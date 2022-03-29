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Это всё ошибка: Би-би-си открестилась от сообщений об отравлении Абрамовича
29 марта 2022, 01:55 • 32 • Политика
В британской телекомпании назвали ошибкой ранее переданное сообщение об отравлении Романа Абрамовича в ходе переговоров.
СМИ стран Запада начинают путаться в своих сообщениях о предположительных отравлениях среди участников переговоров Украины с Россией.
Ранее британская Би-би-си передала, что в переговорах между делегациями Украины и России участвовал крупный бизнесмен Роман Абрамович. И будто бы после прошедших переговоров несколько недель назад в Киеве миллиардер испытывал симптомы отравления.
А подтверждение того, что Абрамович после переговоров испытал симптомы отравления, Би-би-си якобы получила от представителя бизнесмена. Также телекомпания сообщила, что сейчас бизнесмен уже чувствует себя нормально. Представитель миллиардера отмечал, что не имеет никакой информации о других пострадавших или о возможных причинах отравления.
Однако позднее Би-би-си признала ошибочной информацию об этом эпизоде, передаёт Telegram-канал "Раньше всех". Отмечается, что никаких комментариев от представителей Абрамовича не поступало.
Ранее в Кремле указали, что миллиардер Роман Абрамович был привлечён к переговорному процессу на начальной стадии.
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