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Это всё Россия. Кулеба трижды уклонился от ответа на вопрос, что делает Bayraktar в Донбассе

30 ноября 2021, 15:25  •  69 • Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба трижды уклонился от ответа немецкого журналиста на вопрос, что делает ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Дипломат не уставал повторять: это всё Россия.
Журналист немецкой газеты Die Zeit во время интервью с Кулебой спросил, почему Украина нарушила Минские соглашения, использовав боевой дрон в Донбассе.
В ответ Кулеба заявил, что дрон не пересекал линию соприкосновения. Отметим, что оправдания украинского министра ничего не меняют. Беспилотники в принципе нельзя использовать в Донбассе - ни на подконтрольной, ни на неподконтрольной территории.
Понимая шаткость такой позиции, Кулеба добавил, что атака дрона была ответом на обстрел из гаубицы, которая запрещена Минскими соглашениями. Тем самым он подтвердил, что ВСУ использовали беспилотник в военных целях.
Россия подвела к линии разделения тяжёлую артиллерию - 120-мм гаубицу и обстреляла позиции украинской армии. Это нарушение Минских договоренностей, а не использование дрона,
- отметил он.
Впрочем, и этот аргумент оказался не слишком убедительным. Ведь, по словам того же Кулебы, Россия стягивает войска к границе, готовясь к вторжению. Как она могла разместить гаубицу у линии разграничения до своего вторжения остаётся загадкой.
В довершении всего Кулеба обвинил Россию в использовании беспилотников и пожаловался на то, что Запад этого не замечает. Никаких доказательств он приводить не стал.
В ходе интервью немецкий журналист трижды пытался выяснить, почему Украины открыта нарушила мирное соглашение, использовав турецкий беспилотник, и трижды его собеседник уходил от вопроса, возлагая всю ответственность на Россию.
Напомним, что ранее украинская сторона сама подтвердила атаку беспилотника Bayraktar на позиции ДНР, выложив видеозапись в интернет. Это вызвало обеспокоенность у стран Запада, которые до недавнего момента закрывали глаза на нарушения Киевом мирного соглашения. Согласно "Минску-2", беспилотники в зоне конфликта могут использовать только наблюдатели ОБСЕ.
Примечательно, что Киев на этом не остановился и позже подтвердил использование противотанкового ракетного комплекса Javelin. Это нарушает не только "Минск-2", но и условия поставок американского оружия Украине.

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