, в собственно европейской стране, люди каждый день умирали сотнями от COVID-19.

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